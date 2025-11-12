Clima, rinnovabili, fossili: il rapporto 2025 dell’Agenzia internazionale per l’energia

I Paesi di tutto il mondo devono far fronte a pressanti minacce per la sicurezza energetica e a crescenti rischi a lungo termine su una gamma di combustibili e tecnologie senza precedenti, spingendo l’energia al centro delle tensioni geopolitiche ed elevandola a questione centrale della sicurezza economica e nazionale. In questo contesto, l’ultima edizione del World Energy Outlook dell’International Energy Agency sottolinea la necessità per i governi di perseguire una maggiore diversificazione delle forniture e una maggiore cooperazione reciproca per aiutare a superare le incertezze e le turbolenze future.

In futuro sempre più bisogno di servizi energetici

Il documento – la più autorevole fonte globale di analisi e proiezioni sull’energia – copre un’ampia gamma di traiettorie, evidenziando diverse opportunità e vulnerabilità. Ma anche punti in comune. Lo fa attraverso tre scenari principali, nessuno dei quali è una previsione. Ognuno di essi traccia un futuro energetico distinto, consentendo di analizzare le implicazioni delle diverse scelte politiche, di investimento e tecnologiche per la sicurezza energetica, l’accessibilità economica e le emissioni.

Tra le molte tendenze comuni a tutti gli scenari del rapporto di quest’anno c’è il crescente bisogno di servizi energetici nel mondo nei prossimi decenni, con una domanda in aumento per la mobilità, il riscaldamento, il raffreddamento, l’illuminazione e altri usi domestici e industriali, e sempre più per i servizi legati ai dati e all’intelligenza artificiale.

Road to Belém: aiutaci a raccontare la Cop30

Nel 2025 la conferenza sul clima si terrà alle porte dell'Amazzonia. Vogliamo esserci per raccontarla con uno sguardo critico e indipendente. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Scopri come sostenerci

Il peso del “resto del mondo” sul mercato energetico globale

In particolare, un gruppo di economie emergenti – guidato dall’India e dal Sud-est asiatico e affiancato da Paesi del Medio Oriente, dell’Africa e dell’America Latina – è destinato a plasmare sempre più le dinamiche del mercato energetico nei prossimi anni. Collettivamente, raccolgono il testimone dalla Cina, che ha rappresentato la metà della crescita della domanda globale di petrolio e gas e il 60% della crescita della domanda di elettricità dal 2010, anche se nessun Paese o gruppo di Paesi si avvicina a replicare l’ascesa ad alta intensità energetica della Cina.

In mezzo a questi cambiamenti, i rischi energetici tradizionali che riguardano la sicurezza dell’approvvigionamento di petrolio e gas sono ora accompagnati da vulnerabilità in altri settori, in particolare nelle catene di approvvigionamento dei minerali strategici a causa degli elevati livelli di concentrazione del mercato. Un singolo Paese è il raffinatore dominante per 19 dei 20 minerali strategici legati all’energia, con una quota di mercato media di circa il 70%. I minerali in questione sono fondamentali per le reti elettriche, le batterie e i veicoli elettrici, ma svolgono anche un ruolo cruciale nei chip per l’intelligenza artificiale, nei motori a reazione, nei sistemi di difesa e in altre industrie strategiche.

Le concentrazioni in troppi settori evidenziate nel rapporto dell’International Energy Agency

La concentrazione geografica nella raffinazione è aumentata per quasi tutti i minerali energetici chiave dal 2020, in particolare per il nichel e il cobalto. L’analisi della pipeline di progetti annunciati nel rapporto di quest’anno suggerisce che l’inversione di questo processo sarà lenta e richiede un’azione più decisa da parte dei governi.

«Se guardiamo alla storia del mondo dell’energia negli ultimi decenni, non c’è un altro momento in cui le tensioni sulla sicurezza energetica abbiano riguardato così tanti combustibili e tecnologie contemporaneamente. Una situazione che richiede lo stesso spirito e la stessa attenzione che i governi hanno dimostrato quando hanno creato l’Iea dopo lo shock petrolifero del 1973», ha dichiarato il direttore esecutivo dell’agenzia, Fatih Birol. Con la sicurezza energetica al centro dell’attenzione di molti governi, le loro risposte devono prendere in considerazione le sinergie e i compromessi che possono sorgere con altri obiettivi politici, quali l’economicità, l’accesso, la competitività e il cambiamento climatico. Gli scenari del World Energy Outlook illustrano i principali punti di decisione che ci attendono e, insieme, forniscono un quadro di riferimento per una discussione basata su dati concreti e sulla via da seguire».

Un’impennata della domanda di energia elettrica, legata all’Ia e ai data center

L’elettricità è il cuore delle economie moderne e la domanda cresce molto più rapidamente del consumo energetico complessivo in tutti gli scenari del WEO-2025. Gli investitori stanno reagendo a questa tendenza: la spesa per la fornitura di elettricità e l’elettrificazione degli usi finali rappresenta già la metà degli attuali investimenti energetici globali. Per il momento, l’elettricità rappresenta solo il 20% circa del consumo finale di energia a livello globale, ma è la fonte principale di energia per settori che rappresentano oltre il 40% dell’economia globale e la fonte principale di energia per la maggior parte delle famiglie.

«Le analisi del World Energy Outlook evidenziano da molti anni il ruolo crescente dell’elettricità nelle economie di tutto il mondo. L’anno scorso abbiamo detto che il mondo stava entrando rapidamente nell’era dell’elettricità, e oggi è chiaro che è già arrivata», ha dichiarato Birol. «In controtendenza rispetto all’ultimo decennio, l’aumento del consumo di elettricità non è più limitato alle economie emergenti e in via di sviluppo. La crescita vertiginosa della domanda da parte dei data center e dell’intelligenza artificiale sta contribuendo ad aumentare il consumo di elettricità anche nelle economie avanzate. Si prevede che gli investimenti globali nei data center raggiungeranno i 580 miliardi di dollari nel 2025. Chi dice che “i dati sono il nuovo petrolio” noterà che questa cifra supera i 540 miliardi di dollari spesi per l’approvvigionamento globale di petrolio: un esempio lampante della natura mutevole delle economie moderne».

Una questione cruciale per la sicurezza energetica nell’era dell’elettricità è la velocità con cui vengono realizzate le nuove reti, lo stoccaggio e altre fonti di flessibilità del sistema elettrico. Per il momento, alcuni di questi elementi sono in ritardo. Gli investimenti nella generazione di energia elettrica sono aumentati di quasi il 70% dal 2015, ma la spesa annuale per le reti è cresciuta a meno della metà di questo ritmo.

Newsletter Iscriviti a Chicxulub Storie e approfondimenti sulla crisi climatica. Dichiaro di aver letto e accettato l’informativa in materia di privacy Settimanale

Settimanale Anteprima

Le rinnovabili crescono più velocemente di qualsiasi altra fonte

Sebbene il ritmo vari tra i diversi scenari del rapporto, le energie rinnovabili crescono più velocemente di qualsiasi altra fonte energetica principale in tutti gli scenari, guidate dal solare fotovoltaico. In particolare, il rapporto traccia la nuova geografia della domanda sulla distribuzione delle risorse energetiche globali, mostrando che, entro il 2035, l’80% della crescita dei consumi energetici globali si verificherà nelle regioni con un’elevata irradiazione solare. Un altro elemento comune a tutti gli scenari è la rinascita dell’energia nucleare, con un aumento degli investimenti sia nei tradizionali impianti su larga scala che nei nuovi progetti, compresi i piccoli reattori modulari. Dopo oltre due decenni di stagnazione, la capacità nucleare globale è destinata ad aumentare di almeno un terzo entro il 2035.

Nel rapporto 2025 dell’Iea, tutti gli scenari indicano un’ampia disponibilità di petrolio e gas a livello mondiale nel breve termine. I mercati petroliferi riflettono già questa situazione, con l’attuale fragilità geopolitica che coesiste con prezzi del petrolio nell’intervallo 60-65 dollari al barile. Un analogo allentamento degli equilibri di mercato per il gas naturale sembra imminente, con l’entrata in funzione di nuovi progetti di esportazione di gas naturale liquefatto (GNL).

Ancora troppo petrolio e gas

Le decisioni finali di investimento per i nuovi progetti di GNL hanno subito un’impennata nel 2025, aggiungendosi all’ondata di offerta di gas naturale prevista per i prossimi anni. Entro il 2030 è prevista l’entrata in funzione di circa 300 miliardi di metri cubi di nuova capacità annuale di esportazione di GNL, con un aumento del 50% dell’offerta globale di GNL disponibile. Circa la metà della nuova capacità sarà costruita negli Stati Uniti e un altro 20% in Qatar. La domanda di gas naturale è stata rivista al rialzo nel WEO di quest’anno, ma rimangono ancora dubbi sulla destinazione di tutto il nuovo GNL.

Il rapporto rileva che l’allentamento degli equilibri di mercato a breve termine per il petrolio e il gas non è motivo di compiacimento. Entrambi i mercati rimangono esposti ai rischi geopolitici e una crescita più rapida della domanda – in risposta a politiche di transizione energetica più deboli o a prezzi più bassi – potrebbe erodere rapidamente le riserve di cui dispongono.

Accesso all’energia e lotta ai cambiamenti climatici: il mondo non è in linea con gli obiettivi

In due aree critiche, da tempo oggetto di analisi da parte del WEO, il mondo non riesce a raggiungere gli obiettivi che si era prefissato: l’accesso universale all’energia e i cambiamenti climatici. Circa 730 milioni di persone vivono ancora senza elettricità e quasi 2 miliardi utilizzano metodi di cottura dannosi per la salute umana. Un nuovo scenario del WEO-2025 delinea un percorso paese per paese per raggiungere l’accesso universale all’elettricità nel 2035 – e per cucinare in modo pulito nel 2040, con il gas di petrolio liquido (GPL) che gioca il ruolo principale.

Con i rischi climatici in aumento, il rapporto mostra che il mondo supererà 1,5 gradi centigradi di riscaldamento in qualsiasi scenario, compresi quelli con riduzioni molto rapide delle emissioni. Il settore energetico dovrà prepararsi ad affrontare i rischi per la sicurezza derivanti dall’aumento delle temperature, ma c’è ancora spazio per evitare i peggiori risultati climatici. Lo scenario aggiornato in cui il mondo raggiunge le emissioni nette zero entro la metà del secolo riporta le temperature al di sotto di 1,5°C nel lungo periodo.