Clima, finanza, soluzioni. Valori.it ospite della Radiotelevisione svizzera RSI

Per una settimana il direttore di Valori.it Andrea Barolini è intervenuto alla trasmissione “In altre parole”, in onda sulla Rete Due della Radio Svizzera Italiana. Assieme al giornalista e scrittore Andrea Fazioli, è stato approfondito il tema dei cambiamenti climatici. Partendo dalla loro origine per arrivare ai giorni nostri.

È stata ricordata qual è la storia della Conferenze delle parti delle Nazioni Unite sul clima (le Cop), si è parlato delle responsabilità di banche, fondi d’investimento e compagnie d’assicurazione, della forza delle lobby delle fonti fossili e delle soluzioni che possiamo immaginare. Sia da parte di governi e istituzioni internazionali che da parte di ciascuno di noi.

14 novembre – La storia delle Cop

15 novembre – Che differenza c’è tra 1,5 e 2 gradi?

16 novembre – Come la finanza aggrava la crisi climatica

17 novembre – Cosa possono fare istituzioni e imprese

18 novembre – Cosa possiamo fare noi