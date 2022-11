Podcast | Preparati all’impatto

Tutti ricordiamo la grande crisi finanziaria del 2040, che arrivò subito dopo quella che nei libri di storia è ricordata come la Grande siccità del 2038. O no?

“Preparati all’impatto” è il nuovo podcast di Valori.it, scritto e realizzato insieme a Angelo Miotto. Un tentativo di immaginare il mondo che verrà se l’umanità continuerà a bruciare combustibili fossili. E se la finanza continuerà a sostenere lo sfruttamento di queste risorse.

Sappiamo da tempo che soltanto le 60 principali banche globali, in soli sei anni, a partire dal 2015, hanno concesso 4.600 miliardi di dollari a carbone, petrolio e gas. Ovvero le fonti responsabili della crisi climatica. Senza contare, quindi, fondi di investimento, fondi pensione, assicurazioni. Tutti soggetti che si alimentano con i nostri soldi.

E allora, che mondo sarà quello in cui, nel 2070, non avremo smesso di bruciare combustibili fossili? Per raccontarlo abbiamo chiamato in causa Lilly, la figlia dell’azionista critica Maura che ci aveva portati a scoprire il mondo dell’attivismo con le aziende quotate, l’azionariato critico. Un mondo di acqua razionata, ondate di caldo estremo all’ordine del giorno e amministratori delegati di compagnie petrolifere che diventano presidenti della Repubblica.

Per non perdere le speranze, “Preparati all’impatto” racconta anche ciò che sta succedendo già oggi per scongiurare quel futuro e costruire un mondo più pulito e più giusto. Si parla di comunità energetiche con Gianluca Ruggieri, ricercatore all’università dell’Insubria e uno dei fondatori della cooperativa energetica ènostra. Mentre Annalisa Corrado, ingegnera meccanica e co-portavoce di Green Italia, ci parla dei Green heroes: persone, organizzazioni, comunità, realtà sostenibili che provano a costruire un futuro diverso.