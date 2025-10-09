Road to Belém: aiutaci a raccontare la Cop30 dall’Amazzonia

A novembre 2025 si terrà a Belém, in Brasile, la trentesima Conferenza delle Parti sul clima (Cop30). Per la prima volta, il vertice mondiale delle Nazioni Unite si svolgerà alle porte dell’Amazzonia, uno degli ecosistemi più importanti (e minacciati) del Pianeta.

È un’occasione storica. Non solo per i negoziati sul clima, ma per ciò che Belém rappresenta: un luogo-simbolo della crisi climatica globale, segnato dalla deforestazione, dalla violenza contro le comunità indigene e dagli impatti crescenti dei cambiamenti climatici. Eppure, è proprio lì che si giocherà una delle partite decisive per il futuro della Terra.

Per questo Valori.it ha deciso di esserci

Ma non vogliamo limitarci a rilanciare comunicati o conferenze stampa. Vogliamo raccontare la Cop30 da dentro, giorno per giorno, con uno sguardo critico, indipendente e competente. Vogliamo dare spazio alle voci della società civile, delle popolazioni locali, di chi lotta ogni giorno per giustizia climatica e ambientale.

Per farlo, abbiamo lanciato il progetto Road to Belém: un percorso editoriale che culminerà nella nostra presenza fisica in Amazzonia durante la Cop.

Ma il viaggio è lungo – e costoso: voli intercontinentali, alloggi, visti, attrezzature e connessioni affidabili sono solo alcune delle spese da affrontare.

Abbiamo bisogno del tuo aiuto

Con il crowdfunding che abbiamo attivato, puoi contribuire in modo concreto alla realizzazione di questo progetto. Ogni donazione, anche piccola, ci aiuta ad avvicinarci a Belém e a garantirti un’informazione sul clima libera da sponsor, greenwashing e interessi economici.

Perché capire è il primo passo per cambiare.