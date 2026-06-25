Qual è il legame tra le Ipo “spaziali” e le criptovalute?

Potrebbe esserci un collegamento tra il crollo delle criptovalute a inizio giugno 2026 e le “code virtuali” per acquistare le azioni di SpaceX. L’ipotesi è piuttosto interessante: chi negli anni ha scelto di investire e/o speculare in monete virtuali, adesso, in preda all’euforia digitale, sta liquidando quei portafogli per inseguire l’Ipo più grande della storia? Siamo davanti ad un movimento di capitali guidato dalla Fomo (acronimo di Fear of missing out), la paura di restare tagliati fuori dall’affare del momento?

L’Ipo (Initial public pffering, in italiano Offerta pubblica iniziale) di SpaceX, quotata al Nasdaq dal 12 giugno 2026 con il ticker SPCX a un prezzo di collocamento di 135 dollari per azione, ha raccolto 75 miliardi di dollari con il valore della società che è andato oltre i 1.700 miliardi di dollari, superando ogni precedente record mondiale, compreso quello di Saudi Aramco del 2019, che raccolse 25,6 miliardi di dollari. In tale contesto, potrebbe non essere una coincidenza che le settimane precedenti abbiano visto cali dei prezzi del bitcoin e delle altre criptovalute e che i principali Etf sul bitcoin abbiano registrato deflussi record. L’ipotesi è dunque quella di un “travaso” di liquidità tra asset altamente rischiosi.

La quotazione di SpaceX sta svuotando i portafogli crypto?

Le recenti fluttuazioni e le repentine battute d’arresto del bitcoin potrebbero trovare una parziale e inedita spiegazione tecnica nei movimenti di liquidità tracciati dagli analisti. Difficile non notare una certa correlazione statistica tra i picchi di vendita sul mercato delle valute virtuali e la necessità, da parte del comparto retail (i piccoli investitori individuali), di monetizzare gli investimenti per prepararsi alla mega-Ipo di SpaceX.

Ad avvalorare quella che rimane pur sempre una tesi, è la ripartizione delle quote: circa il 30% dell’offerta pubblica iniziale di SpaceX è stata destinata esplicitamente al pubblico dei piccoli risparmiatori. Questa apertura senza precedenti al mercato retail agisce come una gigantesca “idrovora finanziaria”, capace di drenare risorse da altri settori ad alto tasso speculativo. Di conseguenza, il calo di pressione sui prezzi dei principali asset digitali non sarebbe legato a un improvviso ravvedimento degli investitori sulla bontà della blockchain, ma alla concreta esigenza di disporre di liquidità immediata per partecipare a quello che viene percepito come il collocamento azionario del decennio.

Quali risparmiatori rischiano di più con l’Ipo di SpaceX

L’identikit psicologico di chi sta alimentando questo travaso rivela una continuità con il recente passato. Non ci troviamo di fronte a investitori istituzionali o a risparmiatori prudenti focalizzati sul lungo periodo, ma alla stessa comunità di utenti che ha trasformato i mercati in una “succursale dei social network”, amplificando i trend attraverso meme ed euforia digitale. A catalizzare l’attenzione di questa specifica categoria è un mix di temi che esercitano una forte attrattiva, tra conquista dello spazio e potenzialità dell’intelligenza artificiale. Dunque un entusiasmo che poggia su una certa visione del futuro anziché su effettivi dati di realtà.

I rischi, inoltre, non risparmiano nemmeno chi si sente piuttosto tutelato dalla barriera della finanza gestita. Gli effetti della quotazione “monstre” di SpaceX si estendono infatti in maniera subdola anche ai risparmiatori meno consapevoli, i cui capitali sono allocati all’interno di fondi comuni d’investimento automatici ed Etf tematici. Spinti dagli algoritmi a inseguire i trend con la maggiore capitalizzazione e visibilità mediatica, questi strumenti indicizzati rischiano di inglobare quote massicce di titoli legati alla space economy a valutazioni che potrebbero rivelarsi gonfiate, esponendo anche il risparmio gestito o passivo a repentine e violente correzioni di valore.

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I rischi della governance nell’Ipo di SpaceX

Dietro la narrazione trionfale della quotazione di SpaceX si nascondono criticità strutturali e regolamentari di non poco conto. Analisi approfondite condotte da organi di stampa indipendenti e società di ricerca come Morningstar mettono in luce una governance societaria fortemente sbilanciata. Attraverso l’emissione di classi azionarie speciali, Elon Musk manterrà blindato l’85% del potere di voto. Ciò significa che i piccoli risparmiatori, pur fornendo il capitale fresco necessario alle operazioni dell’azienda, non avranno di fatto alcuna reale voce in capitolo nelle decisioni strategiche, accettando condizioni di minoranza eccezionalmente penalizzanti.

A questo quadro si aggiunge un’intrinseca fragilità del modello di business attuale. SpaceX è un gigante industriale i cui bilanci dipendono da imponenti commesse statali e contratti governativi. La valutazione astronomica dell’azienda viene pompata dai media mainstream basandosi su proiezioni future e sul carisma messianico del suo leader. Tuttavia, se i traguardi tecnologici futuristici promessi dovessero subire ritardi o fallimenti, l’impatto economico potrebbe ricadere quasi interamente sulle spalle dei contribuenti e dei piccoli risparmiatori, i quali si ritroverebbero a pagare il prezzo di quella che potremmo definire “un’infatuazione collettiva”.

Dall’infatuazione crypto alle “turbolenze” spaziali

Il parallelo storico e finanziario tra la bolla delle criptovalute e l’attuale euforia spaziale appare evidente. Nel 2021, l’acquisto indiscriminato di token digitali (qualcuno ricorda gli Nft?) guidato dall’entusiasmo di massa ha provocato ingenti perdite a milioni di piccoli risparmiatori non preparati. Comprare oggi le azioni SpaceX sulla scia della medesima esaltazione collettiva rischia di condurre a un esito analogo, sebbene è opportuno segnalare che mentre scriviamo [è il 17 giugno 2026, ndr] chi ha acquistato le azioni di SpaceX al prezzo dell’Ipo pari a 135 dollari, sta guadagnando circa il 40%. Ma questi guadagni “stellari” non faranno che aumentare la Fomo, e quando i mercati finanziari vengono trattati alla stregua di un videogioco o di una scommessa social, il risveglio rischia di essere drammatico.

Il consiglio fondamentale per chi legge è dunque analogo a quello che di volta in volta diamo per gli investimenti in criptovalute: applicare la massima cautela e disinnescare la componente emotiva nelle proprie scelte di destinazione dei risparmi. È essenziale comprendere che la sostenibilità di un’azienda non si misura dai tweet del suo fondatore o dalla spettacolarità dei lanci di vettori aerospaziali, ma dalla capacità di generare flussi di cassa stabili, di guadagnare, banalmente. Investire in una realtà societaria che brucia sistematicamente miliardi di dollari per inseguire visioni future richiede una consapevolezza del rischio che mal si concilia con le necessità di tutela del risparmio personale e familiare tipica dei piccoli risparmiatori.

Dalla bolla crypto all’euforia spaziale: la storia si ripete

In ultima analisi, il legame profondo che unisce le valute virtuali alle Ipo del settore aerospaziale ed AI (non dimentichiamo che stanno per quotarsi anche OpenAI e Anthropic) potrebbe non risiedere in una fantomatica convergenza tecnologica o nell’adozione di sistemi decentralizzati nello spazio. Il vero connettore potrebbe essere di natura squisitamente psicologica e comportamentale: assistiamo alla migrazione coordinata di una massa di liquidità speculativa che si sposta da un trend probabilmente esausto a uno nuovo e più attraente. I mercati cambiano veste grafica, i sogni venduti passano dagli algoritmi crittografici ai viaggi interplanetari, ma le dinamiche di fondo della finanza comportamentale rimangono immutate.

La storia dei mercati finanziari tende a ripetersi ciclicamente, modificando esclusivamente il palcoscenico e gli attori protagonisti. Chi non ha tratto insegnamento dalle scottature subite con il declino degli asset digitali si ritrova oggi esposto alle medesime insidie. Riconoscere questa continuità emotiva è il primo, fondamentale, passo per evitare di trasformarsi, ancora una volta, nel carburante economico destinato ad alimentare le ambizioni e i profitti dei grandi catalizzatori del mercato.

Ticker

Il ticker è una sigla breve (di solito composta da lettere) che identifica in modo univoco un’attività finanziaria sui mercati. Ad esempio:

per le azioni, il ticker di Apple Inc. è AAPL e quello di SpaceX è SPCX;

per le criptovalute, il ticker di Bitcoin è BTC, mentre quello di Ethereum è ETH.

In pratica, il ticker è un codice identificativo che permette di trovare rapidamente un titolo, una criptovaluta o un altro strumento finanziario, nelle piattaforme di trading o sui media finanziari.

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