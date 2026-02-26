La moda non è solo stile. È una filiera globale che parte dalle fibre – naturali o sintetiche –, attraversa fabbriche e intermediari, si nutre di marketing e velocità e finisce nei nostri armadi sempre più pieni.

Dietro ogni capo si muove un sistema complesso: impatti ambientali, lavoro invisibile, logistica accelerata, sovrapproduzione e consumo continuo. Il problema non è soltanto la fast fashion, ma il modello che la rende possibile.

Gli articoli che compongono il dossier:

Fibre tessili e impatto ambientale: da dove inizia la moda

Poliestere, cotone, viscosa: dietro le fibre tessili si nasconde un modello fossile e iperproduttivo. Un viaggio nei materiali che vestono il mondo

Poliestere, cotone, viscosa: dietro le fibre tessili si nasconde un modello fossile e iperproduttivo. Un viaggio nei materiali che vestono il mondo Nelle fabbriche della moda: chimica, acqua e lavoro invisibile

Cosa succede davvero nelle fabbriche della moda: chimica dei tessuti, acqua contaminata e lavoro invisibile

Cosa succede davvero nelle fabbriche della moda: chimica dei tessuti, acqua contaminata e lavoro invisibile Dentro la moda globale: intermediari, marketing e trasparenza

Tra brand e fabbriche esiste una rete invisibile di intermediari, marketing e logistica. Così la moda frammenta la produzione e diluisce le responsabilità

Tra brand e fabbriche esiste una rete invisibile di intermediari, marketing e logistica. Così la moda frammenta la produzione e diluisce le responsabilità Fast consumption: perché compriamo così tanto e dove finiscono i vestiti

Perché compriamo così tanti vestiti? Dal decluttering al second hand, cosa succede davvero agli abiti nella filiera globale della moda

Dentro l’armadio dei lettori di Valori

Un sondaggio tra i lettori di Valori racconta abitudini di acquisto, percezione della sostenibilità e cosa succede ai vestiti che non si usano più

Ascolta l’articolo

La vita di quasi ogni capo d’abbigliamento che possediamo inizia in un campo, agricolo o petrolifero. Cotone, lana, poliestere, viscosa, canapa: materiali diversi che derivano dall’agricoltura o dalla lavorazione del petrolio e che hanno in comune il fatto di rappresentare il primo anello di filiere lunghe, globali, spesso opache. E tutt’altro che neutre per l’ambiente e per le persone.

Dal cotone alle fabbriche globali: come è cambiata la produzione tessile

Per millenni, la produzione di abiti è dipesa direttamente dai ritmi dell’agricoltura e dell’allevamento. Lana, lino e canapa sono i materiali usati in Europa fin dall’antichità. La loro produzione era fortemente legata al succedersi delle stagioni. Il cotone esiste da migliaia di anni, ma era coltivato soprattutto in India e restava una fibra relativamente marginale nell’Europa di epoca romana e medioevale.

È tra Settecento e Ottocento che avviene la prima svolta significativa e il cotone diventa il motore della Rivoluzione industriale. La meccanizzazione della filatura e della tessitura rendono questa fibra la materia prima ideale per l’industria nascente: resistente, versatile, facilmente standardizzabile. Il salto produttivo cresce insieme al colonialismo europeo, alla schiavitù nelle piantagioni americane, allo sfruttamento estremo di manodopera nei territori colonizzati. È attraverso il cotone che la moda entra per la prima volta in una dimensione globale, dando vita a un sistema che separa drasticamente chi produce la materia prima da chi la trasforma e la consuma. Un sistema che, da allora, continua a riprodursi.

Fibre sintetiche ed economia fossile: il ruolo del poliestere nella moda

Il Novecento vede un’ulteriore svolta. L’industria tessile tenta di emanciparsi dai limiti naturali introducendo le fibre sintetiche. Le prime a diffondersi sono quelle artificiali derivate dalla cellulosa del legno, come la viscosa o il rayon, presentate inizialmente come alternative “moderne” alla seta. Ma è a partire dagli anni Trenta e soprattutto dal secondo dopoguerra che il cambiamento accelera con l’arrivo delle fibre sintetiche: nylon, poliestere, acrilico. Materiali ottenuti dalla lavorazione del petrolio e che hanno le caratteristiche ideali per la produzione tessile industriale di massa. Costano poco, sono resistenti, facilmente replicabili, non dipendono da stagioni, raccolti o territori specifici.

Per la prima volta nella storia dell’abbigliamento, la produzione dei materiali si sgancia quasi completamente dalla terra e dall’agricoltura, entrando a pieno titolo nell’economia fossile. E, se il cotone aveva reso possibile una prima democratizzazione dell’abbigliamento, le fibre sintetiche hanno spalancato la strada all’iperproduzione: capi sempre più economici, sempre più numerosi, sempre meno pensati per durare.

Cotone e fibre sintetiche vengono spesso raccontati come materiali opposti. In realtà condividono una stessa funzione storica. Come abbiamo visto, il cotone ha permesso all’industria della moda di crescere su scala globale appoggiandosi e dando impulso a colonialismo, schiavitù e sfruttamento delle risorse agricole. Le fibre sintetiche ne hanno raccolto l’eredità, spostando il baricentro dallo sfruttamento della terra a quello del sottosuolo. In entrambi i casi, la produzione dei vestiti si fonda su un’estrazione intensiva – di lavoro, di risorse, di energia – che rende possibile l’abbondanza a basso costo.

Quali sono le principali fibre tessili usate oggi

Il quadro che si delinea dall’analisi dei materiali è chiaro: la crescita della moda negli ultimi decenni coincide con la crescita delle fibre sintetiche. Oggi la fibra più utilizzata al mondo è il poliestere che, da solo, rappresenta oltre la metà di tutte le fibre tessili prodotte a livello globale. Considerando anche nylon, acrilico ed elastan, le fibre sintetiche derivate dal petrolio superano il 60% della produzione mondiale. Ovvero, quasi due vestiti su tre nascono dall’industria fossile. La produzione di queste fibre è fortemente concentrata in Asia, in particolare in Cina, seguita da India, Corea del Sud, Taiwan e Giappone.

Il cotone, pur restando la principale fibra naturale, rappresenta oggi circa un quarto delle fibre tessili prodotte al mondo. Viene coltivato soprattutto in India, Cina, Stati Uniti, Brasile e Pakistan, spesso in contesti segnati da forte pressione sulle risorse idriche e da un uso intensivo di pesticidi e fertilizzanti chimici. Secondo Pesticide Action Network, infatti, il cotone occupa il 2-2,5% delle terre agricole mondiali, ma utilizza circa il 6% dei pesticidi e il 16% degli insetticidi impiegati a livello globale. Le alternative, come il cotone biologico, restano marginali, con meno del 2% della produzione complessiva.

Accanto a cotone e materiali sintetici si collocano le fibre artificiali derivate dalla cellulosa del legno, come viscosa, modal e lyocell. Queste fibre coprono circa il 6–7% del mercato. Derivano dal legno, ma la loro produzione – concentrata soprattutto in Cina, Indonesia e India – è spesso legata a deforestazione, scarsa tracciabilità e utilizzo di solventi chimici pericolosi. Le fibre animali, come la lana, sono ormai residuali e rappresentano meno dell’1% del totale. Prodotta principalmente in Australia, Cina e Nuova Zelanda, la lana è stata un materiale storicamente centrale, ma sempre più espulso da un sistema che privilegia quantità, velocità e prezzo rispetto a durata e qualità.

Newsletter Iscriviti a Prêt-à-changer Tutto quello che devi sapere sulla sostenibilità e l’insostenibilità della moda. Dichiaro di aver letto e accettato l’informativa in materia di privacy Mensile

Mensile Anteprima

Dalla produzione agli scarti: il ciclo di vita delle fibre

L’impatto dei materiali non si esaurisce nella fase di produzione. È nel fine vita dei capi che emergono molte contraddizioni. La maggior parte degli abiti immessi oggi sul mercato non è progettata per essere riparata, riutilizzata o riciclata. Fibre diverse vengono spesso mescolate tra loro, rendendo il recupero dei materiali tecnicamente complesso e economicamente poco conveniente. Il risultato è che, a livello globale, meno dell’1% dei tessili viene riciclato per per tornare a essere materia prima nello stesso settore. Tutto il resto finisce in discarica, negli inceneritori o viene esportato come rifiuto verso i Paesi del Sud globale.

I capi in fibre sintetiche non sono biodegradabili e rilasciano microplastiche. Quelli in cotone o viscosa, pur di origine naturale, sono spesso trattati con tinture, resine e finissaggi chimici che ne compromettono la biodegradabilità e contaminano suoli e acque, sia in fase di produzione che di smaltimento. In molti casi, l’unica “soluzione” praticabile diventa l’incenerimento, con ulteriori emissioni climalteranti.

A questo si aggiunge un dato strutturale. Ogni anno si producono oltre 100 miliardi di capi, molti dei quali vengono indossati poche volte o, addirittura, mai. Il fine vita non è un effetto collaterale, ma una componente integrante di un sistema che produce materiali a basso costo che è “normale” che diventino rifiuti nel giro di pochissimo tempo.

Le promesse (non sempre mantenute) di sostenibilità dell’industria tessile

Negli ultimi anni il settore della moda ha iniziato a riconoscere il problema della sostenibilità dei materiali, almeno sul piano del discorso pubblico. Marchi, associazioni di settore e istituzioni parlano sempre più spesso di fibre “preferibili”, di tracciabilità, di riciclo, di economia circolare. In parte questo cambiamento risponde a pressioni esterne, come le nuove normative europee o, ancora, l’attenzione crescente da parte dei consumatori all’emergenza climatica e al rispetto dei diritti umani nelle filiere.

La leva principale su cui si sta intervenendo è la sostituzione dei materiali: cotone biologico o certificato, poliestere riciclato, fibre cellulosiche presentate come più sostenibili, come lyocell o viscosa “responsabile”. Tuttavia, si tratta spesso di miglioramenti relativi che non mettono in discussione i volumi complessivi della produzione. Il poliestere riciclato, ad esempio, riduce l’uso di materia prima vergine, ma continua a dipendere da un’economia fossile e non risolve il problema delle microplastiche. Il cotone “migliore” resta una coltura ad alto consumo di acqua e suolo se inserita in filiere iperproduttive.

Anche la circolarità viene spesso proposta come soluzione. L’idea è quella di prolungare la vita dei materiali attraverso riciclo, riuso e design “circolare”. Tuttavia, la circolarità viene spesso pensata come un correttivo a valle. Come abbiamo visto, il problema principale resta a monte: la quantità di abiti immessi sul mercato ogni anno supera di gran lunga qualsiasi capacità di recupero.

Sovrapproduzione: perché nessun materiale può rendere sostenibile la moda

A questo si aggiungono filiere lunghe e frammentate che rendono difficile attivare sistemi di tracciabilità e trasparenza. Anche quando un marchio dichiara di usare fibre più sostenibili, spesso perde il controllo sui passaggi intermedi: coltivazione, trasformazione chimica, filatura, tintura. Questo rende difficile verificare gli impatti reali e apre la porta a pratiche di greenwashing, in cui singoli miglioramenti vengono enfatizzati mentre restano invisibili le criticità alla base.

Il limite più profondo a una transizione realmente sostenibile resta economico e culturale. Finché il sistema della moda continuerà a basarsi su costi bassi, rotazione rapida delle collezioni e stimolo costante al consumo, la sostenibilità dei materiali resterà una variabile da ottimizzare, non un criterio capace di ridefinire il modello. È in questa tensione, tra aggiustamenti tecnici e limiti strutturali, che si gioca oggi la credibilità delle promesse di sostenibilità del settore.