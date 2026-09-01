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Le vittime e i carnefici nella vicenda di Autistici/Inventati

Gli Stati Uniti hanno inserito Autistici/Inventati nelle liste Ofac: Banca Etica rischia sanzioni secondarie con conseguenze su 130mila correntisti

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, che gestisce le liste Ofac © MeanieHyaena/Wikimedia Commons
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La testata di cui sono direttore, come è noto, è finanziata dal gruppo Banca Etica, attraverso il suo editore Fondazione Finanza Etica. Ciascuno può sentirsi libero di pensare che quanto segue sia una difesa d’ufficio. La realtà è che in quasi sei anni di direzione, la redazione di Valori.it ha potuto lavorare in totale autonomia e indipendenza. Ed è proprio l’indipendenza, assieme alla deontologia professionale, che mi spingono a prendere posizione. 

La vicenda è ormai nota: venerdì 28 agosto 2026 è stata resa nota l’ennesima decisione arbitraria dell’amministrazione degli Stati Uniti diretta da Donald Trump. Il collettivo toscano Autistici/Inventati – che sviluppa servizi informatici indipendenti e che fornisce indirizzi email, siti web, blog e newsletter ad altri attivisti e collettivi – è stato inserito nelle cosiddette liste Ofac. Ufficialmente per «contrastare la crescente minaccia rappresentata dai gruppi terroristici violenti di estrema sinistra». 

Autistici/Inventati è correntista di Banca Etica dal 2018 e l’istituto di credito ha dovuto riferire all’associazione di essere «costretta a elevare il profilo di rischio e a sospendere temporaneamente l’operatività del conto corrente in attesa di ulteriori approfondimenti ed è purtroppo probabile che sarà a breve costretta alla sua successiva chiusura». Al contempo, ha scritto alle organizzazioni di categoria delle banche (Abi e Assopopolari) e al ministero dell’Economia per verificare se ci siano soluzioni praticabili che permettano a Banca Etica di mantenere l’operatività del conto corrente.

Banca Etica rischia sanzioni secondarie per le liste Ofac

È un film già visto con la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori Palestinesi Francesca Albanese, o ancora con i giudici della Corte penale internazionale. E anche all’estero nessuna banca, neppure quelle che si fondano sugli stessi valori di Banca Etica, ha potuto aggirare la decisione dell’amministrazione di Washington. 

Il motivo è semplice, come spiega lo stesso istituto di credito: «Una banca italiana che mantenga rapporti con un soggetto inserito nelle liste Ofac, potrebbe essere oggetto di “sanzioni secondarie” che implicano la cessazione di ogni servizio erogato da intermediari statunitensi». Tradotto, tutti i correntisti di Banca Etica potrebbero vedersi bloccate le carte di credito e di debito poiché basate su sistemi statunitensi (Visa & co.). Il che significherebbe, di fatto, far pagare a 130mila clienti, socie e soci della banca lo stesso prezzo ingiusto che Trump vuole far pagare a Autistici/Inventati, Francesca Albanese e ai giudici della Cpi. Oltreché mettere a repentaglio gli stipendi di centinaia di lavoratrici e lavoratori dell’istituto di credito.

Si può osservare che la Corte di giustizia europea, con sentenza dell’11 giugno 2026, ha ritenuto che il rifiuto di apertura di un conto corrente bancario ad un soggetto iscritto nella lista Ofac sia in contrasto con la direttiva dell’Ue 2015/849, che disciplina il contrasto finanziario al terrorismo e al riciclaggio. 

Siccome la stessa direttiva «non prevede che l’inserimento in un elenco dell’Ofac o in qualsiasi altro elenco della stessa natura redatto da un Paese terzo comporti automaticamente il divieto per un ente creditizio di avviare un rapporto d’affari con il cliente interessato», allora secondo i giudici non è necessario rispettare automaticamente quanto imposto da Washington.

La sentenza Ue dell’11 giugno non risolve il nodo delle liste Ofac

Ciò è vero. Ma lo è tanto quanto il fatto che gli Stati Uniti andrebbero con ogni probabilità dritti per la loro strada. Con tutto ciò che comporterebbe. La realtà è che la sentenza sancisce un principio correttissimo: la legittimità a resistere alla giustizia parallela imposta in modo unilaterale, arbitrario e barbaro da un singolo Paese. Ma a mancare è un’alternativa sicura per evitare di doversi solo e semplicemente immolare, rischiando di far perdere all’Italia, e a decine di migliaia di persone, l’unica realtà che propone una finanza umana, solidale, rispettosa dell’ambiente, del clima, della biodiversità, dei diritti dei lavoratori, dei diritti umani. Manca un sistema finanziario alternativo, che poggi le proprie gambe e radici in Europa, che sia gestito dalle nazioni europee, che ci liberi dal dominio americano. Che magari non arriverebbe subito ma del quale si potrebbero per lo meno cominciare a porre le basi. 

Nell’assordante silenzio della politica (e anche delle altre banche italiane, perché non risultano prese di posizione né manifestazioni di solidarietà), la verità è che nessuno fa la sola cosa che consentirebbe a Banca Etica di aprire (o rimettere in funzione) immediatamente ogni tipo di rapporto bancario. Le vicende di Albanese, di Autistici/Inventati e dei giudici della Cpi – nessuno dei quali ha ricevuto accuse formali, né ha perciò potuto difendersi da esse – hanno aperto uno squarcio su un mondo nel quale la giustizia, di fatto, non è uguale per tutti. Questo non basta però a far sì che governi europei e Commissione di Bruxelles agiscano concretamente per difendere le fondamenta stesse dei valori democratici. Meglio, evidentemente, non rischiare di irritare la Casa Bianca. E pazienza se questo dà un segnale dissuasivo chiarissimo anche a chiunque pensi di adottare comportamenti simili a quelli delle persone e realtà inserite ingiustamente nella lista Ofac.

La sola cosa certa, in tutto ciò, è che in questa vicenda ci sono delle evidenti vittime (chi è sottoposto ingiustamente a sanzioni, e anche chi è sottoposto alla minaccia di dover chiudere se osa tentare una forma di resistenza), un evidente carnefice e troppi che potrebbero agire ma preferiscono stare a guardare.

8 Commenti

  • S

    Sandro Melecco

    Grazie per l'articolo, molto interessante. Ci sono tuttavia alcune cose che non ho capito, vi pregherei di un chiarimento. 1) si nomina il fatto che i lavoratori perderebbero lo stipendio se Banca Etica venisse esclusa da Visa e Mastercard. Perché dite questo? Gli stipendi non funzionano con bonifico SEPA? Cosa c'entrano Visa e Mastercard? Certo, perderebbero la possibilità di usare quei soldi con carta di credito, non voglio minimizzare l'impatto, ma si tratta comunque di due cose molto diverse. 2) di cosa esattamente è vittima Banca Etica? Mi pare che sia nel caso della Albanese, sia in quello di A/I, non abbia subito nessuna sanzione, o ho capito male? Io ho capito che *avrebbe* potuto subirle, se avesse fatto la scelta etica fino in fondo, ma questo semplicemente non è successo. 3) se una legge UE dice che non si può negare il conto, e banca etica viola questa disposizione, non sta forse violando la legge? Certo, mi rendo conto che rispettare la legge vuol dire rischiare sanzioni dagli USA. E tuttavia si deve comunque rispettarla, no?

    • C

      Claudia

      Project manager

      Ciao Sandro, ti rispondo per punti: 1) Se la banca prende una multa da centinaia di milioni di euro la sola cosa che può fare è chiudere i battenti, e centinai di dipendenti perderebbero semplicemente il loro posto di lavoro. O anche se tutti i clienti la abbandonano perché non può più offrire loro carte di pagamento e bonifici esteri. (Nel testo forse non era chiaro che gli stipendi a rischio erano quelli di chi lavora per Banca Etica, abbiamo editato il testo perché sia più esplicito) 2) Banca Etica è vittima perché è impossibilitata ad aiutare chi è vittima. È una forma di ricatto: se aiuti chi è ingiustamente sottoposto a sanzioni, minacciamo di farti saltare per aria… 3) Qualunque banca italiana sta nella stessa situazione (la differenza è che Banca Etica cerca una soluzione, interloquisce, chiama le istituzioni, denuncia il problema): o “resiste" all'imposizione americana, e si allinea alla normativa Ue, e però mette in pericolo decine di migliaia di correntisti e centinaia di lavoratrici e lavoratori; oppure ottempera alle richieste statunitensi, salva correntisti e lavoratori e però viola il diritto europeo. È proprio per questo che serve un intervento dei governi!

      • S

        Sandro Melecco

        Grazie mille della risposta rapida, Claudia! Approfitto della gentilezza e ti chiedo un altro chiarimento: di che multa si parla? Io ho capito che si rischia l'esclusione dal circuito Visa. Questo ovviamente è pesante, e probabilmente in termini di perdite prevedibili può essere "simile" ad una multa. Ma c'è anche una multa vera e propria? Addirittura, di centinaia di milioni di euro?

    • C

      Claudia

      Project manager

      In questo comunicato lo si dice esplicitamente. Nella sezione “Sanctions Implications” si legge che le violazioni delle sanzioni statunitensi possono comportare sanzioni civili o penali per persone statunitensi e straniere, che l'OFAC può imporre sanzioni civili su base di responsabilità oggettiva (strict liability), e che le istituzioni finanziarie e altri soggetti rischiano l'esposizione a sanzioni se coinvolti in transazioni o attività riguardanti persone designate o comunque bloccate.

      https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0616

      Le sanzioni effettivamente comminate variano enormemente in base alla gravità e al numero di violazioni. Alcuni casi di singole violazioni si sono risolti con importi relativamente contenuti, mentre le violazioni sistemiche hanno prodotto sanzioni nell'ordine dei miliardi di dollari. Possiamo quindi dire che la cifra che abbiamo ipotizzato sia persino prudente, poiché nel 2019 Unicredit ha patteggiato una multa da 1,3 miliardi che ha versato direttamente al Tesoro degli Usa. È quest'ultimo che può infatti chiedere di pagare una sanzione se si vuole rientrare nell’operatività delle piattaforme e sistemi di pagamento statunitensi. All'epoca Unicredit aveva effettuato alcune transazioni con soggetti legati all'Iran e inseriti nelle liste Ofac e alla fine avevano appunto patteggiato con il governo di Washington e versato i soldi direttamente al Tesoro. Con una multa del genere una banca come Banca Etica, semplicemente, fallirebbe.  

      https://www.corriere.it/economia/finanza/19_aprile_15/unicredit-l-intesa-il-tesoro-usa-costa-13-miliardi-3abe4678-5fb7-11e9-b974-356c261cf349.shtml   

      Qui Vincenzo Imperatore, ex dirigente di Unicredit, rievocava la vicenda ricordando quante banche europee hanno dovuto pagare somme elevatissime agli americani per evitare di essere tagliate fuori dai circuiti finanziari globali.  

      https://www.ilfattoquotidiano.it/2025/09/27/francesca-albanese-liste-ofac-banche-notizie/8135994/

      • S

        Sandro Melecco

        ah certo, ora inizio a capire meglio: praticamente la multa dice che se vuoi tornare ad interagire con gli usa, devi pagare una multa, che quasi chiamerei un riscatto. Però se invece rinunci a stare nei sistemi visa e mastercard, la multa non la devi pagare, no? non che sia una passeggiata, mi rendo conto. E grazie anche del link: scoprire che unicredit e le banche del gruppo avevano fatto duemila pagamenti per mezzo miliardo di dollari usando intermediari per poter coprire il tutto è... sorprendente! (o forse no?). Certo che però il caso è davvero diverso: lì unicredit stava muovendo i soldi (tantissimi soldi) *tramite* gli stati uniti per farli arrivare a soggetti sanzionati. Nel caso in questione, invece, penso che A/I non abbia alcun interesse a mandare o ricevere soldi dagli Usa. Vuole solo avere il suo conto corrente in Europa e limitarsi all'operatività in Europa. Anche questo è multabile?

    • C

      Claudia

      Project manager

      Sì, Sandro, quello che è multabile è fornire servizi finanziari a un soggetto che sta in quella lista. E al di là delle multe, che dubito sarebbero pochi spiccioli, pensa cosa significa per una banca dire ai propri clienti: «Certo, possiamo darvi un conto corrente, ma non potete avere carte di pagamento perché il nostro istituto è escluso dal sistema finanziario internazionale. E non potete fare né ricevere bonifici da fuori aerea euro»... Quanti farebbero o terrebbero il conto in una banca così?

    • C

      Claudia

      Project manager

      E la questione non è «interagire con gli USA», è stare dentro i circuiti finanziari internazionali.

  • A

    Andrea Barolini

    Autore

    La realtà Sandro è che esiste una vera e propria giustizia parallela de facto, come ho scritto anche qui https://it.euronews.com/2026/02/18/come-il-sistema-finanziario-ha-creato-una-giustizia-parallela-dominata-dagli-usa

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