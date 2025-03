Tre anni di guerra in Ucraina, costi e conseguenze

A tre anni dall’invasione russa dell’Ucraina, quanto è costata la guerra? Quali sono state le conseguenze? E chi ne ha pagato il prezzo?

Il Pil della Russia e dell’Ucraina dopo tre anni di guerra

Partiamo dalle dimensioni economiche. La Russia ha oggi un Prodotto interno lordo (Pil) stimato in poco più di 2.000 miliardi di dollari – l’Italia ha un valore di 2.200 miliardi – e l’Ucraina ha un decimo delle dimensioni russe, intorno ai 200 miliardi di dollari. La guerra ha ridotto il Pil ucraino di circa il 20%, molto più della Russia, aggravando un contrasto di lungo periodo. Il reddito pro-capite russo è ora il doppio di quello ucraino. In termini reali, l’Ucraina ha un reddito pro-capite che si è dimezzato con la dissoluzione dell’Unione sovietica nel 1991, si è poi ripreso, ma è rimasto fermo a tre quarti dei valori del tempo dell’Urss.

La Russia ha avuto lo stesso crollo nel dopo 1991, ma dal 2000 ha visto il reddito pro-capite raddoppiare in termini reali, ed è ora del 20% superiore ai tempi dell’Urss. La crescita della Russia è fondata sull’esportazione di gas e petrolio – i cui prezzi sono stati spinti al rialzo dallo stesso conflitto – e non è stata colpita in modo rilevante dalle sanzioni occidentali. L’economia ucraina è rimasta fondata sulle miniere e le produzioni agricole del passato, e il saccheggio delle risorse statali da parte degli oligarchi è stato più devastante che a Mosca.

Il costo in termini di vite umane: la popolazione Ucraina è diminuita di un quarto

Il costo in vite umane è quello più grave. Il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato nel febbraio 2024 (un anno fa) che 31mila militari ucraini erano stati uccisi. Al 31 agosto 2024 la Missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite aveva documentato almeno 11.743 civili uccisi e 24.614 feriti in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa. Sei milioni di ucraini sono emigrati per sfuggire alla guerra e al servizio militare, e si calcolano 4 milioni di profughi interni. Secondo le Nazioni Unite la popolazione ucraina è diminuita di un quarto dall’inizio dell’invasione.

Le distruzioni della guerra hanno un costo che – secondo istituzioni internazionali – era arrivato a 152 miliardi di dollari nel dicembre 2023, un anno fa. Oggi le Nazioni Unite prevedono che la ricostruzione del Paese potrà costare 486 miliardi di dollari. Più o meno due volte e mezzo il Pil del Paese.

Quanto vale il sostegno a Kiev da parte di Europa e Usa

Sia l’economia che le operazioni di guerra dell’Ucraina sono state sostenute dall’estero. Secondo il rapporto dell’Ukraine Support Tracker dell’università di Kiel, in questi tre anni Kiev ha ricevuto 267 miliardi di euro di aiuti, per metà in armi e assistenza militare, 118 miliardi come sostegno finanziario e 19 miliardi per aiuti umanitari. I finanziamenti sono venuti più dall’Europa che dagli Usa. 62 miliardi di armi e 70 miliardi di altri aiuti dai Paesi europei, contro 64 miliardi di armi e 50 miliardi di altri aiuti dagli Stati Uniti. Le forniture di armi sono sempre più importanti. Prima venivano dagli arsenali delle forze armate occidentali, ora si tratta soprattutto di nuove produzioni delle industrie militari di Usa ed Europa.

Le armi europee arrivano da forniture dei singoli Stati e dall’European Peace Facility, che mette insieme aiuti militari e armi dei Paesi europei. Insieme all’Ukraine Assistance Fund, Kiev ha ricevuto in tre anni da Bruxelles armi per 11,1 miliardi di euro, secondo i dati del Consiglio europeo. Tra la spesa interna e gli aiuti esterni, si può stimare che i costi diretti della guerra siano stati finora – dal lato ucraino – pari a più di due volte il volume del Pil del Paese.

Perché Donald Trump chiede il “rimborso” dei costi sostenuti per proteggere l’Ucraina

Poi ci sono i sostegni indiretti, molto difficili da quantificare. Le operazioni di guerra dell’Ucraina si fondano su sistemi di “comando, controllo, comunicazione e intelligence” (C3I) che sono nelle mani di Stati Uniti e Paesi europei. L’uso dei satelliti, la ricognizione sui campi di battaglia, la guerra di missili e droni, l’individuazione degli obiettivi da attaccare, la logistica e le forniture, il coordinamento delle operazioni militari sono possibili soltanto grazie all’azione occidentale. In più, si potrebbe considerare il ruolo che il sostegno occidentale a Kiev esercita in termini di “dissuasione” da ulteriori azioni militari russe o dall’escalation nelle armi utilizzate.

È tutto questo che Donald Trump ha in mente quando chiede a Kiev il “rimborso” per i costi sostenuti per la sua sicurezza e guarda ai minerali strategici presenti in Ucraina. Stime del tutto indicative, riportate dal Financial Times, parlano di un valore di 11,5 miliardi di dollari di minerali – tra cui litio, grafite, cobalto, titanio – e terre rare come il gallio, che sono importanti per produzioni che vanno dalle armi ai veicoli elettrici. Ma il presidente Usa ha chiesto 500 miliardi di dollari di risorse dell’Ucraina – oltre ai minerali anche petrolio, gas, porti e infrastrutture – come contropartita per il sostegno militare dato a Kiev, che ha avuto dal 2014 a oggi costi diretti di 69,2 miliardi di dollari.

Come sono cambiati gli equilibri di potere in Russia

Passiamo alla Russia. Le stime del dipartimento della Difesa Usa – da prendere con grande cautela – valutano che le operazioni militari siano costate fino a 211 miliardi di dollari, un decimo del Pil del paese, e che 315mila soldati russi siano stati uccisi o feriti. La Russia, come l’Ucraina, è stata colpita da un aumento dell’inflazione e ha concentrato le risorse nella produzione di armi. Le grandi riserve finanziarie accumulate con l’export di gas e petrolio le hanno consentito di assorbire gli effetti delle sanzioni occidentali, aggirate con rapporti commerciali e triangolazioni con altri Paesi. L’aumento dei prezzi dell’energia per effetto della guerra ha poi beneficiato direttamente l’export russo.

La guerra e la rottura con l’occidente è stata l’occasione per Vladimir Putin per liquidare il vecchio gruppo di oligarchi filo-occidentali che aveva preso il controllo delle maggiori imprese russe, sostituendolo con una nuova élite economica nazionalista e fedele al Cremlino. Nell’insieme l’economia russa è stata sì ridimensionata dalla guerra, peggiorando consumi e condizioni di vita, ma sembra riorganizzarsi con un ruolo più forte del potere politico, riorientando la propria collocazione verso rapporti più stretti con la Cina e i Paesi emergenti.

L’impatto della guerra in Ucraina sui cittadini europei

Ma i costi della guerra in Ucraina vanno molto al di là dei due Paesi che si combattono. Abbiamo già dimenticato lo shock dell’aumento dei prezzi di gas e petrolio venuto con l’invasione russa in Ucraina? Per l’Italia l’aumento è arrivato al 70% in più, scatenando l’inflazione nell’insieme dell’economia: 8,7% nel 2022 e 6% nel 2023. I redditi reali dei cittadini sono diminuiti in proporzione, colpendo soprattutto i più poveri e aggravando le disuguaglianze.

Le politiche occidentali hanno risposto all’inflazione con la stretta monetaria. Il paradigma neoliberale della politica economica europea ha aggravato le cose. Anziché bloccare i prezzi dell’energia, mettendo sotto controllo la speculazione sui mercati, l’inflazione è stata affrontata con l’aumento dei tassi d’interesse, portando quasi tutti i Paesi al ristagno o alla recessione. Le sanzioni Usa contro la Russia, la fine degli acquisti europei di gas e petrolio da Mosca, il blocco dell’export occidentale hanno poi colpito diverse economie europee – Germania e Italia in particolare – aggravando aumenti dei prezzi e caduta produttiva.

L’impennata della spesa militare europea

La guerra in Ucraina ha poi accelerato un aumento della spesa militare europea che si era già avviato negli anni precedenti. Tra il 2014 e il 2024 i paesi Nato dell’Unione europea l’hanno vista crescere in termini reali del 66%. Nell’ultimo anno, tra il 2023 e il 2024, l’aumento è stato del 17%. Nel 2024 la spesa totale è di 346 miliardi di euro, più di tre volte la spesa militare della Russia riportata dai dati Sipri.

Anche qui le politiche neoliberali europee hanno avuto conseguenze pesanti. Con i vincoli che il Patto di stabilità europeo pone alla spesa pubblica, l’aumento della spesa militare è stato pagato dai tagli alla spesa sociale – scuola, sanità, ricerca, ambiente, pensioni. Inevitabile il peggioramento delle condizioni di vita di gran parte della popolazione. E l’impoverimento – in Italia come in tutto l’occidente – ha pesato molto nell’orientare in questi anni il consenso politico verso l’estrema destra.

È stata soprattutto l’Europa a pagare il prezzo della guerra in Ucraina

I dati concreti di questi tre anni di guerra tra Russia e Ucraina, mettendo insieme costi economici e conseguenze negli assetti politici, ci presentano un quadro drammatico. L’Ucraina è un paese fragile e svuotato, l’economia e la guerra sono tenute in vita soltanto dall’occidente. Si è aggravata l’asimmetria nei confronti di una Russia che ha mostrato una tenuta economica ed è andata verso una nuova collocazione internazionale, mentre intorno al potere autoritario di Vladimir Putin si è consolidato un blocco politico-industriale nazionalista.

Le conseguenze della guerra sono state pagate soprattutto dall’Europa, emarginata politicamente dagli Stati Uniti – sia con Biden che con Trump – e incapace di proporre un negoziato. L’Europa ha rotto la cooperazione con la Russia, e ha visto incrinarsi con Trump l’alleanza con gli Stati Uniti. Ha subito inflazione, crisi economica e impoverimento, con profonde conseguenze negli assetti sociali e politici interni ai Paesi. Con la giustificazione di sostenere l’Ucraina, l’Europa si va trasformando in potenza militare, rinunciando ai fondamenti dell’integrazione europea e costruendo un complesso militare-industriale che resta subordinato alla supremazia tecnologica delle armi americane.

Il futuro dell’Europa dipende dalla sua capacità di ricostruire la pace

Il nuovo corso della Casa Bianca di Donald Trump usa la guerra e il potere militare americano per ricattare in ugual modo avversari e alleati. I “valori occidentali” sono dimenticati e la logica della guerra ridisegna i rapporti internazionali, a cominciare dalla tragedia tra Israele e Palestina.

È questa logica che – a tre anni dall’inizio della guerra in Ucraina – va fermata. Non saranno le possibili intese tra Trump e Putin ad assicurare la pace. E l’agenda dell’Europa non può essere la continuazione a ogni costo della guerra, la nostalgia di un Patto Atlantico in frantumi, o le pericolose ambizioni da piccola potenza militare e nucleare. Il futuro dell’Europa dipende oggi dalla capacità di fermare il conflitto, aprire negoziati e costruire – con gli strumenti della politica – un ordine di pace sul nostro continente.

