In breve A ottobre alcune grandi banche statunitensi hanno segnalato numerosi agenti IA di terzi nei conti dei clienti. Molti erano entrati con le credenziali dei titolari e potevano quindi anche spostare denaro.

La posta in gioco è anche commerciale: il 53% dei consumatori statunitensi ha già chiesto consigli finanziari a un’IA. ChatGPT e Claude si collegano ai conti, per ora in sola lettura.

Chi risponde degli errori di un agente resta incerto. Negli Stati Uniti Wells Fargo scarica il rischio sul cliente, in Europa la banca rimborsa ma mancano regole specifiche.

Nel mese in cui il tema della cybersicurezza sta diventando di dominio pubblico, tra frigoriferi hackerati, sistemi web con falle mai rilevate e altre forme di guerra ibrida, anche le banche hanno alzato l’attenzione. Il 22 ottobre Axios ha rivelato che alcune grandi banche statunitensi stavano registrando la presenza di numerosi agenti IA di terzi dentro i conti correnti dei clienti.

L’intelligenza artificiale agentica si differenzia da quella che opera nelle chat per un aspetto non secondario: non risponde, opera. Il che vuol dire che si muove su internet, apre siti, prenota, compila form, manda mail e, magari, paga. È quello che è successo nelle banche statunitensi negli scorsi giorni.

Alcuni agenti sembravano agire oltre le istruzioni, per esempio telefonando ai call center. Il caso più frequente, ha spiegato a Cbs News la giornalista di Axios Madison Mills, era invece quello di clienti che avevano consegnato nome utente e password ad assistenti come Muse di Meta. Con le credenziali, un agente può fare tutto ciò che fa il titolare: leggere, ma anche pagare e spostare denaro. Reuters ha confermato che diverse banche, in risposta, stanno bloccando gli agenti di terzi.

Jamie Dimon, amministratore delegato di JPMorgan Chase, lo aveva già annunciato il 13 ottobre presentando i conti del trimestre. La banca non farà entrare un agente esterno qualunque, ha affermato, perché quelli fuori controllo «potrebbero essere migliaia».

Le grandi banche statunitensi costruiscono i propri agenti IA

Dietro la sicurezza c’è anche una partita commerciale. Mentre blocca gli agenti IA degli altri, JPMorgan costruisce i suoi. «Stiamo costruendo strumenti per farlo anche noi», ha detto lo stesso Dimon a Fortune. La banca usa già agenti interni, ha in fase pilota un prodotto chiamato “smart cash” e combina modelli propri e modelli aperti, scegliendo di volta in volta il più adatto. Il direttore finanziario di JPMorgan ha stimato la spesa annua per l’intelligenza artificiale in circa 700 milioni di dollari.

Bank of America punta su Erica, il suo assistente virtuale. I vertici aziendali hanno previsto uno schema in cui è ancora un essere umano ad autorizzare i movimenti di denaro. Secondo Banking News AI, la banca discute con gli sviluppatori di agenti le regole di responsabilità per i pagamenti avviati dall’IA. Citigroup invece vieta agli agenti IA di terzi l’accesso ai conti correnti e l’esecuzione di operazioni, mentre consente ai servizi di open banking soltanto di leggere i dati.

La contesa sui dati dei clienti è cominciata molto prima degli agenti IA. Dal 2025 JPMorgan fa pagare l’accesso ai dati agli aggregatori come Plaid, che collegano le app ai conti bancari. A settembre dello stesso anno ha firmato un accordo a pagamento con Plaid, secondo la ricostruzione di Open Banking Tracker.

OpenAI e Anthropic entrano nei conti correnti bancari

Dall’altra parte ci sono i grandi gestori di modelli linguistici. A maggio OpenAI ha aperto agli abbonati Pro statunitensi una funzione di finanza personale in ChatGPT, che può essere collegata ai conti tramite lo stesso Plaid. Il 5 novembre Anthropic ha lanciato in beta Personal Finance in Claude, solo negli Stati Uniti per gli abbonati Pro, Max e Ultra.

Cosa significa nel concreto? Prendiamo Claude, come esempio. Il cliente sceglie banca e conti da condividere e si autentica su Plaid, non su Claude, che quindi non vede la password. Claude legge i saldi e fino a due anni di movimenti bancari: segnala commissioni impreviste, addebiti doppi e bollette aumentate, costruisce grafici e budget. L’azienda precisa che Claude non può spostare, gestire o investire denaro e non fornisce consigli di investimento.

A una prima occhiata, si tratta di una distinzione rassicurante. Un servizio in sola lettura vede i conti correnti ma non può disporre pagamenti. Un agente con le credenziali del cliente, come nei casi denunciati dalle banche, può fare tutto. La sola lettura è la strada che le banche dicono di preferire.



Ma la vera posta in gioco è chi tiene la conversazione con il cliente. Chi deve operare sui propri conti va sul sito di una banca che gli propone i propri consigli finanziari, le offerte, i pacchetti su cui investire. Se tutto questo si può fare comodamente dal proprio chatbot, la catena si accorcia. Secondo il sito American Banker, il 53% dei consumatori statunitensi ha chiesto consigli finanziari a un’intelligenza artificiale nel trimestre concluso a marzo. I consigli che prima venivano forniti da intermediari e consulenti finanziari ora diventano accessibili con un clic grazie alle IA.

Con gli agenti IA nei conti correnti si rischiano prelievi di massa?

C’è poi un rischio sistemico che riguarda la liquidità. Il 27 settembre Torsten Slok, capo economista della società di gestione degli investimenti Apollo, in un articolo si domandava se stesse arrivando una corsa agli sportelli «agentica». In altri termini: i conti correnti statunitensi rendono in media lo 0,1%, mentre alcune fintech offrono tra il 3,3% e il 5%. Un agente incaricato di ottimizzare il rendimento sposterebbe la liquidità dove paga di più.

Il punto non è se un singolo agente IA si muove per farlo. Il problema nasce quando gli agenti sono migliaia e reagiscono allo stesso segnale. I depositi a basso costo sono la materia prima con cui le banche concedono prestiti. Se c’è un’improvvisa richiesta di liquidità da parte dei correntisti, la banca deve trovare alternative in fretta, vendendo attivi o indebitandosi a caro prezzo. Nel 2023 i clienti di Silicon Valley Bank ritirarono 42 miliardi di dollari in un giorno e, all’epoca, a muoversi erano persone. Uno sciame di agenti può essere più rapido e meno incline a fermarsi.

Diversi analisti hanno però ridimensionato il pericolo: le uscite dipendono dalla ricerca di rendimento e dalla concorrenza delle fintech, e non da una minaccia nuova. Apollo e altre società hanno comunque chiesto alle autorità di valutare se la proliferazione di agenti possa causare danni sistemici.

Newsletter Iscriviti a Valori Il meglio delle notizie di finanza etica ed economia sostenibile. Voglio ricevere questa newsletter. Le email contengono un pixel che ci dice se le apri; puoi disattivarlo in ogni momento senza disiscriverti. Leggi l’informativa privacy Settimanale

Settimanale Anteprima

Le regole europee per l’accesso ai conti e i pagamenti

In Europa la partita ha regole diverse. La direttiva sui servizi di pagamento (Psd2) impone la cosiddetta autenticazione forte, o a due fattori. È l’esempio della password e del codice Sms per accedere o effettuare un pagamento. Il cliente però deve proteggere le proprie credenziali. Chi invece vuole leggere i conti correnti o disporre pagamenti per conto del cliente deve essere un fornitore autorizzato e identificarsi presso la banca.

L’autenticazione forte è legata alla persona del pagatore, quindi adattarla agli agenti è complesso. Permettere ad altri di avviare pagamenti è un servizio regolato: un’azienda di IA non autorizzata non può quindi offrire un agente di pagamento completo senza appoggiarsi a un soggetto vigilato.

Ci sono però in atto alcune sperimentazioni. Il 2 luglio Worldline, Ing e Visa hanno completato in Germania un acquisto guidato da un agente entro limiti fissati dal cliente, secondo quanto riportato da FinTech Weekly. La Banca centrale europea ha inserito gli agenti IA nei lavori sull’euro digitale, con un workshop dedicato previsto nella prima metà del 2027.

Negli Stati Uniti le banche adeguano i contratti all’IA

Negli Stati Uniti la risposta la stanno scrivendo le banche all’interno dei contratti. Per il Consumer Financial Protection Bureau (Cfpb), l’autorità federale statunitense che tutela i consumatori di servizi finanziari, un trasferimento disposto da chi ha avuto accesso volontario resta in genere autorizzato finché la banca non viene avvisata. Dal 24 novembre, scrive American Banker, i nuovi termini contrattuali di Wells Fargo, ad esempio, renderanno il cliente responsabile di tutto ciò che fa un agente da lui autorizzato finché non ne comunica la revoca. Dovrà anche conservarne la prova.

Una risposta che non è risolutiva. Chi paga se l’agente sbaglia o opera lo stesso nonostante la revoca: il cliente, la banca o chi ha sviluppato l’IA? Per questo si ipotizza un controllo ulteriore in caso di operazioni che prevedano agenti IA, che consenta alla banca di intervenire come se ci fosse un interruttore di emergenza.

Le incognite sulle responsabilità per gli agenti IA nei conti correnti

In Europa la regola di partenza è opposta. La banca deve rimborsare subito un’operazione non autorizzata e, se contestata, spetta a lei dimostrare che è stata autenticata correttamente. Il 15 ottobre la Corte di giustizia dell’Unione europea, nella causa C-70/25, ha stabilito che la banca non può rifiutare il rimborso solo perché ritiene il cliente gravemente negligente. Chi consegna la password a un agente rischia comunque di violare l’obbligo di custodirla. Resta però anche in questo caso «un’area grigia», come la definisce Agenda Digitale. Anche perché i nuovi regolamenti sui pagamenti (Psd3), concordati il 23 aprile, non prevedono ancora regole specifiche per gli agenti.

Le due sponde dell’Atlantico arrivano allo stesso vuoto da strade diverse. Negli Stati Uniti la sicurezza dei clienti rischia di diventare merce di scambio tra banche e laboratori di IA, con il rischio scaricato sul titolare del conto. L’Europa protegge meglio l’utente, ma non ha ancora un’identità verificabile per gli agenti né una norma su chi risponde quando sbagliano. Anche questo è uno dei rischi dell’IA per la stabilità finanziaria: oltre all’esposizione delle banche a una possibile bolla, c’è il modo in cui gli agenti IA operano direttamente sui conti correnti.