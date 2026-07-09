ValoriBet, le peggiori scommesse sulla Coppa del Mondo 2026: Francia – Marocco

Benvenuti su ValoriBet la piattaforma di Valori che offre consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo 2026. Perché se il calcio della Fifa di Gianni Infantino è un dispositivo di potere che si configura nel disprezzo dei diritti umani, allora tanto vale giocare ad armi pari. Quelle della speculazione dei mercati finanziari, che non sono altro che enormi piattaforme per scommesse. Solo che, anche in questo caso, lo facciamo a modo nostro. Quello che vi offriamo infatti sono i risultati esatti delle partite. Ma non ci basiamo su parametri calcistici, bensì sugli indicatori economici, sociali e politici dei Paesi che prendono parte al Mondiale. E peggio sono messi più punti assegniamo loro per segnare un gol. Insomma, se questo è il calcio, vinca il peggiore.

Il primo quarto di finale della Coppa del Mondo 2026 mette di fronte due possibili finaliste. Le squadre che fin qui hanno impressionato più favorevolmente insieme alla Norvegia. Francia e Marocco si sono già incontrate a Qatar 2022, addirittura in semifinale. Allora la Francia ebbe la meglio, con un 2-0 che non rispecchia la splendida partita che fece il Marocco. Quattro anni dopo la sfida è, se possibile, ancora più in bilico. La Francia dei vari Mbappé, Dembélé e del meraviglioso Olise, si stia affermando come una delle nazionali più forti della storia dei mondiali. E sembra francamente invincibile. Ma se c’è una squadra che può fermarla è proprio il Marocco di Hakimi, Diaz e Ounahi, guidato dal giovanissimo regista Bouaddi. Pur essendo la squadra maghrebina probabilmente priva per infortunio della sua stella Saibari, il centravanti appena passato al Bayern Monaco per 55 milioni.

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Le scommesse di ValoriBet sulla Coppa del Mondo 2026: Francia – Marocco risultato esatto 2-2 (4-2 d.t.s)

Il vantaggio della Francia trova la sua ragione nel passato e nel presente coloniale. L’ex impero ancora controlla buona parte dell’economia monetaria africana attraverso il franco Cfa (non direttamente in Marocco, dove ai tempi era però imposta una valuta simile come il franco marocchino). Oltre all’estrazione e al commercio delle materie prime del continente africano attraverso la Borsa di Parigi e i grandi istituti bancari come Bnp Paribas, Société Générale e Crédit Agricole. Anche dal punto di vista fiscale e finanziario la Francia non lascia scampo al Marocco. 2-0 grazie a un debito pubblico fuori controllo al 116,3% del Pil (quarto più alto tra tutti i Paesi che hanno partecipato al Mondiale) rispetto al 68,9 degli avversari. Il Marocco però accorcia subito le distanze. Il dominio coloniale sul Sahara occidentale e sulla regione del Sahel da parte del regno di Mohammed VI ha davvero poco da invidiare, anche in termini di ferocia, al colonialismo francese.

In apertura di ripresa il Marocco pareggia. Rating 3 (violazioni regolari dei diritti del lavoro) dell’Ituc Global Rights Index 2025 contro il 2 della Francia, centoventesimo posto nel Press Freedom Index contro il venticinquesimo degli avversari, la presunta monarchia costituzionale del Marocco è un regime ibrido, ai confini con l’autoritarismo. La Francia, per quanto faccia schifo il suo passato coloniale e per quanto possa spaventare il suo futuro alle prossime elezioni, è pur sempre un sistema più democratico. E così si va ai tempi supplementari sul punteggio di 2-2. E qui la Francia dilaga, grazie soprattutto agli indici ambientali e climatici. Posizione numero 21 nel Climate Change Performance Index 2026 di Germanwatch contro la numero 6 del Marocco (terzo migliore del Mondiale. 4,25 tonnellate di CO2 pro capite emesse in Francia contro le 1,82 del Marocco. Tutto questo nonostante negli indici siano calcolate solo le emissioni reali di CO2 nell’atmosfera, e la Francia li abbassa a dismisura grazie al nucleare, i cui costi ambientali altissimi non sono conteggiati.

Risultato finale esatto: 2-2 (4-2 d.t.s)

