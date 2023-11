ValoriLab. È online la piattaforma di educazione critica alla finanza del Gruppo Banca Etica

Storicamente, l’Italia sconta un certo ritardo in materia di alfabetizzazione finanziaria. Lo dimostra anche l’indagine condotta a cadenza triennale dalla Banca d’Italia: nel 2023 il punteggio medio dei nostri connazionali si attesta sui 10,6 punti ed è quindi sotto la sufficienza, visto che la scala va da 0 a 20. Il nostro Paese non esce bene neanche dal confronto con il resto d’Europa.

Mentre il 52% degli europei sa rispondere correttamente ad almeno tre quesiti su quattro (relativi ad altrettanti concetti di base, cioè diversificazione del rischio, inflazione, capacità di calcolo e interesse composto), in Italia tale percentuale si ferma al 37%. La strada si fa ancora più in salita quando si parla di educazione critica alla finanza. Che consiste nella conoscenza delle regole e degli strumenti della finanza, per sviluppare uno sguardo critico volto a comprendere come la finanza stessa impatta sul mondo che ci circonda. Creare e disseminare consapevolezza è l’obiettivo di ValoriLab, la piattaforma di educazione critica alla finanza del Gruppo Banca Etica (di cui fa parte Fondazione Finanza Etica insieme a Banca Etica ed Etica Sgr).

Newsletter Iscriviti a Valori Il meglio delle notizie di finanza etica ed economia sostenibile. Dichiaro di aver letto e accettato l’informativa in materia di privacy Settimanale

Settimanale Anteprima

I contenuti formativi di ValoriLab

ValoriLab è un portale che raccoglie contenuti formativi, videolezioni, quiz e approfondimenti. Tanti format diversi, dunque, ma accomunati da un linguaggio chiaro e diretto che si rivolge volutamente a tutti, non soltanto agli addetti ai lavori.

Sono tre le aree sulle quali è articolata la piattaforma. La prima è Impara ed è pensata per un vasto pubblico: studenti, giovani, cittadini che non ne sanno nulla di finanza e sentono il bisogno di comprendere quei termini che sentono nominare da giornali e tv. C’è dunque spazio per argomenti base dell’economia e della finanza, come la moneta, il denaro, il risparmio, la banca. Ma anche per la finanza etica e per l’impatto della finanza sulla crisi climatica, sull’energia, sulla pace e su altri grandi temi del presente, coerentemente con la missione di offrire un’educazione che sia anche critica.

Finanza e pace Perché la finanza etica è incompatibile con gli investimenti nell’industria delle armi Dialogo con Anna Fasano, Ugo Biggeri e Marco Piccolo, presidenti di Banca Etica, Etica Sgr e Fondazione Finanza Etica

Le attività per le scuole e per i soci e le socie di Banca Etica

La seconda area, invece, è tutta dedicata ai docenti che vogliono portare l’educazione finanziaria nelle scuole. Rendendo così più completi i percorsi didattici legati all’educazione civica, alla legalità, allo sviluppo sostenibile. ValoriLab mette a loro disposizione i giochi messi a punto da Fondazione Finanza Etica negli anni e una selezione ragionata di libri. C’è anche la possibilità di contattare un Gruppo di Iniziativa Territoriale (GIT) di Banca Etica, per organizzare un intervento in classe. Ma nei prossimi mesi ci saranno anche percorsi didattici che i docenti potranno svolgere in autonomia.

La terza e ultima area, infine, è dedicata ai corsi di formazione e aggiornamento per i soci e le socie di Banca Etica. Perché, in un mondo in continua evoluzione come quello della finanza, è imprescindibile essere formati per mantenere sempre uno sguardo attento e critico.