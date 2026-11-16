Alla Cop31 sta emergendo la spinta a deregolamentare il meccanismo internazionale dei crediti sulle emissioni di anidride carbonica previsto dall’articolo 6.4 dell’Accordo di Parigi. Quello che consente a Stati e soggetti privati di generare e scambiare crediti di CO2 certificati derivanti da progetti di riduzione o rimozione di gas ad effetto serra. Durante gli incontri della Conferenza sul clima che è in svolgimento ad Antalya, infatti, diversi Paesi hanno chiesto regole meno rigorose. Sostenendo che i requisiti attuali sarebbero troppo severi. E metterebbero a rischio la sostenibilità economica del meccanismo stesso.

Le organizzazioni che si occupano di clima, diritti umani e diritti dei lavoratori avvertono però che semplificare le norme in nome dell’efficienza economica rischia di anteporre i profitti alle persone e all’ambiente. Indebolire le tutele per l’integrità ambientale, le comunità, i territori e gli ecosistemi significherebbe ripetere gli errori del passato. Compromettendo la credibilità stessa dell’azione climatica.

«Bisogna aiutare i Paesi a limitare l’aumento della temperatura media globale. Non garantire i profitti di chi sviluppa crediti di CO2»

La deregolamentazione non può sostituire una reale azione per il clima, che oggi è più che mai necessaria, dato che il mondo è sul punto di superare la soglia di 1,5 gradi centigradi di riscaldamento globale. Sebbene la revisione delle regole sia prevista per il 2028, i governi e il settore industriale stanno cercando di aggirare l’iter stabilito.

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Isa Mulder, esperta di politiche presso Carbon Market Watch, ha dichiarato: «Lo scopo fondamentale dell’Articolo 6 è aiutare i Paesi a raggiungere l’obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi, come previsto dall’Accordo di Parigi. Non serve certo a garantire i profitti di chi sviluppa crediti di emissioni di CO2. Un meccanismo di crediti che finisce per ‘ingannare’ l’atmosfera manca completamente il suo obiettivo. Dare priorità alla fattibilità economica rispetto all’integrità ambientale significa mettere il carro davanti ai buoi. I Paesi non dovrebbero permettere che l’Articolo 6 diventi l’ennesima, pericolosa distrazione rispetto a un’azione climatica reale e urgente».

«I mercati dei crediti sulle emissioni hanno contribuito alle violazioni dei diritti umani»

Mentre Erika Lennon, avvocato presso Center for international environmental law, ha aggiunto: «Mentre il mondo si avvicina sempre più al superamento del limite di 1,5 gradi centigradi, qualsiasi tentativo da parte di uno Stato di indebolire le regole dell’Accordo di Parigi è assolutamente inaccettabile. I mercati dei crediti di anidride carbonica hanno una lunga storia di fallimenti. Non solo non hanno prodotto un’azione climatica concreta. Ma hanno anche contribuito a violazioni dei diritti umani, all’accaparramento di terre e alla marginalizzazione delle comunità».

«Indebolire le regole non significa avere ambizione climatica. Significa, al contrario, concedere una licenza a inquinare», ha concluso Lennon. «Significa anteporre gli interessi dei combustibili fossili ai diritti umani, alle comunità e al Pianeta. Minando al contempo l’integrità stessa dell’Accordo di Parigi. Non possiamo permettere che il mercato del carbonio diventi l’ennesima scappatoia per chi inquina. Le regole vanno rafforzate e fatte rispettare, non smantellate».