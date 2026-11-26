Nonostante una crescita degli investimenti nelle energie rinnovabili, le grandi banche internazionali continuano a ritardare il superamento delle fonti fossili, come già evidenziato negli anni scorsi. A spiegarlo è una nuova analisi dell’organizzazione non governativa francese Reclaim Finance, in partnership con Rainforest Action Network, Beyond Fossil Fuels, BankTrack, ShareAction, Stand.earth, Urgewald e Wwf.

Il documento, intitolato “Banking on Business as usual”, spiega che nel 2025 i più grandi istituti di credito di tutto il mondo hanno continuato a concedere enormi quantitativi di denaro a chi sfrutta a vario titolo carbone, petrolio e gas. E al contempo non sostengono le fonti pulite in maniera adeguata. In fondo alla classifica in termini di finanziamenti accordati alle rinnovabili figurano in particolare le banche degli Stati Uniti e del Canada, seguite da quelle di Giappone e Cina.

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Soprattutto, tra le 65 realtà analizzate, neppure una ha modificato i propri business in modo tale da allinearsi ai calcoli dell’Agenzia internazionale per l’energia, al fine di raggiungere l’obiettivo della net zero, l’azzeramento delle emissioni nette di CO2. Al contrario, alle fossili continua ad andare il 40% di finanziamenti in più rispetto alle rinnovabili: il rapporto è stato di 72 centesimi per queste ultime, per ogni dollaro che finisce a carbone, petrolio e gas, nel 2025.

Banche e fossili: 4.184 miliardi di dollari tra 2021 e 2025

In termini assoluti, osservando il periodo 2021-2025, sono stati concessi 4.184 miliardi di dollari ai combustibili fossili, a fronte di soli 2.497 miliardi di dollari per le energie pulite (con un rapporto di 0,59 a 1). Le banche europee ottengono risultati meno catastrofici rispetto alle controparti americane e asiatiche, ma siamo ancora estremamente lontani da ciò che sarebbe necessario per una seria transizione ecologica. Il rapporto è infatti quasi paritario nel Vecchio Continente, ma occorrerebbe farlo arrivare a 6 a 1 a favore delle rinnovabili per centrare gli obiettivi fissati.

«Le grandi banche sono molto lontane dall’effettuare l’accelerazione necessaria per raggiungere la net zero. Preferiscono ancora finanziare più le fossili che le fonti pulite. Per passare a un sistema energetico sostenibile è necessario un cambiamento radicale da parte delle banche», ha commentato Rémi Hermant responsabile della campagna presso Reclaim Finance.

Quanto finanziano le fossili Unicredit e Intesa Sanpaolo

Delle quindici banche nordamericane presenti nella lista analizzata, solo tre hanno (di poco) ridotto i finanziamenti alle fossili tra il 2021 e il 2025 (Scotiabank, Cibc e Bmo), mentre le altre dodici li hanno perfino aumentati. Similmente, nel Regno Unito, i capitali destinati alle rinnovabili sono cresciuti leggermente nel 2025, ma ciò non è stato accompagnato da un calo di quelli concessi a carbone, petrolio e gas.

Per quanto riguarda le due banche italiane, Unicredit presenta un rapporto favorevole alle rinnovabili (1,47 a 1, nei cinque anni presi in considerazione) ma ancora lontanissimo da ciò che sarebbe necessario. Il calo dei fondi stanziati per le fossili è stato del 4%. Per Intesa Sanpaolo il dato indica 1,37 a 1, con un calo di appena l’1% dei finanziamenti concessi alle fossili.