Il tribunale di Pisa ha accolto il ricorso presentato dal collettivo italiano Autistici/Inventati (A/I) a seguito della sospensione dell’operatività di un suo conto corrente aperto presso Banca Etica. Come ampiamente previsto anche dallo stesso istituto di credito, la giudice Teresa Guerrieri ha osservato che «non può essere disconosciuta la rilevanza economica che l’accesso al sistema finanziario internazionale e alle relative infrastrutture riveste per un intermediario bancario, sicché il rischio di conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla normativa di un Paese terzo può legittimamente essere incluso nelle valutazioni prudenziali dell’istituto». Ha però aggiunto che «ciò non equivale a riconoscere a tale normativa efficacia precettiva nell’ordinamento interno». E dunque il conto corrente deve tornare ad essere operativo.

Il collettivo Autistici/Inventati è stato inserito nelle liste Ofac degli Stati Uniti ad agosto

La vicenda è legata all’iscrizione di Autistici/Inventati nelle liste Ofac (che normalmente sono destinate a narcotrafficanti o terroristi, ad esempio), avvenuta nello scorso mese di agosto. Come ampiamente spiegato da Valori.it, si è trattato di una decisione, evidentemente politica, assunta d’imperio dal governo statunitense, imponendo una giustizia parallela de facto. Il collettivo è stato accusato infatti di aver fornito servizi ad alcune realtà statunitensi definite da Washington come «Antifa».

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In sé, l’iscrizione nelle liste, formalmente, non incide sul diritto italiano, come confermato dal tribunale di Pisa. Ciò non impedisce però potenziali ritorsioni da parte degli Stati Uniti in caso di non ottemperanza dell’iscrizione nelle liste Ofac. Il governo americano può decidere infatti di imporre le cosiddette “sanzioni secondarie” a chi continua a fornire servizi (finanziari in questo caso) a un soggetto sanzionato. E tali sanzioni possono essere anche estremamente pesanti.

Le istituzioni italiane non hanno fornito risposte

Si tratta di una vicenda simile a quella della Relatrice speciale dell’Onu Francesca Albanese, o dei giudici della Corte penale internazionale. La realtà è che le banche si trovano, di fatto, in un angolo: possono rispettare la decisione del Tesoro degli Stati Uniti, scongiurando i rischi per lavoratrici, lavoratori, correntisti e beneficiari dei propri servizi, ma ritrovandosi al contempo in una condizione di non conformità con il diritto europeo e nazionale. Oppure possono fare il contrario, esponendosi al rischio di ritorsioni da parte americana.

Nei mesi scorsi, la nostra testata aveva anche tentato di contattare le istituzioni competenti per ottenere delle delucidazioni. Invano: né il ministero dell’Economia e delle Finanze, né Banca d’Italia, né l’Associazione bancaria italiana sono stati in grado di fornirne.

Banca Etica comunica che non intende ricorrere in appello e che rispetterà la sentenza

Da parte sua Banca Etica ha accolto la sentenza del tribunale di Pisa spiegando che «provvederà all’esecuzione di tale provvedimento» e aggiungendo che «che non intende opporre ricorso».

L’istituto ha quindi ricordato di aver «sempre ribadito, anche in sede di giudizio, che A/I non è una controparte ma un soggetto colpito da sanzioni statunitensi senza aver ricevuto alcuna contestazione in Italia e che merita tutela». E di aver al contempo «sempre riconosciuto che le sanzioni extraterritoriali di Paesi terzi, incluse quelle dell’autorità statunitense Ofac, non producono effetti automatici di congelamento nell’ordinamento italiano». Alla luce di tutto ciò, prosegue Banca Etica, «l’intervento della magistratura rappresenta un passaggio importante che, pur non determinando una soluzione del problema delle sanzioni extra-territoriali, fornisce il mandato giurisdizionale e la base legale necessari per ripristinare i servizi ad A/I».

Al via una campagna di advocacy internazionale per l’indipendenza finanziaria e tecnologica europea

La stessa banca, d’altra parte aveva qualificato la misura di limitazione dell’attività del conto corrente di A/I «non già quale definitivo congelamento delle somme in esecuzione di un provvedimento dell’autorità statunitense, bensì quale limitazione cautelativa e temporanea dell’operatività, funzionale allo svolgimento delle verifiche ritenute necessarie alla luce del mutato quadro di rischio, invocando, accanto alla disciplina antiriciclaggio, i generali doveri di diligenza professionale, buona fede e sana e prudente gestione», come si legge nella sentenza.

Banca Etica ha infine ribadito l’urgenza di un intervento politico dell’Unione europea «per dotare il sistema del credito e la società civile di strumenti efficaci contro l’uso delle sanzioni unilaterali statunitensi e rinnova il proprio impegno per una campagna di advocacy internazionale, affinché l’Ue si doti al più presto di norme a tutela delle imprese, associazioni e banche europee e di strumenti per ripristinare una sovranità finanziaria europea».

Il prossimo 25 novembre – in occasione della seduta plenaria del Parlamento europeo – si terrà una conferenza stampa a Strasburgo proprio su questi temi, alla quale parteciperanno alcuni eurodeputati, con l’obiettivo di costituire un gruppo di lavoro sul tema.