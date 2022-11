FestiValori: la finanza etica non è fantascienza. Il video

La finanza dovrebbe essere uno strumento utile: un punto d’incontro tra chi ha i soldi e chi ne ha bisogno. Purtroppo – ed è sotto gli occhi di tutti – l’attuale sistema finanziario è in realtà ipertrofico, inefficiente, insostenibile, autoreferenziale e somiglia un casinò dove poche persone si arricchiscono. Scommettendo perfino sul fallimento di interi Paesi, investendo in progetti nocivi per l’ambiente, per il clima e per le persone o speculando sul gas e sul cibo. Aspettando che esploda la prossima “bolla”. E quel che è peggio è che lo fanno con i nostri soldi. Ma c’è un altro modo di fare finanza. Si chiama finanza etica. E non è fantascienza.

FestiValori è il festival di Valori.it. La prima edizione si è svolta a Modena dal 21 al 23 ottobre 2022.