Cos’è un’«impresa di prosperità» e come si finanzia il valore prodotto nei territori

Un’impresa che prospera non è solo quella che chiude i bilanci in utile. È quella capace di trasformare il legame con il proprio territorio in una leva concreta di stabilità economica, reputazione e crescita.

Il problema è che questo valore, per quanto reale, spesso resta invisibile a chi dovrebbe finanziarlo. Molte realtà che generano un impatto concreto nelle proprie comunità faticano ad attrarre credito e investimenti, perché quel valore non è leggibile nel linguaggio di banche, fondi e partner finanziari.

Il laboratorio della Londa School of Economics parte a settembre

Su questo nodo interviene «Imprese di prosperità. Strumenti finanziari e reputazionali per generare valore nei territori», il laboratorio promosso dalla Londa School of Economics – la scuola di economia con sede a Londa, nel fiorentino – in collaborazione con Scuola Capitale Sociale. Il percorso si tiene online l’8 e il 15 settembre 2026 e in presenza a Londa il 19 e 20 settembre; le iscrizioni restano aperte fino al 6 settembre.

Il corso si rivolge a imprenditrici e imprenditori, artigiani, micro e Pmi, ma anche a enti del terzo settore, associazioni, cooperative sociali, società benefit, comunità energetiche e amministratori locali: a chiunque voglia ripensare il modo in cui la propria organizzazione produce valore per e con la propria comunità.

Dalla reputazione all’accesso al credito

Il filo conduttore è pratico: rendere più chiaro il proprio posizionamento, più leggibile – e credibile – il valore generato, più solida la capacità di accedere al credito e di dialogare con finanziatori e investitori. Il laboratorio attinge alla cornice della facilitazione d’impresa, della finanza etica e dell’economia a impatto, con un lavoro su filiere, fornitori, governance e misurazione dell’impatto.

A condurlo è Ugo Biggeri, cofondatore ed ex presidente di Banca Etica, già alla guida di Etica Sgr e oggi rappresentante europeo della Global Alliance for Banking on Values, insieme alla facilitatrice d’impresa Gloria Andretti. Tra i docenti figura anche Roberto Cirillo, studioso di economia civile che ha collaborato con Valori.

Il programma completo e le modalità di iscrizione sono sul sito della scuola.