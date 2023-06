Libri di questo mondo. Riflessioni e soluzioni per la finanza etica

Emergenza climatica, transizione ecologica, siccità, emergenza alluvioni, crisi energetica, inflazione e speculazione. Ogni giorno siamo investiti da decine e decine di parole e scenari da “fine del mondo”. Temi complessi che coinvolgono diversi settori della società a partire da quello della finanza e, proprio perché impattano anche sulle nostre vite, non possono essere affrontati soltanto dagli addetti ai lavori. Da qui la necessità di un’informazione chiara, alla portata di tutti, e l’ascolto di chi sta sviluppando progetti concreti in tal senso. Con questo obiettivo nasce «Libri di questo mondo», un ciclo di incontri e presentazioni di ricerche e libri che prende il via a Modena mercoledì 7 giugno 2023 ore 18 presso la libreria Ubik (via dei Tintori, 22). L’iniziativa, promossa da Valori.it e Fondazione Finanza Etica, fa parte ed è preludio di FestiValori che si svolgerà per il secondo anno a Modena in autunno.

Durante il primo incontro, mercoledì 7 giugno, sarà presentato «Guida rapida alla fine del mondo», un testo di Lorenzo Tecleme che con il contributo di accademici, attivisti e analisti affronta punto per punto il riscaldamento globale e le sue soluzioni. Saranno presenti Davide Ferraresi, presidente Legambiente Emilia-Romagna, e Andrea Barolini, direttore di Valori.it.

Mercoledì 14 giugno, sempre alle ore 18, è la volta di «L’alfabeto della sostenibilità», libro nel quale il sociologo Francesco Morace e la giornalista Marzia Tomasin raccontano la «partita a scacchi» che 26 imprese illuminate stanno giocando contro le crisi del nostro tempo. Oltre agli autori interverrà Andrea Cavallini, dell’Associazione per la Responsabilità Sociale d’Impresa. Modererà l’incontro Paola Ducci, giornalista della Gazzetta di Modena. «Prezzi alle stelle. Non è inflazione, è speculazione» è il titolo del volume di Alessandro Volpi che mercoledì 21 giugno alle ore 18 verrà intervistato da Ettore Tazzioli, direttore di TRC. Di crisi climatica si discuterà mercoledì 28 giugno alle ore 18 in occasione della presentazione del libro «Che cos’è la transizione ecologica»: oltre al curatore del testo Gianluca Ruggieri, interverranno Walter Sancassiani, fondatore e titolare di FOCUS-LAB s.r.l., e Andrea Barolini, direttore di Valori.it.

«I temi che riguardano la finanza e l’economia – spiega il direttore di Valori, Andrea Barolini – sono spesso ritenuti “complessi”, ma noi ci impegniamo a tradurli in modo comprensibile, perché la qualità della vita, dell’ambiente, delle nostre comunità sono profondamente connesse alle scelte che avvengono nelle aziende e nei mercati. Oltre alle inchieste e ai reportage che realizziamo da vent’anni, abbiamo deciso di organizzare a Modena FestiValori per accendere i riflettori sulle ingiustizie del sistema economico, evidenziare le conseguenze su scala locale e globale dei comportamenti individuali, promuovere esperienze alternative di economia sociale e sostenibile. Un’anticipazione alla seconda edizione del festival l’avremo con l’appuntamento “Libri di questo mondo” al quale invitiamo tutta la cittadinanza».