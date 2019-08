L’Assemblea Nazionale ha concesso il 23 luglio scorso il proprio via libera alla ratifica del trattato Ceta. L’ok al controverso accordo di libero-scambio commerciale tra l’Unione europea e il Canada è arrivato nello stesso giorno in cui veniva accolta in Parlamento l’attivista svedese Greta Thunberg. E, in entrambi i casi, alla Camera bassa francese, sono divampate aspre polemiche.

A votare per il Ceta è stata buona parte dei deputati della maggioranza di governo. Anche nel partito del presidente Emmanuel Macron, tuttavia, 52 deputati hanno preferito astenersi. E nove hanno votato «no». Tutto il centrosinistra (Ps, Verdi e altri) e la sinistra radicale (La France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon e altri) si sono schierati contro. Ora si attende il voto del Senato, anche se la discussione sul provvedimento non è stata ancora inserita nel calendario dei lavori.

Yet another hiccough in the ratification of EU-Canada trade deal #CETA.

The French Gov’t says it made a mistake regarding Canadian rules on animal feed. Feed in 🇨🇦 can contain animal products, unlike in 🇪🇺.

If you read 🇫🇷 , Le Monde has the story: https://t.co/pLucnOLn9d

