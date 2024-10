L’assedio del sociale | Live da FestiValori

In diretta dallo SpazioF di Modena, un evento all’interno della prima giornata di FestiValori. Con i curatori del volume “L’assedio del sociale” Antonio Vesco e Gianni Belloni, discuteremo di quanto sono diffuse le pratiche criminali e corruttive nell’ambito della cooperazione sociale. Un tema che, al di là delle inchieste giudiziarie, non è mai stato approfondito a sufficienza, indagando il ruolo giocato dalla politica e dai processi di finanziarizzazione dell’economia non profit in questa deriva criminale.

