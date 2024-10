ING fa grandi promesse sul clima, ma sostiene il carbone di Glencore

Finché le banche continueranno a finanziare il carbone, questo avrà lunga vita. Per questo, un gruppo di organizzazioni, tra cui BankTrack, ING Fossielvrij, Toxic Bonds Network e Artivist Network, ha lanciato un appello affinché ING, la maggiore banca olandese, interrompa il sostegno a Glencore, la più grande compagnia privata di estrazione di carbone al mondo.

A inizio settembre è apparso proiettato un messaggio sul quartier generale di ING ad Amsterdam. Con frasi come «ING, fai la cosa giusta: nega il debito a Glencore» e «orgogliosi di finanziare il carbone fino al 2050». Si tratta di una protesta simbolica contro il ruolo di ING nel supportare Glencore attraverso l’emissione di obbligazioni, per un valore complessivo di oltre 5,6 miliardi di dollari, inclusi i 3,2 miliardi raccolti nel marzo di quest’anno. Dal 2016, ING ha fornito oltre 2,18 miliardi di dollari a Glencore tramite prestiti e obbligazioni.

Glencore continua a crescere grazie ai soldi delle banche

«Per anni, ING ha svolto il ruolo di gatekeeper (custode, apripista, ndr.) per Glencore, aiutandola a raccogliere miliardi di dollari sui mercati obbligazionari. Se ING è davvero seria riguardo alla riduzione dei finanziamenti al carbone, dovrebbe chiudere le porte a Glencore quando verrà a chiedere altri soldi», ha affermato Pieter Sellies, attivista di ING Fossielvrij.

Dal 2019, quando ING ha facilitato l’emissione di un bond del valore di 660 milioni di euro, Glencore ha continuato a espandere le sue operazioni minerarie, soprattutto in Sudafrica, Australia e Canada, acquistando quattro nuove miniere di carbone. La strategia della compagnia va contro le sue stesse dichiarazioni di voler ridurre l’uso del carbone. Solo nel 2023, Glencore ha investito 1,32 miliardi di dollari nella fonte fossile più obsoleta e “sporca” in assoluto. Un aumento del 26% rispetto all’anno precedente e dell’83% rispetto al 2021. I piani futuri prevedono investimenti record di 5 miliardi di dollari entro il 2026 per espandere ulteriormente la produzione di carbone.

Oltre al suo impatto ambientale, Glencore continua a essere coinvolta in gravi controversie legate alla governance e ai diritti umani. Durante l’assemblea generale annuale di Glencore all’inizio di quest’anno, rappresentanti di comunità dalla Colombia, dal Perù, dalla Repubblica Democratica del Congo, dal Regno Unito e dalla Svizzera hanno denunciato la compagnia per la sua eredità fatta di inquinamento, corruzione e mancanza di compensazioni alle comunità locali.

Newsletter Iscriviti a 7 anni Storie e approfondimenti sulla crisi climatica. Dichiaro di aver letto e accettato l’informativa in materia di privacy Settimanale

ING dice di voler azzerare i finanziamenti al carbone

ING ha dichiarato l’intenzione di ridurre a zero i finanziamenti alle compagnie minerarie di carbone entro il 2025, e di non finanziare nuove miniere di carbone metallurgico. Tuttavia, lo scorso marzo ha facilitato l’emissione di un bond da 500 milioni di euro per Glencore, che scadrà nel 2054.

Secondo Julia Hovenier, campaigner presso BankTrack, il comportamento di ING è incoerente. «Aiutando le compagnie del carbone come Glencore a emettere obbligazioni che scadranno ben oltre le date concordate per la riduzione delle emissioni, ING scommette contro il nostro futuro e trae profitto dal fallimento globale nel decarbonizzare. È necessario che ING adotti immediatamente una politica per interrompere il supporto finanziario a tutte le aziende che stanno espandendo il carbone, incluso quello metallurgico».

Luci e ombre nel nuovo piano per il clima di ING

Sempre a settembre ING ha rinnovato i propri impegni per il clima. Impegnandosi, tra le altre cose, a smettere di fornire nuovi prestiti per la costruzione di terminal per l’esportazione di gas naturale liquefatto (GNL) dopo il 2025. E di mettere al bando immediatamente i finanziamenti alle aziende che si dedicano esclusivamente al settore petrolifero e del gas upstream e continuano a sviluppare nuovi giacimenti. Anche gli altri clienti dovranno mettere a punto piani di transizione climatica. In caso contrario, la banca paventa la possibilità di interrompere le relazioni commerciali con loro.

È un passo avanti? Certamente, sostiene BankTrack commentando la notizia. E sottolineando come le policy adottate dal colosso bancario olandese siano molto più avanzate rispetto a quelle della stragrande maggioranza dei suoi concorrenti. Nei fatti, però, queste regole prevedono anche vistose eccezioni. Un esempio: la maggior parte delle compagnie oil&gas non rientra nella definizione di operatori pure-play, cioè che si occupano in modo esclusivo delle fasi di ricerca, trivellazione ed estrazione (upstream, appunto). Tecnicamente, dunque, la banca può continuare a finanziarle. Proprio da un’analisi attenta di requisiti e potenziali scappatoie, BankTrack arriva a dire che «l’impatto sul mondo reale delle misure annunciate potrebbe essere limitato».