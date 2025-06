A Bonn i negoziati sul clima. I principali fatti giorno per giorno

Da lunedì 16 giugno i delegati di quasi 200 nazioni sono riuniti a Bonn, in Germania, per la 62esima sessione degli “organismi sussidiari” (SB62) della Convenzione quadro sul clima delle Nazioni Unite, la Unfccc. Si tratta, in termini più semplici, dei più importanti lavori preparatori in vista della trentesima Conferenza mondiale sul clima, la Cop30 che si terrà nel mese di novembre a Belém, in Brasile. E dalla quale dipenderà buona parte delle sorti del pianeta Terra. https://valori.it/summit-bonn-clima-lavori-preparatori-cop30/



Per conoscere nello specifico in cosa consiste la SB62 vi invitiamo a leggere questa analisi di Valori.it. In questo articolo vi proponiamo una sintesi di quanto sta avvenendo a Bonn.

Giorno 1, 16 giugno – I negoziati sul clima cominciano con una battaglia sull’ordine del giorno

Lunedì 16 giugno il primo giorno di lavori che dovranno aprire la via alla trentesima Conferenza mondiale sul clima delle Nazioni Unite (Cop30) che si terrà in Brasile, a Belém, nel prossimo mese di novembre, sono stati contraddistinti dal disaccordo. A dividere le delegazioni non sono stati però (o meglio non solo) i contenuti delle questioni, ma già gli stessi ordini del giorno.

In particolare, la discussione si è concentrata su due articoli proposti dal gruppo dei “Like-minded group of Developing countries” (Lmdc), letteralmente i Paesi in via di sviluppo che condividono le stesse idee. Uno dei numerosi “blocchi” negoziali, che comprende, in particolare, Algeria Bangladesh, Bolivia, Cina, Cuba, Ecuador, Egitto, El Salvador, India, Indonesia, Iran, Iraq, Giordania, Kuwait, Malesia, Mali, Nicaragua, Pakistan, Arabia Saudita, Sri Lanka, Sudan, Siria, Venezuela e Vietnam. Il disaccordo è stato tale da aver ritardato fino a sera inoltrata l’apertura ufficiale dei lavori.

Ciò nonostante, durante la giornata si sono tenute numerose riunioni obbligatorie, compresa una sull’Obiettivo mondiale in materia di adattamento (Global goal on adaptation, Gga) stabilito dall’Accordo di Parigi. E su questo i delegati sembrano essere riusciti a ridurre da 9mila a 490 il numero di indicatori in discussione.

La base di partenza non è stata però delle migliori, e dopo lunghe discussioni tra i capi delegazione, la presidente dell’Organismo sussidiario per l’implementazione (SBI, il cui compito è facilitare i lavori) Julia Gardiner ha proposto di adottare un ordine del giorno provvisorio. I governi non si sono però accordati neppure su questo e sono arrivate perciò alcune proposte alternative. Dalle quali è chiaro quale sia il vero oggetto del contendere: i finanziamenti concessi dai Paesi sviluppati.

L’Unione europea ha suggerito la possibilità di modificare l’ordine del giorno provvisorio per includere non solo l’articolo 9.1 dell’Accordo di Parigi ( impegno dei Paesi sviluppati a fornire un finanziamento) ma anche il 9.2 (concessione volontaria di sostegno) e il 9.3 (sulla necessità di un’iniziativa dei Paesi sviluppati per mobilitare i finanziamenti climatici da diverse fonti). Il delegato europeo ha anche proposto di aggiungere una nota a piè di pagina che spieghi la ragione di tale allargamento.

Un tentativo di “rassicurare” i Paesi in via di sviluppo, che però con il gruppo G77+Cina hanno controproposto di ritirare dall’ordine del giorno il punto sulle misure unilaterali restrittive per il commercio (la guerra commerciale), ma solo a condizione che le questioni connesse siano esaminate tenendo conto del principio di una transizione giusta. E di mantenere l’articolo 9.1 ma precisando in una nota che i presidenti degli Organi sussidiari terranno colloqui specifici su questo punto al fine di determinare chiaramente come operare.

I gruppi degli Stati arabi e quello dei Paesi meno sviluppati si sono poi opposti alla proposta europea sulle questioni dei finanziamenti, sottolineando come quella del G77+Cina già rappresenti un passo indietro rispetto alla versione iniziale dell’ordine del giorno. Tuvalu, una delle nazioni più esposte agli impatti dei cambiamenti climatici, ha quindi proposto di adottare un altro ordine del giorno provvisorio comprendente una nota a piè di pagina proposta dal G77+Cina sulle misure commerciali.

Alla fine, la presidente dell’SBI ha sospeso la seduta e rinviato a martedì il prosieguo dei lavori della plenaria di apertura.