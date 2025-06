Unicredit e Intesa Sanpaolo: banche italiane in prima linea nel finanziare le fossili

Ascolta l’articolo

È possibile far finta di nulla di fronte a un mondo che va inesorabilmente verso il baratro climatico? È possibile farsi scivolare addosso le parole – anzi, le implorazioni – e le paure di scienziati, leader internazionali, attivisti, economisti, testimoni e vittime del riscaldamento globale? La risposta è sì, se sei un banchiere. E non c’è bisogno di un film con protagonista Leonardo DiCaprio per capirlo. Basta guardare ai dati del sedicesimo rapporto annuale Banking on Climate Chaos che mette nero su bianco quanto le banche di tutto il mondo continuino a finanziare aziende attive nell’estrazione e nello sfruttamento di carbone, petrolio e gas. Quei combustibili fossili che ci stanno spingendo velocemente dritti verso i 2 gradi centigradi di aumento della temperatura media globale.

Da Unicredit e Intesa Sanpaolo più di 11 miliardi di dollari alle fonti fossili

E dietro tutto questo, oltre alle compagnie petrolifere ed energetiche, ci sono proprio gli istituti di credito che finanziano i nuovi progetti fossili, dall’apertura di nuovi giacimenti alla costruzione di nuovi metanodotti. Se dal 2021 sembrava che in qualche modo, seppur lieve, si fosse invertita la tendenza, il passaggio dal 2023 al 2024 ha smentito persino i più ottimisti facendo rimbalzare gli investimenti fossili delle banche di 162 miliardi di dollari. Per un totale annuo di 869 miliardi di dollari, 7.900 miliardi dall’approvazione dell’Accordo di Parigi a oggi. E le banche italiane, da sempre rappresentate da Unicredit e Intesa Sanpaolo nella classifica, non sono da meno. E fanno registrare investimenti pari – rispettivamente – a 6,2 e 5 miliardi di dollari. Il totale dunque, esattamente come l’anno scorso, è superiore agli 11 miliardi.

«Le nostre due banche più grandi non fanno eccezione, si comportano in linea con i dati globali del rapporto», commenta Francesco Ferrante, vicepresidente del Kyoto Club. «Scelgono politiche di conservazione di portafogli fossili e d’altra parte l’indirizzo del nostro governo, schierato contro il Green Deal europeo, le rafforzano in questa convinzione».

Dalle due più grandi banche italiane 123,5 miliardi di dollari a carbone, petrolio e gas in 9 anni

La cosa che più colpisce leggendo i dati è che, in un contesto di transizione energetica ancor prima che ecologica, la metà di questi investimenti continui a essere destinata a sostenere l’espansione di giacimenti o nuove attività petrolifere. Nella nuova classifica di Banking on Climate Chaos, in particolare, Unicredit resta stabile. Intesa Sanpaolo invece avrebbe ridotto di oltre 1 miliardo gli investimenti, riportandoli alle cifre del 2022 dopo un 2023 da dimenticare.

Tali cifre portano il totale, dal 2016 ad oggi, a 71,8 miliardi di dollari per Unicredit e a 51,7 miliardi per Intesa Sanpaolo. I due istituti di credito, dunque, hanno alimentato la crisi climatica, a partire dall’anno successivo a quello di approvazione dell’Accordo di Parigi sul clima, con 123,5 miliardi.

E com’è possibile – in un contesto di policrisi – che questo binomio tra istituti di credito e compagnie legate al fossile non subisca alcun tipo di innovazione, o almeno di cambiamento? «Perché sono tutti concentrati nei guadagni a breve termine. E peraltro senza rendersi conto che è tutto il sistema economico basato sui fossili che è a rischio – prosegue Ferrante –. Non solo a causa della crisi climatica, ma proprio per il combinato disposto dell’innovazione tecnologica che sta già mettendo fuori mercato il gas e i suoi fratelli».

Una circostanza ben compresa dalla Cina che in questi mesi ha fatto registrare ottimi risultati nell’installazione di rinnovabili, tanto da riuscire a piegare la curva delle emissioni di gas serra verso il basso. Almeno per ora. Se questo binomio non cambia da solo «rischia – conclude Ferrante – di essere travolto con conseguenze drammatiche per cittadini e imprese che ancora fanno affidamento su quel tipo di sistema bancario».

«Solo regole vincolanti possono cambiare la rotta»

Una voce corale arriva dalle autrici e dagli autori del report. Una voce che rompe l’ultima illusione rimasta, ovvero che le banche abbiano intenzione di fare davvero la loro parte, seppur a un ritmo diverso, decisamente più lento rispetto a quanto chiesto dalla scienza. «Distrarre, rimandare, deviare e poi defilarsi. È questo il copione che stanno seguendo le banche per tenere a galla il settore fossile», denuncia Allison Fajans-Turner, co-autrice ed esponente del Rainforest Action Network.

A questo punto «solo regole vincolanti possono cambiare la rotta». Mentre per Tom BK Goldtooth, co-autore e direttore esecutivo dell’Indigenous Environmental Network, «i nostri territori non sono zone di sacrificio, né i nostri popoli danni collaterali». Infine, taglia corto David Tong di Oil Change International: «Nel 2025, non ci sono più scuse» per dare giustificazione a questo “revamping”.

Una denuncia che vale per tutti, nessuno escluso. E che deve risuonare anche ai piani alti degli istituti italiani, come Unicredit e Intesa Sanpaolo, che non hanno dato cenni di cambiamento nemmeno negli anni precedenti. Come se non sapessero quale finale aspetta loro e noi.