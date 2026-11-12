Villa Angaran San Giuseppe, la «lucida follia» che ha aperto i cancelli alla comunità

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Fino a un decennio fa la villa, a Bassano del Grappa, era circondata da muri alti con il filo spinato sopra. I cancelli si aprivano solo per attività con un pubblico molto selezionato. Oggi sono aperti da undici anni. E quest’estate, per far entrare il quartiere direttamente nel parco, è stato tagliato un pezzo di muro.

Quei cancelli aperti sono l’immagine più efficace da cui partire per raccontare la storia dal futuro di oggi, quella di Villa Angaran San Giuseppe. Me l’ha raccontata Mattia Bertin, ricercatore di urbanistica allo Iuav di Venezia, che in villa lavora e vive il progetto da quando, con la pandemia, ci ha cercato una stanza dove lavorare.

Da bene in vendita a spazio aperto alla comunità

Villa Angaran San Giuseppe sorge su un parco di sei ettari tra il centro storico di Bassano e il Brenta. Bertin la descrive come un complesso monumentale di disegno palladiano, passato alla Compagnia di Gesù. I gesuiti ne fecero prima un seminario, poi una casa di esercizi spirituali. Dagli anni Novanta restava un solo gesuita a tenerla in piedi e rischiava di cadere a pezzi. Decisero di venderla. Bertin racconta che, tra gli interessati, c’era un noto imprenditore della zona con l’idea di farne una villa per matrimoni.

La vendita fu bloccata da una disposizione di papa Francesco che vietava di cedere per fini di lucro i beni ecclesiastici di particolare rilievo, da mettere invece a disposizione di progetti di giustizia sociale e ambientale. I gesuiti sentirono allora tre cooperative storiche di Bassano, Adelante, Luoghi Comuni e Conca d’Oro. Offrirono la villa in comodato per dieci anni, a una condizione: mettersi in rete. Le tre cooperative ne fecero la propria sede e cominciarono a «ibridarsi».

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Bertin ci è arrivato indirettamente. Molte delle persone che lavorano nelle cooperative sono suoi amici d’infanzia. Con il Covid, lui e la moglie (anche lei allo Iuav), un piccolo appartamento e un figlio nato da poco, cercavano un posto fuori casa dove lavorare. «Abitando nel quartiere ci siamo chiesti se potevamo appoggiarci in villa, che in quel momento era poco usata». Una stanza dopo l’altra, hanno cominciato a mettere «pensiero da urbanisti» su quello spazio. Lo Iuav è diventato partner del progetto. L’anno scorso sono stati celebrati i dieci anni e i gesuiti hanno confermato la concessione.

© Villa Angaran San Giuseppe

A Villa Angaran San Giuseppe nessuno ha il proprio ufficio

In villa, spiega Bertin, niente è fisso: nessuno ha il proprio ufficio o il proprio tavolo, tutti gli spazi sono comuni. I due piani inferiori ospitano le attività diurne, i due superiori una struttura ricettiva con camere in affitto.

Tra le attività residenti, quella che occupa più spazio è un centro per persone con disabilità psichiche e fisiche gravi. Si è preso il salone principale, che sarebbe il passaggio obbligato per andare da un lato all’altro dell’edificio. Chi lavora nella villa e deve spostarsi da un lato all’altro dell’edificio passa all’esterno. «Passa davanti a una grande vetrata e rientra dall’altra parte, che nevichi, che piova o ci sia il sole. È anche un modo per ricordare che chi può fare più fatica deve essere un po’ più scomodo, perché possa stare più comodo chi non lo è mai. È gestione degli spazi ma anche una scelta di condotta», fa notare Mattia Bertin.

Un appartamento riservato è occupato, dal lunedì al venerdì, da una comunità diurna per minori con gravi difficoltà familiari. La sera e nel fine settimana gli stessi spazi ospitano eventi pubblici, concerti e spettacoli.

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Formazione e lavoro per chi non ha tutele

Ristorante, albergo e bar sono gestiti da un piccolo gruppo di professionisti delle cooperative e da persone con difficoltà non certificate, «quella fascia che non è tutelata in nessun modo dal punto di vista legale», dice Mattia. L’obiettivo è dare una formazione al lavoro a chi difficilmente vi ha accesso e accompagnarlo verso un impiego altrove. In dieci anni, racconta, ci sono state molte belle storie: persone con gravi difficoltà di relazione o che non riuscivano a coordinarsi bene fisicamente. Alcuni di loro sono rimasti e lavorano in villa ogni giorno con professionalità. Gli altri hanno trovato impiego in aziende profit. Aziende che, specifica Mattia, non hanno nessuno sgravio e nessun obbligo di assumere chi esce da questi percorsi: devono stipulare un normale contratto da dipendente.

Il parco funziona allo stesso modo. Ci lavorano persone in messa alla prova, con pene alternative o percorsi di uscita anticipata dal carcere, che si occupano del giardinaggio. Una parte importante dei prodotti usati dal ristorante arriva dagli orti della villa. C’è poi il lavoro con le scuole. Il personale docente viene a fare formazione e consigli di classe «in un ambiente accogliente, fuori dalla scuola». Le classi partecipano a progetti in villa o nel parco.

© Villa Angaran San Giuseppe

Un parco che restituisce l’acqua alla falda

Bertin collabora soprattutto al tema dell’impatto climatico. Tutto il parco è progettato come un insieme di dispositivi di adattamento, con attenzione all’accessibilità per tutte e tutti. Quando le cooperative sono arrivate, la villa consumava molta acqua di falda per irrigare sei ettari. Sono state realizzate due grandi vasche che raccolgono le acque di prima pioggia per infiltrarle nel suolo e usarle. Con la prima si era arrivati a un bilancio idrico zero. Con la seconda, spiega, si è andati in attivo perché «ne immettiamo in falda quanta ne consumava la villa un tempo».

L’idea, continua, è quella di «restituire all’ambiente tutto quello che la villa ha consumato per decenni». Il parco, appoggiato al fiume, è in parte riconosciuto come Zps, un’area di interesse naturalistico europeo. Fa da nucleo del corridoio ecologico che porta dal Brenta verso le montagne, per cui la gestione è delicata e complessa.

© Villa Angaran San Giuseppe

Ricerca, campielli e il social forum Ground ogni due anni

Con l’università la villa organizza workshop progettuali per studenti degli ultimi due anni di architettura, gli Arcathon. Hanno trasformato il parcheggio in ghiaia davanti al bar in un giardino, oggi chiamato «il campiello». Venti ragazze e ragazzi hanno seguito un percorso residenziale di tre giorni e prodotto cinque progetti in altrettanti gruppi, in una gara cooperativa non competitiva. I progetti sono stati esposti, nessuno è stato premiato e dai cinque è nato il ridisegno dello spazio.

L’anno scorso si è tenuta una prima winter school di dottorato dedicata a «coabitare il vivente». Una quindicina di dottorande e dottorandi da diverse parti d’Italia sono arrivati per quattro giorni a lavorare sulle proprie tesi. L’approccio è multispecie e non antropocentrico: considerare tutti gli abitanti della città, anche piante e animali, di pari dignità.

Poi c’è Ground, il social forum che si tiene ogni due anni. «Siamo partiti dicendo: vogliamo fare un festival sulla sostenibilità, ma odiamo i festival e odiamo la sostenibilità», ricorda Mattia. Così le giornate sono tavole rotonde alla pari con gli ospiti e non comunicazioni frontali. Da ogni edizione è nato un libro, quasi un manifesto, con una regola: vietate le citazioni, in un mondo accademico abituato a scrivere quasi solo per parlare di sé stesso. Ground, secondo Bertin, porta intorno alle tremila persone in tre giorni. E tra i progetti più grossi c’è stato Climate Hub, finanziato dalla Fondazione Cariverona.

Il rapporto con i residenti del quartiere e il muro tagliato

Bassano del Grappa, spiega Bertin, è una città di 43mila abitanti subito sotto le montagne, ricca dal punto di vista economico e culturale, molto consapevole di esserlo e per questo talvolta «profondamente snob». Chi non ha accesso a quel benessere finisce ai margini. Il quartiere attorno alla villa è popolare, residenziale e a bassa densità, con basso pregio immobiliare e poche aree verdi, «storicamente molto poco considerato dall’amministrazione».

All’inizio il rapporto è stato difficile. Gli eventi della villa richiamano molta gente. Il Veneto Gravel, che parte e arriva lì, porta circa un migliaio di ciclisti. Ground intorno alle tremila persone. Abbastanza per spaventare gli abitanti abituati a silenzio e solitudine. Il quartiere era contrario persino al taglio del muro.

Oggi, racconta Bertin, i residenti sono arrivati a chiedere interventi di pedonalizzazione. «Siamo passati da “non vogliamo che facciate il taglio del muro, se no la gente viene a parcheggiare qui” a “forse questa idea di pedonalizzare non è male, forse possiamo far uscire un po’ di pedonalità dalla villa al quartiere”».

© Villa Angaran San Giuseppe

Come si prendono le decisioni a Villa Angaran San Giuseppe

Le persone che animano le attività in villa sono prevalentemente educatrici, educatori e scienziati forestali, spiega Bertin, perché due delle cooperative gestiscono il verde. Ci sono poi gli urbanisti dello Iuav e un architetto residente, Tommaso Zorzi, assunto quando era neolaureato. Ogni anno ci sono cantieri e interventi da seguire, perciò serviva una presenza stabile. Sta crescendo anche il gruppo che si occupa della comunicazione: quella di dieci anni fa, sorride Bertin, era «abbastanza parrocchiale», mentre oggi riesce ad attirare un pubblico molto più ampio.

Le decisioni passano per Bosco, l’organo di democrazia interna più importante. Mette insieme una rappresentanza delle tre cooperative e una persona per ciascuno dei servizi svolti in villa, a rotazione: ristorante, comunicazione, educativa familiare. Si riunisce periodicamente con una parte organizzativa e una di approfondimento tematico.

Una «lucida follia» di un progetto privo di certezze

Le persone della villa usano un’espressione per definirla: «lucida follia». Lucida, spiega Bertin, perché risponde a bisogni concreti, sociali, comunitari e personali: chi viene a lavorare in villa sa di non fare un favore agli altri, ma di venirci «a star bene e a crescere come persona». Follia perché «se uno fa i conti con razionalità, non ha nessun senso fare quello che stiamo facendo». La sola bolletta della luce può costare 200mila euro l’anno, «senza considerare tutto il resto». E non c’è un atto di proprietà.

L’anno scorso il comodato con i gesuiti è stato rinnovato per altri dieci anni. Ma tra nove anni potrebbe essere che si sblocchi la vendita dei beni e che i gesuiti scelgano un’altra strada. «Non credo, ci stanno investendo e partecipando», dice Bertin. Il progetto va avanti grazie a una presa di responsabilità collettiva.

Chiudere i cicli, prendersi cura

Perché Villa Angaran San Giuseppe è una storia dal futuro? Per Bertin ci sono due valori fondamentali. Il primo è la chiusura dei cicli: economia circolare, autoproduzione, supporto reciproco, che lui vede come una necessità di fronte al collasso delle grandi istituzioni statali e sovranazionali. Il secondo è la cura reciproca: «Quando si entra in villa, entro dieci minuti c’è sempre qualcuno che ti chiede come stai».

«Queste due dimensioni, in un sistema di collasso delle grandi istituzioni, sono una profonda risposta mutualistica e relazionale che permette di avere possibilità di futuro. Io quando vengo qui vedo un futuro. Cosa che spesso, nell’individualismo che c’è fuori, non vedo». I cancelli, intanto, restano aperti. «Penso che ormai abbiano i rampicanti sopra».

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