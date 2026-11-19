Ci sono delle tradizioni che, chi segue le Cop, conosce.

Una in particolare da anni ormai è immancabile. Più del summit dei leader, più del sabato di proteste, più del report sui lobbisti alla Cop o della conferenza stampa stappalacrime delle isole del Pacifico.

Ogni anno, alla Cop, io mi ammalo. Quindi, se sentite la mia voce gracchiare, è per il mal di gola. Da bravo uomo cis etero a me basta arrivare a 37 e uno per lamentarmi con chiunque mi passi a tiro, e Valori.it – pensate un po’ – mi dà persino l’opportunità di farlo in un podcast.

Detto ciò, oggi è arrivata finalmente la seconda bozza di accordo finale e, questa volta, sembra molto più simile a un documento che può essere approvato in plenaria da tutti i governi del Pianeta. Iniziamo!

Riassunto se state arrivando ora. Al giorno 1 abbiamo spiegato cos’è il 35×35, la proposta sull’elettrificazione che ha dominato le trattative. E al giorno 7 abbiamo raccontato della prima bozza di accordo finale proposta dalla presidenza, che è molto diversa da quella di oggi. Ve lo dico perché sono un po’ i riassunti delle puntate precedenti: se volete recuperarli potete mettere in pausa ora, andare su valori.it/podcast o scrollare sulla piattaforma che state usando e poi tornare qua.

Detto ciò, la nuova bozza. Come previsto, tutte quelle cose bellissime, climaticamente necessarie e politicamente impossibili – tipo l’Europa che decarbonizza al 2030 – sono scomparse senza lasciare traccia. Nel testo rimangono fondamentalmente due cose: il 35×35 e la difesa dell’Ipcc.

Il primo è il famoso obiettivo di elettrificare il 35% dei consumi energetici globali entro il 2035, contro il 20% circa di oggi. Manca però l’aggettivo clean, pulito. In pratica, in questa bozza la Cop31 non indica chiaramente con quale fonte andrà prodotta, quella nuova elettricità. Lo abbiamo detto: elettrificare fa bene a prescindere, perché aumenta l’efficienza e perché permette, poi, di fare spazio alle rinnovabili. Ma il grosso dell’elettricità, oggi, è comunque prodotta coi fossili, ed è un problema.

Ci sono poi un altro paio di ma. Intanto l’obiettivo è globale, riguarda in teoria tutti i Paesi, ma la formulazione è ambigua. I governi sono invitati a impegnarsi per mantenere a portata di mano il limite di aumento della temperatura media globale a 1,5 gradi centigradi rispetto all’era preindustriale (che in realtà sarà ormai superato, ma su questo ci torniamo) attraverso «diversi percorsi e soluzioni». E segue una valanga di soluzioni molto vaghe, tra cui il 35×35. Insomma, non è un linguaggio forte. Tra l’altro accanto al 35×35 mettono anche un enorme risalto alla cattura e stoccaggio della CO2, che è una soluzione molto costosa e – oggi – molto amata dall’industria fossile, perché le permette di emettere oggi promettendo di assorbire domani.

L’altro punto chiave è quello relativo alla scienza. Come abbiamo spiegato ieri, un fronte guidato da Arabia Saudita, Russia e India sta cercando da mesi di ritardare l’uscita del prossimo rapporto dell’Ipcc, che è la massima autorità scientifica mondiale sul clima e dipende dall’Onu. L’obiettivo è che esca dopo il 2028, quando – alla futura Cop33 – si chiuderà il processo di bilancio della transizione globale previsto dall’Accordo di Parigi, il Global Stocktake. Nel documento appena pubblicato, benché con un linguaggio più debole della precedente bozza, si «invita» l’Ipcc a consegnare il suo lavoro per il prossimo Global Stocktake. Una cosa buona.

Dopodiché, aggiungo una cosa che non farà notizia domani. Perché è una cosa a cui ci siamo abituati, ma alla quale non dovremmo esserci abituati. Anche stavolta, i Paesi produttori e le lobby a loro vicine hanno ottenuto che la formula «combustibili fossili» non comparisse nel documento. Come un giallo in cui non si può dire il nome dell’assassino.

È la prima volta? No, va quasi sempre così. Ci dobbiamo accontentare? No.

Per i commenti fatti bene ci sentiamo, spero, con l’accordo finale. A domani!