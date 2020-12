L’olio di soia, il nuovo biocarburante insostenibile

Messo al bando l’olio di palma come biocombustibile entro il 2030, se non si interviene nuovamente sulla direttiva europea sulle energie rinnovabili, l’olio di soia potrebbe prenderne il posto. Con le stesse drammatiche conseguenze per l’ambiente, le foreste e le emissioni di CO2. Secondo la ricerca commissionata a Cerulogy dalla Ong Transport & Environment, la sete di gasolio di soia in Europa potrebbe aumentare da 2 a 4 volte entro il 2030. Causando la deforestazione in America Latina di un’area stimata tra i 2,4 e 4,2 milioni di ettari. Quanto la superficie di uno Stato europeo come la Slovenia o i Paesi Bassi. Con la possibile emissione in atmosfera di altri 38 milioni di tonnellate di CO2.

🚜 Soy diesel could become the new palm oil if the EU doesn't change its green fuels law.



Demand for soy for European biodiesel could quadruple by 2030 📈causing deforestation of an area greater than the size of London#Together4Forests 🌳💚🌳https://t.co/ROFAiyG0dK pic.twitter.com/rMSgBsXzUw — Transport & Environment (@transenv) December 15, 2020

Il consumo di olio di soia raddoppiato in un solo anno

Solo nel 2019, l’Ue ha consumato circa 1,8 milioni di tonnellate di olio di soia in biodiesel, su un totale complessivo di 15 milioni di tonnellate di biocarburanti. Quantità che potrebbe raddoppiare quest’anno, secondo le stime della Ong. «Le importazioni di soia causeranno una deforestazione su scala epica se non cambiamo la legge europea sui carburanti verdi», ha dichiarato Cristina Mestre, responsabile per l’area biofuels di Transport & Environment. «La soluzione c’è ed è molto semplice. La Commissione europea ha già deciso che il diesel di palma non sarà più considerato verde, ora dovrebbe fare lo stesso per il diesel derivato dalla soia»

Vista aerea di una foresta attualmente deforestata per piantagioni o campi agricoli.

©SaintM Photos/iStockphot

La riforma della direttiva «Renewable Energy – Recast to 2030» ridefinisce la regolamentazione dei biocarburanti ad alto e basso rischio ILUC (Indirect land use change), che provocano cioè un cambiamento indiretto dell’uso del suolo ma ha finora escluso l’olio di soia. La Commissione, a oggi, ha deciso di eliminare gradualmente, tra il 2023 e il 2030, solo l’uso del diesel di palma.

Legambiente: vuoto normativo europeo che va colmato

«Un vuoto normativo che potrebbe dare vita a un nuovo mercato-rifugio per gli operatori petroliferi ed energetici che perdono il pelo ma non il vizio», sottolinea a Valori Andrea Poggio. Legambiente sta infatti monitorando l’attività del Parlamento italiano proprio per eliminare i sussidi ai falsi biocarburanti. A differenza della Commissione europea, Italia, Francia, Danimarca e Germania stanno lavorando per abolire gli incentivi sia al biodiesel di palma e di soia, prima possibile.

#Oliodipalma🌴

Secondo un sondaggio @YouGov, il 90% degli italiani intervistati non sa che olio di palma e soia vengono usati per produrre #diesel, il 58% ne chiede lo stop prima del 2030.



Abbiamo scritto a senatori e deputati➡️https://t.co/rYR67yJQ5n #unpienodipalle pic.twitter.com/5RS0vE0bSP — Legambiente Onlus (@Legambiente) September 24, 2020

I dati elaborati da Cerulogy dimostrano che l’espansione della coltivazione di soia nelle aree del globo in grado di trattenere anidride carbonica potrebbe essere superiore a quanto stimato. Ben il 10,5% rispetto all’8% stimato all’inizio del 2019. Percentuale superiore alla soglia minima del 10% stabilita dalla Commissione UE proprio per definire un «biocarburante ad alto rischio ILUC». Se così fosse, ribadiscono da Transport & Environment, «l’Ue dovrebbe considerare già da ora la soia come materia prima ad alto rischio ILUC ed eliminare il suo uso al più tardi entro il 2030».

Carburanti Olio di palma nel biodiesel: a ogni pieno distruggiamo le foreste Legambiente lancia l’allarme e una petizione. Per la legge italiana i carburanti che contengono olio di palma sono green. Quindi ricevono sussidi, che paghiamo noi

I dati della Commissione europea sulla deforestazione sono sottostimati

La normativa europea richiede che le materie prime dei biocarburanti siano certificate come coltivate in aree che non sono state disboscate dal 2008. Tuttavia, l’espansione indiretta, quella che cioè che non prende direttamente il posto di aree boschive e foreste, non è stata presa in considerazione. «Se si considerano anche tutte queste concause, la maggior parte dei biocarburanti utilizzati in Europa ha emissioni di gas serra molto elevate. A volte anche superiori a quelle dei combustibili fossili», affermano da Transport & Environment.

The Commission has today concluded that U.S. #soyabeans meet the technical requirements to be used in #biofuels in the EU and has formally recognised the scheme until 1 July 2021 https://t.co/fnu5BAqqXM #RenewableEnergy #CleanEnergyEU pic.twitter.com/YbKODLvMn5 — Energy4Europe 🇪🇺 (@Energy4Europe) January 29, 2019

La deforestazione in America Latina non si è fermata

Dati alla mano, a dispetto delle dichiarazioni politiche dei vari governi, la deforestazione in America Latina è ripresa a crescere dal 2014, anche nell’Amazzonia brasiliana. Inoltre, l’espansione dei pascoli che si somma alle coltivazioni agricole a soia si è anche diffusa altrove, in aree ugualmente pregiate, ma meno protette. Come nel Chaco, area geografica compresa tra l’Argentina, Bolivia, Brasile e Paraguay e la grande savana tropicale brasiliana del Cerrado. Area che era stata già sottoposta alla valutazione preliminare della Commissione Europea sulle materie prime ad alto rischio ILUC nel 2019.

By using a different source for the 2005 baseline emissions, #Brazil has managed to give itself a free pass to dramatically increase emissions, up to 3.4 billion tonnes more CO2 over the next decade.

Read how here: https://t.co/ihFY5ubiD2#NDC #ParisAgreement pic.twitter.com/9GxeFdptq8 — Rainforest Foundation Norway (RFN) (@RainforestNORW) December 11, 2020

Eppure proprio nel Cerrado si è concentrato il 60% dell’espansione della soia in Brasile, negli ultimi due anni. «La politica europea sui biocarburanti è un disastro completo e ha un disperato bisogno di un reset – ribadisce Cristina Mestre di Transport & Environment – bruciare le colture alimentari per alimentare i nostri veicoli è in realtà peggio che bruciare il diesel».