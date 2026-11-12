In direzione ostinata e contraria

Finalmente questo podcast che racconta la Cop31 di Antalya si apre da Antalya. Sono alla Cop e posso darvi le prime impressioni dal posto.

Impressione numero uno: è bello, molto bello. È bella la città, per quel pochissimo che finora ho avuto modo di vedere, ma è bello anche lo spazio della Cop. È un ex Expo e si vede, non è sempre così. L’anno scorso a Belém era tutto prefabbricato, con il rumore costante dell’aria condizionata, grigio, luci artificiali. Era psicologicamente provante, diciamo così.

Seconda considerazione. Rispetto all’atmosfera un po’ pesante che abbiamo respirato a Istanbul sul tema della repressione, qui inevitabilmente se ne respira meno. Le Cop sono una bolla anche da questo punto di vista: se sei un governo, soprattutto uno con tendenze autoritarie, con i giornalisti di tutto il mondo non vuoi fare casini.

Il fatto che non la respiriamo noi, però, non vuol dire che non la respiri la gente. Sarà molto interessante vedere cosa succederà nei prossimi giorni, soprattutto il 14. Quel giorno noi abbiamo l’evento di Milano (ricordatevi di registrarvi su festivalori.it), e qui c’è la Marcia dei popoli. È l’evento su cui la società civile e il movimento ecologista turco hanno puntato tutte le loro fiches. Sarà davvero un momento da seguire.

Terza considerazione: c’è stato un gran disastro logistico. In parte per impreparazione, perché Antalya non era pronta a ospitare tutte queste persone: si parla di 90mila accreditati. In parte per paranoia, mettiamola così. Quando è arrivato Erdoğan a parlare c’è stato un dispositivo di sicurezza davvero imponente. La gente si è presentata alle 5 del mattino davanti ai cancelli della Cop, per poi fare tre ore di fila. Tram che non partivano, insomma un disastro.

Per ora io questo disastro l’ho evitato perché sono arrivato tardi. Lezione da imparare nella vita: meglio essere ritardatari. Vivo così da 25 anni e vivo veramente bene, forse chi mi sta vicino un po’ meno. Però quando si parla di accessibilità delle Cop si parla anche di questo. Ci sono arrivati racconti di negoziati che non sono potuti partire perché il capo negoziatore era bloccato nel traffico. Una di quelle cose che non dovrebbero succedere.

Alle Cop, va detto, non è la prima volta che succede: ci sono stati altri esempi di grande caos organizzativo attorno a questi eventi.

Quarta e ultima considerazione: in sala stampa mancano le sedie. Probabilmente l’hanno sottodimensionata e non hanno messo abbastanza posti. Ho passato la mattina a girare per trovarne uno, e appena l’ho trovato mi hanno rubato la sedia, il tempo di andare in bagno. È, se volete, una metafora di quello che potrebbe succedere.

Ci sarà posto per sempre meno persone nei luoghi sicuri del mondo, quelli attrezzati per proteggersi dalla crisi climatica, e sempre più persone li vorranno. Come le sedie qui in sala stampa alla Cop31. Prendiamola come una lezione e iniziamo. Questo è il nuovo episodio di Copcast, partiamo.

Per i più nerd tra di voi, sul sito trovate un articolo sulle ultime novità dei negoziati. Il punto sull’elettrificazione non è l’unico: si parla anche di Ndc, di adattamento, di mitigazione. Anche lo sbandierato obiettivo sull’elettrificazione, il famoso 35×35, non è da dare per scontato (abbiamo spiegato cos’è nel primo episodio di questo podcast). Pensate che, secondo Politico, per ora solo 12 Paesi lo hanno appoggiato esplicitamente.

Sui negoziati torniamo nei prossimi giorni e soprattutto la prossima settimana, quando saranno davvero il tema caldo. Oggi ci sono due cose da raccontare.

La prima: Greta Thunberg, sicuramente l’attivista climatica più famosa al mondo, è tornata a una Cop dopo cinque anni di assenza. E ci è tornata portando con sé attivisti palestinesi, per parlare di genocidio, e attivisti nepalesi, per parlare del terribile disastro che quest’anno ha colpito il Nepal. Più di 7mila morti, un disastro climatico da film, con le montagne sommerse dall’acqua come in 2012 o in The Day After Tomorrow.

Greta ha detto, come sempre, una cosa molto forte: nessuno verrà a salvarci. Qui non si discute di un grado in più o in meno, si discute della vita e della morte di milioni, se non miliardi, di persone.

La seconda notizia riguarda l’Italia ed è, diciamo, di altro tenore. È uscito un report, e sapete che noi di Valori.it amiamo i report. Lo firma Fossil Free EU, un’alleanza di ong di cui fa parte anche l’italiana ReCommon, che ha spulciato l’elenco delle persone che le delegazioni nazionali portano alla Cop31.

Lo abbiamo spiegato qui tante volte: le delegazioni nazionali sono composte in primo luogo da ministri, capi di Stato e di governo e dai diplomatici che conducono le trattative. Non c’è però un vero limite, e quindi gli Stati possono dare il badge di delegato anche a persone che in realtà vengono qui a fare altro. A volte lo danno agli attivisti, per dare loro la possibilità di esprimersi. Molto più spesso lo danno ai lobbisti, che vengono qui a fare affari e a fare pressione sui politici. E l’Italia lo fa molto.

Secondo Fossil Free EU, quest’anno l’Italia ha portato alla Cop31 50 rappresentanti dell’industria dei combustibili fossili. Sono praticamente quanti ne aveva portati nelle tre Cop precedenti messe insieme, quando erano 55. Sto leggendo la notizia su Repubblica, ma ne abbiamo scritto anche su Valori.it.

Le aziende più presenti? Ovviamente Eni, che in questi casi è sempre una garanzia, lo sapete. E poi Edison. Il dato è tanto più interessante perché, proprio per le pressioni degli attivisti che se ne lamentano da tempo, altri Paesi europei come la Francia e il Belgio hanno invece ridotto il numero di lobbisti al loro seguito. Come dire: noi andiamo sempre controcorrente, in modo coraggioso, e sempre ostinatamente nella direzione sbagliata. Ci sentiamo domani.