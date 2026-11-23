In breve A Ginevra gli Stati rinviano al 2028 la decisione su un trattato internazionale vincolante sulle armi autonome.

Le imprese delle tecnologie militari attirano nuovi capitali. Anche l’Italia partecipa al mercato, con Leonardo e Baykar.

Oltre 70 soggetti finanziari chiedono regole vincolanti per tutelare le persone e valutare i rischi degli investimenti.

Nel terzo trimestre del 2026 Palantir Technologies ha registrato ricavi per 2,3 miliardi di dollari, quasi il doppio rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A maggio, Anduril Industries, azienda statunitense specializzata in tecnologie militari autonome, ha raccolto 5 miliardi di dollari di finanziamenti privati, raggiungendo una valutazione di 61 miliardi di dollari. Due società, due modelli industriali differenti, ma un mercato in comune, quello delle tecnologie che stanno trasformando il modo in cui vengono combattute le guerre.

Mentre le imprese tecnologiche consolidano contratti con gli apparati militari e attirano nuovi capitali, gli Stati continuano a discutere quali limiti imporre all’autonomia delle macchine nell’uso della forza. Dal 16 al 20 novembre 2026, a Ginevra, la settima Conferenza di revisione della Convenzione delle Nazioni Unite su alcune armi convenzionali (Ccw) avrebbe dovuto decidere se avviare il negoziato per un protocollo giuridicamente vincolante sui sistemi d’arma autonomi letali, conosciuti con l’acronimo Laws. Dopo tredici anni di discussioni, il risultato è un nuovo mandato biennale che non stabilisce ancora se lo strumento finale sarà obbligatorio per gli Stati.

L’accordo raggiunto prevede che il gruppo di esperti governativi dovrà elaborare, tra il 2027 e il 2028, uno strumento che specifichi le norme del diritto internazionale umanitario applicabili alle armi autonome e le relative modalità di attuazione. Tuttavia, la decisione sulla sua natura giuridica è stata rinviata. Una distinzione che pesa tanto sul futuro della regolamentazione quanto su quello di un’industria che continua a sviluppare nuove tecnologie.

Da Palantir ad Anduril, come si sta trasformando il settore della difesa

Il settore della difesa sta attraversando una trasformazione che non riguarda soltanto l’introduzione dell’intelligenza artificiale nei sistemi d’arma. Cambiano le imprese coinvolte, le modalità di finanziamento e i rapporti tra industria tecnologica e apparati militari. Accanto ai grandi produttori tradizionali di armamenti si sono affermate società specializzate nell’analisi dei dati, nello sviluppo di software e nella progettazione di piattaforme senza pilota, sostenute anche da fondi di venture capital.

Palantir è uno degli esempi più rappresentativi. Fondata nel 2003, l’azienda sviluppa piattaforme per integrare e analizzare grandi quantità di informazioni, utilizzate da amministrazioni pubbliche, imprese e organizzazioni militari. In ambito bellico, questi strumenti possono supportare l’intelligence, la pianificazione delle operazioni e i processi di individuazione dei bersagli.

Secondo i risultati finanziari pubblicati il 2 novembre, i ricavi provenienti dai clienti governativi statunitensi hanno raggiunto 953 milioni di dollari nel terzo trimestre del 2026, con un aumento del 96% rispetto all’anno precedente. Non sono tutti ricavi militari, il dato comprende anche altre amministrazioni federali. È però indicativo del peso economico assunto dal settore pubblico nella crescita dell’impresa. Nello stesso trimestre, per la prima volta, i ricavi commerciali statunitensi hanno superato quelli governativi, raggiungendo 984 milioni di dollari.

Il caso di Anduril racconta un’altra parte della trasformazione. Fondata nel 2017 da Palmer Luckey insieme ad altri imprenditori, la società sviluppa droni, sensori, sistemi di sorveglianza e piattaforme militari senza pilota. Nel 2025 ha dichiarato ricavi per 2,2 miliardi di dollari, più del doppio rispetto all’anno precedente. Nel maggio 2026 un nuovo round di finanziamento, guidato da Thrive Capital e Andreessen Horowitz, ne ha portato la valutazione a 61 miliardi di dollari. A luglio, secondo Reuters, erano già in corso discussioni per un’ulteriore raccolta di capitali che avrebbe potuto valutare l’impresa circa 100 miliardi di dollari.

Il mercato dell’industria militare corre più veloce dei negoziati

Le valutazioni finanziarie non corrispondono ai ricavi né ai profitti effettivi. Riflettono anche le aspettative degli investitori sulla crescita futura dell’azienda, in un settore nel quale la domanda è alimentata in larga misura dalla spesa pubblica per la difesa.

Come ricostruito da The New Republic, l’ingresso dei capitali di rischio nell’industria militare ha contribuito a rafforzare un modello nel quale l’innovazione tecnologica viene presentata come uno strumento per conquistare quote di mercato tradizionalmente occupate dai grandi gruppi della difesa. L’abbondanza di finanziamenti non elimina le difficoltà industriali. Un’inchiesta di Wired ha documentato problemi produttivi, criticità nella sicurezza e tensioni interne legate alla rapida espansione di Anduril.

C’è però una differenza fondamentale tra le tecnologie sviluppate da queste imprese. Un software che analizza dati e suggerisce possibili obiettivi militari non è automaticamente un sistema d’arma autonomo letale. Allo stesso modo, un drone senza pilota non è necessariamente un’arma capace di selezionare e ingaggiare bersagli senza un ulteriore intervento umano. La distinzione non è soltanto tecnica: è proprio attorno a queste capacità che si gioca una parte del confronto internazionale sulla regolamentazione.

A Ginevra slitta il trattato internazionale sulle armi autonome

La conferenza delle Nazioni Unite si è conclusa dopo una settimana segnata da difficoltà procedurali e negoziati condotti prevalentemente a porte chiuse. La Convenzione su alcune armi convenzionali, che comprende 128 Stati parti, disciplina attraverso diversi protocolli l’impiego di armamenti considerati particolarmente dannosi o indiscriminati. Per le armi autonome, tuttavia, non esiste ancora un protocollo specifico.

A settembre, dopo tre anni di lavori, il Gruppo di esperti governativi aveva approvato per consenso gli elementi di un possibile strumento internazionale. Un documento che affronta le caratteristiche dei sistemi autonomi, il rispetto del diritto internazionale umanitario, le responsabilità umane e le possibili restrizioni, senza però definire la natura giuridica delle future regole.

Durante la conferenza, Austria, Belgio, Brasile, Irlanda, Messico, Nuova Zelanda e Panama hanno presentato una proposta per negoziare un protocollo vincolante già nel 2027, attraverso tre sessioni di lavoro per complessivi 25 giorni. La proposta non ha ottenuto il consenso necessario.

Il mandato approvato prevede invece che il gruppo di esperti elabori uno strumento entro il 2028, formulando soltanto al termine dei lavori una raccomandazione sulla sua natura e sulla possibilità di adottarlo come protocollo vincolante. La Svizzera, che ha presieduto la conferenza, ha accolto il compromesso come un passo avanti verso la regolamentazione.

I negoziati sulle armi autonome si arenano sul tema del controllo umano

La società civile ne ha dato una lettura diversa. Secondo la Rete Italiana Pace e Disarmo, oltre 95 Stati hanno sostenuto durante la settimana la necessità di un trattato. Nel comunicato pubblicato il 21 novembre l’organizzazione parla di un fallimento, denunciando come un numero ristretto di Paesi abbia indebolito il mandato finale. «La tecnologia delle armi autonome, compresa l’IA nel ciclo di individuazione dei bersagli, viene già impiegata sul campo di battaglia», ha dichiarato Nicole van Rooijen, direttrice esecutiva di Stop Killer Robots, avvertendo che il ritardo nell’adozione di regole vincolanti comporta rischi per la popolazione civile.

Il confronto riguarda soprattutto il significato del controllo umano e il momento in cui questo debba essere esercitato. Un sistema può richiedere l’autorizzazione di un operatore prima di essere attivato, ma funzionare successivamente senza un intervento umano sulle singole decisioni di ingaggio. Stabilire quali capacità debbano essere vietate, limitate o sottoposte a ulteriori verifiche significa definire anche il perimetro delle tecnologie che le imprese potranno sviluppare e commercializzare.

Il documento adottato a settembre costituisce una base per i prossimi lavori, ma non risolve tutte queste questioni. Per le organizzazioni impegnate nella campagna Stop Killer Robots, le future regole dovranno prevedere divieti sui sistemi progettati per prendere di mira le persone e su quelli che non consentono un controllo umano significativo, oltre a obblighi specifici per gli altri sistemi autonomi.

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Anche l’Italia è dentro la filiera dei droni militari

La crescita dell’industria dell’autonomia militare non riguarda soltanto gli Stati Uniti. In Europa, le aziende tradizionali della difesa stanno costruendo nuove alleanze con imprese specializzate in droni e intelligenza artificiale. E l’Italia partecipa direttamente a questa trasformazione.

Nel giugno 2025 Leonardo e la turca Baykar, tra i principali produttori internazionali di droni militari, hanno annunciato la costituzione di LBA Systems, una joint venture partecipata al 50% da ciascuna società e con sede in Italia. L’accordo riguarda la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la manutenzione di sistemi aerei senza pilota. Baykar mette a disposizione le proprie piattaforme, mentre Leonardo contribuisce con sistemi elettronici, sensori e tecnologie per l’integrazione delle operazioni. La collaborazione comprende anche capacità di coordinamento tra velivoli pilotati e non pilotati e sistemi che consentono a più droni di operare insieme. Le due aziende stimano che il mercato europeo dei droni militari possa valere circa 100 miliardi di dollari nel decennio successivo all’accordo.

Nel giugno 2026 il governo italiano ha autorizzato l’operazione esercitando i poteri speciali previsti dalla normativa sul golden power. Secondo Reuters, l’approvazione è stata accompagnata da condizioni relative ai Paesi destinatari delle vendite e agli sviluppi internazionali della società.

Leonardo è inoltre azionista del gruppo tedesco Hensoldt, specializzato in sensori e tecnologie elettroniche per la difesa, con una partecipazione del 22,8%. Nel febbraio 2026 Hensoldt ha annunciato una collaborazione con Helsing, società europea attiva nell’intelligenza artificiale militare, per lo sviluppo del CA-1 Europa, un velivolo da combattimento senza pilota dotato di capacità autonome. La partecipazione azionaria di Leonardo non equivale a un finanziamento diretto del progetto né a un controllo sulle attività di Helsing, mostra però come le filiere industriali e finanziarie europee siano sempre più interconnesse.

Lo Stato italiano tra industria militare e negoziati sulle regole

C’è poi il ruolo dello Stato italiano, che attraverso il ministero dell’Economia è il principale azionista di Leonardo. Lo stesso Stato partecipa ai negoziati internazionali che potrebbero introdurre nuovi obblighi per alcune delle tecnologie sviluppate dal settore.

Durante la conferenza di Ginevra, la delegazione italiana ha sostenuto la necessità di un mandato forte per un nuovo protocollo sulle armi autonome, una posizione confermata anche dalla Rappresentanza permanente italiana presso la Conferenza del disarmo. Non si tratta necessariamente di interessi incompatibili, perché la produzione di droni e tecnologie militari avanzate non coincide automaticamente con quella di sistemi vietabili. La compresenza dei ruoli di azionista, committente pubblico e negoziatore, però, rende particolarmente importante la trasparenza sulle capacità sviluppate e sulle condizioni del loro impiego.

La finanza etica chiede un trattato internazionale vincolante sulle armi autonome

La mancanza di una regolamentazione internazionale non solleva soltanto interrogativi umanitari e giuridici. Per chi investe nelle imprese coinvolte nello sviluppo di tecnologie militari autonome, l’incertezza normativa può tradursi anche in rischi finanziari, reputazionali e difficoltà nel valutare le attività presenti nei portafogli.

È da questa considerazione che nasce l’Investor Statement on Autonomous Weapons, promosso dalla campagna Stop Killer Robots insieme a Etica Sgr e sottoscritto da oltre 70 soggetti finanziari. I firmatari chiedono regole internazionali vincolanti sulle armi autonome, riconoscendo la necessità di definizioni e limiti che consentano anche agli investitori di valutare i rischi delle imprese coinvolte.

Come spiega Aldo Bonati, stewardship ed Esg networks manager di Etica Sgr, in un’intervista ad Altreconomia, l’assenza di regole rende più difficile valutare il profilo di rischio e rendimento delle aziende e può aumentare i costi delle verifiche necessarie prima di un investimento. A complicare ulteriormente la situazione c’è la natura dual use di molte tecnologie, che possono essere sviluppate per applicazioni civili e successivamente impiegate in ambito militare. Non tutti gli istituti finanziari hanno aderito alla dichiarazione. Secondo Bonati, una delle ragioni è il timore che il sostegno alla regolamentazione venga interpretato come una posizione contraria all’intero settore della difesa, in un contesto nel quale gli investimenti militari sono diventati una priorità per numerosi governi.

In Italia, la Rete Italiana Pace e Disarmo aveva chiesto al governo di sostenere un protocollo giuridicamente vincolante da negoziare entro un anno. Alla vigilia della conclusione dei lavori, il coordinatore delle campagne Francesco Vignarca aveva accolto favorevolmente la posizione italiana, chiedendo che fosse mantenuta fino alla decisione finale. L’esito della conferenza non ha soddisfatto queste richieste. La Rete ha ribadito che il futuro strumento dovrà andare oltre la semplice riaffermazione del diritto internazionale umanitario già esistente, prevedendo nuovi divieti e obblighi specifici.

In gioco c’è il rapporto tra finanza e industria militare

La questione investe direttamente il rapporto tra finanza e industria militare. Per valutare l’esposizione di un portafoglio non basta sapere se un’impresa produce armamenti: occorre comprendere quali tecnologie sviluppa, come vengono utilizzate, quali sistemi integra e quali responsabilità assume lungo la filiera. Un problema particolarmente complesso quando software, sensori e algoritmi possono essere impiegati in prodotti e contesti differenti.

Nel frattempo, gli investimenti continuano. Le imprese tecnologiche raccolgono capitali, i governi finanziano nuovi programmi militari e i produttori tradizionali stringono alleanze per conquistare quote di un mercato in espansione. A Ginevra, invece, gli Stati hanno rimandato al 2028 la decisione sulla natura giuridica dello strumento che dovrebbe disciplinare le armi autonome.