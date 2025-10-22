PODCAST
Capitalism unchained

I negozi senza casse hanno troppi cassieri

11:21

Nel 2024 Amazon ha annunciato l’intenzione di abbandonare i suoi supermercati cashierless. La ragione? Necessitavano di troppi cassieri collegati in remoto dall’India. È il lato nascosto dell’automazione: milioni di persone che addestrano, correggono o a volte direttamente simulano le intelligenze artificiali. Ne abbiamo parlato con il sociologo Antonio Casilli.

(E se ti stai chiedendo quanto è ricco Jeff Bezos, credici, non ne hai idea)

Ascolta sulla tua piattaforma preferita.

Tags: , ,

Nessun commento finora.

Lascia il tuo commento.

Effettua il login, o crea un nuovo account per commentare.

Login Non hai un account? Registrati

Contenuti correlati

Effettua il login

Recupera password

Non sei registrato? Crea un account

Reset password

Per proseguire, inserisci l'indirizzo e-mail utilizzato per la registrazione del tuo account.

Ti sei perso? Torna al login

Crea un account

Sei già registrato? Effettua il login