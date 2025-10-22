I negozi senza casse hanno troppi cassieri

Nel 2024 Amazon ha annunciato l’intenzione di abbandonare i suoi supermercati cashierless. La ragione? Necessitavano di troppi cassieri collegati in remoto dall’India. È il lato nascosto dell’automazione: milioni di persone che addestrano, correggono o a volte direttamente simulano le intelligenze artificiali. Ne abbiamo parlato con il sociologo Antonio Casilli.

