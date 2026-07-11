ValoriBet, le peggiori scommesse sulla Coppa del Mondo 2026: Argentina – Svizzera

Benvenuti su ValoriBet la piattaforma di Valori che offre consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo 2026. Perché se il calcio della Fifa di Gianni Infantino è un dispositivo di potere che si configura nel disprezzo dei diritti umani, allora tanto vale giocare ad armi pari. Quelle della speculazione dei mercati finanziari, che non sono altro che enormi piattaforme per scommesse. Solo che, anche in questo caso, lo facciamo a modo nostro. Quello che vi offriamo infatti sono i risultati esatti delle partite. Ma non ci basiamo su parametri calcistici, bensì sugli indicatori economici, sociali e politici dei Paesi che prendono parte al Mondiale. E peggio sono messi più punti assegniamo loro per segnare un gol. Insomma, se questo è il calcio, vinca il peggiore.

L’ultima aspirante semifinalista arriva da una partita che sulla carta non dovrebbe avere storia, ma che nella realtà si annuncia più combattuta del previsto. Questo perché l’Argentina, che partiva come una delle favorite, ha stentato troppo. E la Svizzera, che nessuno avrebbe ipotizzato di trovare qui, adesso non ha più nulla da perdere. Dopo un girone davvero facile, infatti, l’Argentina si è trovata dalla parte più favorevole del tabellone, eppure prima ha faticato oltremodo contro Capo Verde nei sedicesimi e poi ha superato l’Egitto negli ottavi solo grazie a diversi aiuti arbitrali. Basterà aggrapparsi all’eterno Messi in totale stato di grazia (già 8 gol)? Dal canto suo la Svizzera non ha davvero fatto nulla di speciale. Anzi, dopo aver incontrato solo squadre materasso l’unica partita difficile, contro la Colombia, l’ha portata a casa ai rigori. Ma adesso tutte le pressioni sono sull’Argentina, mentre la Svizzera gioca davvero con la testa libera, e questo in campo conta tantissimo.

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Le scommesse di ValoriBet sulla Coppa del Mondo 2026: Argentina – Svizzera risultato esatto 5-3

L’Argentina passa subito in vantaggio sulla questione climatica e ambientale. Da quando ha preso il potere nel 2023 il fascista Javier Milei ha cancellato il Ministero dell’Ambiente, ritirato la delegazione argentina dalle Cop28 e Cop29, tagliato i fondi al Servizio meteorologico nazionale, aperto al fracking e a qualsiasi altro tipo di progetto estrattivo senza alcun tipo di valutazione sull’impatto ambientale. Passano pochi minuti e l’Argentina raddoppia grazie al cinquantottesimo posto su sessantasette nel Climate change performance index 2026 (la Svizzera è ventitreesima) e al 32,7% di rinnovabili nel mix elettrico (contro il 79,7% della Svizzera).

Se le emissioni sono pari (3,9 tonnellate di CO2 pro capite), la Svizzera segna il gol della bandiera se teniamo conto che nei caveau delle sue banche si orchestrano i finanziamenti ai grandi player globali degli idrocarburi e delle terre rare. Compresi quelli che operano in Argentina. E proprio grazie al suo sistema bancario la Svizzera pareggia e poi passa in vantaggio in apertura di ripresa. Decimo posto nel Corporate tax haven index e secondo posto nel Financial secrecy index, di nuovo è nei caveau delle banche svizzere che gli oligarchi argentini che votano Milei spostano le loro riserve per proteggersi dalla continua svalutazione della loto moneta. E sempre da lì partono i prestiti per le dittature che aprono le vene dell’America Latina.

Questo però non giustifica la politica economica neoliberale di Milei, e l’Argentina trova il gol del tre pari. Ma è sulla questione sociale che l’Argentina dilaga. Rating 4 nell’Ituc Global rights index con Milei che smantella il ministero del Lavoro, il diritto allo sciopero e ai servizi. Quarantasette posizioni perse nel Press freedom index. Se per il Democracy Index l’Argentina è ancora una “democrazia imperfetta”, agli occhi del mondo il governo Milei l’ha già trasportata al livello delle peggiori dittature militari del secolo scorso. Per quanto anche qui il segreto bancario abbia le sue responsabilità, la Svizzera deve arrendersi.

Risultato finale esatto: Argentina – Svizzera 5-3