Cop31, i primi giorni di negoziati tra contrapposizioni e dimenticanze

Alla Cop31 si lavora. Dopo l’adozione delle agende della conferenza, martedì 10 novembre, nella giornata di mercoledì sono stati avviati i negoziati sui numerosi tavoli. Al contempo, si sono espressi molti leader internazionali, a partire dal segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, che ha per l’ennesima volta, all’ultima Cop alla quale partecipa prima della scadenza del suo mandato, lanciato un appello accorato alle delegazioni dei quasi 200 Paesi presenti ad Antalya.

My message to all those on the frontlines of #ClimateAction – Young people, Indigenous Peoples, scientists, civil society, Small Island Developing States:



You are the conscience of this struggle.



When others saw only obstacles, you saw possibilities.



When others accepted… pic.twitter.com/Uq6dIeQN63 — António Guterres (@antonioguterres) November 11, 2026

«Le fonti fossili devono fare la stessa fine dei dinosauri. Ma i dinosauri non avevano una lobby, i combustibili fossili sì», ha dichiarato con la consueta chiarezza. Puntando il dito in modo inequivocabile contro l’esercito di emissari delle grandi multinazionali del carbone, del petrolio e del gas che ogni anno si presentano alle Conferenze mondiali sul clima delle Nazioni Unite con il solo obiettivo di rallentare i lavori, complicare i negoziati, mantenere lo status quo. Spesso coadiuvati da governi che, per propri interessi, preferirebbero continuare a non agire in modo adeguato contro i cambiamenti climatici.

«Al Fondo per perdite e danni ciò che le nove più grandi compagnie petrolifere intascano in 14 ore»

Un mondo che si muove in direzione ostinatamente contraria alla ragionevolezza: «L’energia pulita è ormai la fonte più economica per la nuova produzione elettrica in gran parte del mondo», ha ricordato lo stesso Guterres. Che si è spinto oltre: «Chi trae profitti dai combustibili fossili deve contribuire a coprire i costi dei danni causati. Solo nell’ultimo trimestre, le nove più grandi compagnie petrolifere hanno centrato 95 miliardi di dollari di profitti. Nello stesso periodo, il Fondo per perdite e danni ha ricevuto circa 600 milioni: una cifra pari a quanto queste aziende hanno guadagnato in sole 14 ore. È giunto il momento che i governi tassino questi profitti straordinari, utilizzandoli per aiutare i Paesi vulnerabili. Chi inquina deve pagare».

In the last quarter alone, the 9 largest oil companies pocketed $95 billion in profits.



I call on governments to tax these windfall profits & use them to help vulnerable countries recover.



Polluters must pay.#COP31 pic.twitter.com/0BFASg7fP3 — António Guterres (@antonioguterres) November 11, 2026

La finanza climatica, d’altra parte, resta al centro dei negoziati sulla mitigazione, ovvero uno dei tre capitoli principali delle Cop sul clima, assieme all’adattamento e alle perdite e danni. Se la nazione che ospita il vertice, la Turchia, ha fatto sapere di puntare sull’elettrificazione con il piano “35×35”, il nodo centrale resta però come produrre energia in futuro. Ovvero, per riprendere le parole di Guterres, come arrivare all’estinzione delle fonti fossili.

FestiValori 2026, sabato 14 novembre a Milano: Non aspettiamo la prossima estate. Il festival di Valori e Radio Popolare, ingresso libero. Scopri il programma

Sulla mitigazione dei cambiamenti climatici continua il braccio di ferro con il Gruppo arabo alla Cop31

Nell’ambito del Programma di lavoro sulla mitigazione, co-moderato da Germania e Sudafrica, molte delegazioni hanno lamentato l’assenza di risultati nel corso delle ultime sessioni di lavoro. Come riportato dall’Earth Negotiations Bulletin, per cercare di superare l’impasse, la Svizzera ha proposto la creazione di un comitato permanente. Ma l’idea è stata bloccata sul nascere dal Gruppo arabo.

Newsletter Iscriviti a Chicxulub Storie e approfondimenti sulla crisi climatica. Voglio ricevere questa newsletter. Le email contengono un pixel che ci dice se le apri; puoi disattivarlo in ogni momento senza disiscriverti. Leggi l’informativa privacy Settimanale

Settimanale Anteprima

Si è discusso poi dei finanziamenti necessari per le infrastrutture, per i processi e per la cooperazione bilaterale. Il Giappone ha chiesto di distinguere tra le necessità di fondi a breve termine e a lungo termine. Sottolineando che gli sforzi nell’immediato dovrebbero concentrarsi su bisogni già identificati. Un modo per tentare di non disperdere troppe energie nell’identificazione di quali progetti siano necessari. Altrimenti detto: abbiamo già molte possibilità, cominciamo intanto da quelle.

Il Regno Unito ha però sottolineato come per far sì che i processi funzionino occorrano finanziamenti a lungo termine e non soltanto coperture per i costi iniziali. In questo senso il Gruppo africano si è detto favorevole alla creazione di un fondo fiduciario, mentre la Norvegia ha aggiunto la proposta di versare dei “fondi iniziali” da parte di tutti i governi partecipanti.

Il nodo delle Ndc, le promesse di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra

Un altro punto fondamentale in discussione è quello relativo alle Nationally Determined Contributions (Ndc), ovvero le promesse di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra avanzate da ciascuna nazione. Come noto, tali impegni sono ancora ampiamente insufficienti non soltanto per rimanere il più possibile vicini agli 1,5 gradi centigradi di riscaldamento globale, ma anche per non sforare la soglia massima indicata dall’Accordo di Parigi: 2 gradi centigradi.

Per questo l’Environmental Integrity Group – composto da Svizzera, Corea del Sud, Messico, Liechtenstein, Principato di Monaco e Georgia – ha chiesto che tutte le Ndc siano quantificabili e basate su punti di riferimento chiari. Con maggiore trasparenza che permetta di capire quanta parte delle promesse provenga dalla riduzione delle emissioni e quanta dall’aumento delle capacità di assorbimento.

Giappone, Bangladesh e Unione europea si sono accodati, sottolineando come griglie più stringenti per le Nationally Determined Contributions possano migliorare i risultati complessivi. L’Alleanza dei piccoli Stati insulari (Aosis) – quelli che patiscono le conseguenze più gravi dei cambiamenti climatici, pur essendone solo in minima parte responsabili – ha da parte sua chiesto ai governi di fissare nelle loro promesse di riduzione obiettivi il più possibile ambiziosi.

Anche su questo tema è però in atto uno scontro con il Gruppo arabo, che si è opposto all’elaborazione di indicazioni supplementari sulle caratteristiche che devono presentare le Ndc. «L’Accordo di Parigi ne definisce già gli elementi necessari», hanno spiegato le nazioni che ne fanno parte. Ottenendo l’appoggio del Gruppo africano, preoccupato dal fatto che elaborare nuove regole possa rischiare di compromettere anche gli impegni attuali, benché insufficienti.

Adattamento, manca all’ordine del giorno della Cop31 l’obiettivo di triplicare i fondi

Divisioni si sono registrate anche sul tema dell’adattamento. Il gruppo G77+Cina ha chiesto che sia riaffermato il principio di responsabilità “comune ma differenziata”. Punto sul quale l’Unione europea si è opposta. A conferma del fatto che uno dei nodi centrali è sempre la risposta alla domanda: chi paga?

Infine, degno di nota il fatto che il G77+Cina, assieme alla rete di organizzazioni non governative Climate Action Network, abbia espresso la propria delusione per la mancanza all’ordine del giorno di un punto specifico dedicato all’obiettivo di triplicare i fondi per l’adattamento. Regno Unito, Ue e Norvegia hanno risposto confermando la loro volontà di impegnarsi sul tema. Tuttavia, l’assenza della questione dall’agenda non è di certo un buon segno.