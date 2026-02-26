Dentro l’armadio dei lettori di Valori

La moda non è solo stile. È una filiera globale che parte dalle fibre – naturali o sintetiche –, attraversa fabbriche e intermediari, si nutre di marketing e velocità e finisce nei nostri armadi sempre più pieni.

Dietro ogni capo si muove un sistema complesso: impatti ambientali, lavoro invisibile, logistica accelerata, sovrapproduzione e consumo continuo. Il problema non è soltanto la fast fashion, ma il modello che la rende possibile.

«Penso di avere un rapporto sano con la moda, ma devo ancora imparare molto. La parte emotiva gioca sempre un ruolo importante ed è difficile essere sempre coerenti e razionali nelle nostre scelte».

È questa una delle risposte che abbiamo ricevuto al sondaggio lanciato tra le lettrici e i lettori di Valori sul loro rapporto con la moda. 145 persone hanno scelto di rispondere e, pur senza pretesa di scientificità, i dati che emergono ci aiutano a delineare un quadro di come una parte del nostro pubblico vive il consumo di abbigliamento.

Il campione è composto in larga parte da donne (70%) e da persone sopra i 55 anni (65%). Si tratta dunque di un pubblico maturo, con una prevalenza femminile significativa. L’interesse per la moda, nelle dichiarazioni, appare contenuto: solo il 5% si definisce «molto interessato», mentre il 27% dice di esserlo abbastanza. Il 23% si considera poco interessato e il 45% afferma che la moda non rappresenta una priorità. Nel complesso, l’abbigliamento non emerge come un ambito centrale di attenzione o coinvolgimento, almeno nell’auto-percezione dei rispondenti.

Materiali e origine dei capi: cosa guardiamo quando acquistiamo

L’attenzione ai materiali è un elemento centrale nelle scelte. Più della metà di chi ha partecipato al sondaggio (54%) afferma di controllare sempre di cosa è fatto un capo prima di acquistarlo, mentre una quota consistente dichiara di farlo spesso.

Tra i materiali più acquistati domina il cotone, indicato dal 94% delle persone che hanno risposto. Seguono la lana (63%) e il lino (34%). Più distanziate viscosa o rayon (26%) e poliestere o altre fibre sintetiche (25%). Le preferenze dichiarate si concentrano dunque prevalentemente su fibre naturali, anche se una parte degli acquisti include comunque materiali di origine sintetica.

L’attenzione appare leggermente meno sistematica sull’origine delle materie prime: il 31% dice di informarsi spesso, il 44% qualche volta. Quasi una persona su cinque ammette di farlo raramente, mentre il 6% dichiara di non verificare mai la provenienza. Anche in questo caso emerge una sensibilità diffusa, ma non uniforme.

Come viene percepita la sostenibilità nella moda

Quando un brand utilizza la parola “sostenibilità”, non tutti pensano alla stessa cosa. Per il 36% delle persone il pensiero va innanzitutto all’ambiente; per il 23% ai diritti dei lavoratori lungo la filiera; il 12% richiama l’uso di materiali “green”. Ma quasi un terzo (29%) indica come prima associazione il marketing o il greenwashing. La parola, insomma, non evoca solo impegno ambientale o sociale: per molti porta con sé anche il sospetto di un uso strumentale.

Questa cautela si riflette nei livelli di fiducia. Solo il 7% dichiara di fidarsi in generale delle informazioni fornite dai brand. Il 35% precisa che «dipende dal brand», mentre il 46% si fida poco e il 12% per niente. Nel complesso, la fiducia piena rappresenta una minoranza.

Alla domanda sugli ostacoli principali a un consumo più sostenibile, le risposte si distribuiscono in modo piuttosto equilibrato: il 30% indica la mancanza di informazioni chiare, un altro 30% parla di abitudini difficili da cambiare, il 28% cita i prezzi troppo alti. Solo l’8% segnala la scarsa offerta.

Le risposte aperte insistono soprattutto sul tema della trasparenza. «Chiarezza e fondatezza nella definizione di capo sostenibile», scrive una lettrice. Un altro riassume: «Ignoranza – disinformazione – scarsa cultura». Tra le righe emerge una richiesta ricorrente: strumenti per orientarsi e distinguere ciò che è effettivamente sostenibile da ciò che viene presentato come tale.

Dove acquistiamo vestiti e quanto conta il prezzo

Le scelte di acquisto si concentrano soprattutto su brand di fascia media, indicati dal 37% di chi ha risposto, seguiti dai piccoli brand indipendenti (31%) e dal second hand o vintage (21%). Le grandi catene della fast fashion vengono citate dal 6%, mentre il 5% indica come canale prevalente i marketplace o gli e-commerce generalisti.

Il prezzo resta un elemento rilevante, ma non esclusivo. Per il 6% è un fattore decisivo; per il 37% molto importante. La quota più ampia, il 54%, lo considera importante ma non determinante. Nel complesso, il costo incide sulle scelte, ma raramente viene indicato come unico criterio.

Ogni quanto compriamo e perché

Il dato più netto riguarda la durata dei capi: il 91% delle persone afferma di tenere un vestito «finché è davvero inutilizzabile». Solo l’8% indica una durata media tra i tre e i cinque anni, mentre l’1% dichiara di sostituirlo generalmente entro uno o tre anni.

Anche le motivazioni che spingono all’acquisto raccontano un consumo legato soprattutto alla necessità. Il 79% compra nuovi vestiti quando quelli che possiede sono rovinati o non più utilizzabili. Il 39% lo fa perché i capi non stanno più bene, il 38% per un’occasione specifica. Molto più marginali risultano altre ragioni: l’11% indica i prezzi bassi o i saldi, un altro 11% la ricerca di alternative più sostenibili, mentre solo il 2% dichiara di acquistare per seguire stagioni, mode o tendenze.

Questo quadro, tuttavia, si accompagna a un’ammissione diffusa di compromesso. Alla domanda se sia mai capitato di comprare un capo pur sapendo che non era sostenibile, il 5% risponde «sì, spesso» e il 46% «sì, qualche volta». Anche in un contesto in cui prevale l’idea di un consumo misurato, l’acquisto non sempre coincide con le intenzioni dichiarate.

Che fine fanno i vestiti che non usiamo più

Quando un capo non viene più indossato il 57% delle persone che hanno risposto lo porta nei contenitori per il recupero. Il 23% sceglie di regalarlo e il 3% di rivenderlo. Una parte non trascurabile, il 12%, ammette che quei vestiti restano nell’armadio.

Le risposte aperte mostrano anche tentativi di gestione più consapevole del proprio guardaroba. «Mi piace avere alcuni pochi capi nuovi e immediatamente dismetto un numero uguale di quelli vecchi nel circuito second hand», scrive un lettore, descrivendo una sorta di equilibrio personale tra acquisto e dismissione.

Chi è responsabile degli impatti della moda

Quando si chiede a chi spettino le responsabilità rispetto agli impatti ambientali e sociali della moda, la risposta prevalente è netta: per il 77% la responsabilità è «di tutto il sistema insieme». Solo il 10% indica i consumatori, l’8% la politica e le regole, il 5% i brand.

Nelle risposte aperte, il riferimento al sistema torna spesso in modo esplicito o implicito. C’è chi parla della «tendenza a seguire una moda che cambia continuamente e comprare vestiti di bassa qualità», e chi richiama «i fattori che hanno creato la fast fashion». Altri fanno riferimento allo «sfruttamento lungo la filiera» o alla «mancanza di controlli reali».

In più di un caso emerge l’idea che il problema non sia riconducibile a un singolo attore. «Ignoranza – disinformazione – scarsa cultura», scrive un lettore, collegando comportamenti individuali e struttura del mercato. Un’altra risposta insiste sulla necessità di «chiarezza e fondatezza nella definizione di capo sostenibile», richiamando il ruolo delle imprese e delle regole.

Sono 145 voci, non un campione statisticamente rappresentativo. E sono lettrici e lettori di Valori, quindi un pubblico che ha una già una chiara sensibilità. Ma restituiscono un insieme coerente di pratiche, attenzioni e dubbi che attraversano il rapporto tra consumo individuale e sistema moda. I numeri fotografano abitudini dichiarate e percezioni diffuse; le parole aggiungono sfumature e interrogativi. Il resto – interpretazioni e implicazioni – rimane aperto.