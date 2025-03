“Le parole giuste”: il festival di giornalismo ambientale di A Sud

Dal 27 al 29 marzo torna a Roma “Le parole giuste”: il primo festival di giornalismo dedicato all’inchiesta ambientale organizzato dall’associazione A Sud. Da giovedì a sabato tre giorni intensi con più di quaranta appuntamenti tra incontri, laboratori, proiezioni, presentazioni, spettacoli e talk. Nelle sale delle Industrie Fluviali , in via del Porto Fluviale 35, a Roma, si incontreranno giornalisti, attivisti, artisti, podcaster e fotoreporter.

Watchdog che si occupano di ambiente e di clima, che raccontano le crisi del nostro tempo sfidando poteri con inchieste, reportage, libri, documentari, spettacoli teatrali, fumetti. Saranno tre giorni intensi di dibattiti, workshop, spettacoli, presentazioni di libri e podcast e documentari su crisi climatica, estrattivismo, antropocene, conflitti ambientali, inquinamento e tanto altro.

Tra le parole giuste anche Molecole: podcast su sviluppo industriale e inquinamento

A Sud è un’associazione indipendente nata nel 2003 per documentare e denunciare i conflitti ambientali e sostenere le comunità che si battono per difendere l’ambiente e i propri territori. Lo fa attraverso ricerca indipendente, progettazione, formazione nelle scuole, nelle università, nei territori. E con progetti di formazione e percorsi didattici su educazione alla sostenibilità ambientale. Come il festival “Le parole giuste” giunto quest’anno alla sua seconda edizione. Con il sostegno di diverse realtà, tra cui Banca Etica, e con Valori come media partner insieme a Radio3.

Tra i molti ospiti presenti ospiti ci saranno Stephen Markley, Francesca Albanese, Francesco Cancellato, Luca Mercalli, Elisa Palazzi, Cristiana Castellotti, Ferdinando Cotugno, Francesca Coin, Fabio Deotto, Oscar Buonamano. Oltre ai nostri Andrea Baranes, analista di Fondazione Finanza Etica, Andrea Barolini, direttore di Valori, e Rita Cantalino, giornalista di Valori.

Rita Cantalino, insieme all’altro autore Alessandro Coltrè (giornalista EconomiaCircolare.com e A Sud) presenterà Molecole: Storia di legami e veleni. Un podcast a cura di Fandango, A Sud e Valori che racconta le storie di vita delle persone contaminate dallo sviluppo industriale. L’appuntamento è sabato 29 marzo alle ore 15 nella Conference Hall. A moderare l’incontro con i due autori sarà Andrea Barolini, direttore di Valori.

Valori terrà un corso di giornalismo sulla finanza fossile accreditato dall’Ordine

Altri appuntamenti sono invece accreditati dall’Ordine dei Giornalisti per l’ottenimento di crediti per la formazione professionale. Tra questi ci sono corsi di approfondimento tematico su ipersfruttamento dei mari, transizione energetica verso l’elettrico e ruolo della finanza nella transizione ecologica. È possibile partecipare a un singolo appuntamento o seguirne più di uno. I giornalisti pubblicisti o professionisti iscritti all’Ordine professionale possono iscriversi ai corsi accedendo sulla piattaforma con le proprie credenziali.

I corsi si terranno nelle sale formazione delle Industrie Fluviali che ospitano il festival. E sabato 29 marzo, alle ore 12, in collaborazione con Valori.it e Fondazione Finanza Etica si terrà il talk/corso accreditato Finanza Fossile. Qui si cercherà di approfondire il ruolo della finanza nel sostegno alle energie fossili e alla transizione ecologica: attraverso inchieste, reporting e possibili alternative. A moderare sarà Andrea Barolini, direttore di Valori. Insieme a lui sul palco Lucie Pinson (fondatrice e direttrice esecutiva di Reclaim Finance) e Andrea Baranes (Fondazione Finanza Etica, autore del libro O la Borsa o la vita, Ponte alle Grazie, 2023).