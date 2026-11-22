La trentunesima Conferenza mondiale sul clima delle Nazioni Unite, la Cop31 di Antalya, si è chiusa senza una decisione finale. Alle 12:29 ora italiana la presidenza, a discussione ancora in corso, ha preso atto della mancanza di un accordo. E visto il testo della terza e ultima bozza, pubblicata dalla presidenza nella notte tra sabato e domenica, probabilmente non è un male. «Meglio nessun accordo che un cattivo accordo», si è ripetuto da più parti nelle ultime ore del vertice. Che si chiude come uno dei peggiori di sempre, in termini sia di risultati che di governance.

BREAKING: COP31 President Murat Kurum confirms that the final draft agreement at the summit will not be approved.



If no new final draft is proposed, talks will have to be suspended and reconvened at the following summit in Ethiopia next year, which has only happened once before. pic.twitter.com/7ziGZKxDjU — Sky News (@SkyNews) November 22, 2026

Fino all’ultimo momento il presidente turco della Cop31, Murat Kurum, aveva tentato di ostentare un inutile ottimismo. Poche ore prima che saltasse definitivamente il banco, aveva dichiarato: «Quello che stiamo osservando è un ampio consenso di un’ampia maggioranza, con solo alcune questioni minori ancora in sospeso».

L’opposizione dell’Unione europea su numerosi punti

Di avviso diametralmente opposto le delegazioni dell’Unione europea, che già dalla serata di sabato avevano manifestato tutto il loro dissenso rispetto all’ipotesi di compromesso. In sintesi, dopo una prima bozza, pubblicata martedì, nella quale si era scelto di includere tutte le proposte sul tavolo, si è passati alla scrematura. Che è stata fatta evidentemente con l’accetta. Già la seconda versione è apparsa infatti infinitamente meno ambiziosa. E la terza è rimasta su tale solco, con in più solamente un piuttosto maldestro tentativo di salvare il salvabile.

"The drafts, and I say that plural, put before us do not begin to address the climate emergency that we face."



Irish climate minister Darragh O'Brien, representing the EU delegation at COP31, formally objects to the draft climate agreement which has been published. pic.twitter.com/qISEPzHfoh — Sky News (@SkyNews) November 22, 2026

Breve riassunto delle puntate precedenti. La co-presidenza turco-australiana aveva inizialmente deciso di puntare tutto sul piano “35×35”, ovvero sul tentativo di fare della Cop31 la conferenza dell’elettrificazione. L’idea era di chiedere ai circa 200 governi presenti di impegnarsi per traslare verso l’elettrico il 35% dei consumi, entro il 2035. Un progetto che avrebbe certamente portato alcuni benefici, ma che senza una reale transizione energetica avrebbe garantito passi avanti del tutto insufficienti in termini di decarbonizzazione. Altrimenti detto: inutile passare alle batterie se l’energia che vi si immette la continuiamo a produrre con le fonti fossili.

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E sono proprio queste ultime (che novità!) ad aver rappresentato il principale punto di divisione alla Cop31. Il Gruppo Arabo (e non solo) ha infatti mostrato una pervicacia costante – che verrebbe da definire diabolica, tenuto conto della gravità della crisi climatica – nel chiedere che non fossero in alcun modo menzionati carbone, petrolio e gas nel testo.

Per tutto ciò l’Ue, attraverso il ministro irlandese dell’Ambiente, Darragh O’Brien, ha dichiarato la propria decisione di opporsi «fermamente» al testo. Esattamente come Panama, la cui delegata ha dichiarato: «Il nostro dovere è lavorare per combattere i cambiamenti climatici, non cercare accordi a minima». Allo stesso modo, il Gruppo africano, rappresentato dal Ghana, ha illustrato le proprie obiezioni, così come – tra gli altri – le Isole Marshall e il Regno Unito.

Climate talks in Turkey have run into overtime as countries argue over whether any deal should mention quitting fossil fuels. There's more from COP31 in the Reuters World News podcast https://t.co/FMWOTqaLAK pic.twitter.com/4eGmavwdhT — Reuters (@Reuters) November 22, 2026

Al contrario, la Russia ha preso la parola per difendere le fonti fossili: «Continueranno a servire in futuro, anche negli scenari indicati dagli scienziati». Il delegato di Mosca ha quindi parlato di rischio di «povertà energetica» se si dovessero abbandonare carbone, petrolio e gas. E l’Arabia Saudita, a nome dei Paesi della Lega araba, ha affermato che il superamento degli 1,5 gradi centigradi è dovuto alle emissioni delle grandi economie (alle quali loro vendono petrolio, il che è però evidentemente un dettaglio sfuggito a Riad).

Il vero nodo centrale sul quale il mondo si scontra da anni: le fonti fossili

Un’assurdità e un passo indietro se si tiene conto che la locuzione transitioning away from fossil fuels – pur anodina e priva di riferimenti stringenti – era stata approvata al termine della Cop28 di Dubai, nel 2023. Di qui il menzionato maldestro tentativo di salvare il salvabile: nella terza bozza si è evitato di ripetere la formula. Nel testo è stato aggiunto però il «richiamo al Consensus degli Emirati Arabi Uniti, nella sua interezza». Ovvero proprio al documento che includeva il transitioning away from fossil fuels.

Inoltre, al paragrafo 38, si indicava che le nuove promesse di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (le Ndc, Nationally Determined Contributions) si dovranno sui «risultati del primo Global stocktake». Anch’esso approvato a Dubai. Un modo per dire e non dire, insomma. Ma un oggettivo e indiscutibile passo indietro rispetto a tre anni fa, dato il fatto che, evidentemente, quelle parole a tre anni di distanza dalla Cop28 sono diventate irripetibili.

Un momento della plenaria conclusiva della Cop31 di Antalya © Kiara Worth/UN Climate Change/Flickr

Sono stati però anche altri i punti per i quali non si è raggiunto un accordo (l’ultima volta che era capitato fu alla Cop25 di Madrid, nel 2021). L’Unione europea e altre nazioni hanno sottolineato come la terza bozza non fornisse una risposta credibile sulla questione del superamento della soglia degli 1,5 gradi centigradi di riscaldamento climatico. Le stesse Nazioni Unite hanno spiegato che l’overshoot è ormai inevitabile, ma hanno indicato un percorso che potrebbe permettere di tornare prima possibile sotto la soglia. Limitando al contempo il più possibile l’ampiezza del superamento. E – indovinate un po’? – il piano prevede l’addio progressivo alle fonti fossili. D’altra parte, ci si può girare attorno quanto si vuole, giocare con le parole e con la diplomazia, ma il punto resta questo.

1,5 gradi, adattamento, perdite e danni, cattura e stoccaggio, Ipcc: i numerosi temi privi di consenso

Altre obiezioni sono state poste poi sulle esigenze dei Paesi in via di sviluppo – più vulnerabili rispetto agli impatti dei cambiamenti climatici, pur essendo quasi per nulla responsabili delle emissioni storiche che li hanno provocati – in termini di sia di finanziamenti per l’adattamento che di indennizzi per le perdite e danni (loss and damage, nel linguaggio dei negoziati). Si è tentato inoltre di proporre l’inserimento nel testo di irrealistici apporti da parte delle tecnologie di cattura e stoccaggio della CO2. Il testo riaffermava poi l’obiettivo di triplicare i fondi per l’adattamento ma senza indicazioni ulteriori: troppo poco, come confermato dal Ghana a nome del Gruppo africano.

Infine, ci si è scontrati sul settimo Rapporto di valutazione (AR7) che l’Ipcc, il Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite, massima autorità in materia, dovrebbe presentare entro il 2029. In tempo perciò perché possa essere sul tavolo dei negoziati alla Cop33 (che non si sa ancora dove si svolgerà: la Cop32 sarà invece ospitata dall’Etiopia). Non poche nazioni hanno cercato di spingere affinché il documento arrivi invece dopo la Cop33, per evitare di avere un nuovo, circostanziato, allarme da parte degli scienziati. Che potrebbe incidere sulle trattative in senso positivo (per chi ha a cuore il clima, negativo per loro).

Il presidente turco della Cop31 Murat Kurum © Kiara Worth/UN Climate Change/Flickr

È stato invece adottato un documento sulla transizione giusta (just transition), ma con numerosi interventi in seduta plenaria nei quali sono state sottolineate alcune obiezioni, nonché critiche nei confronti della stessa gestione dei negoziati.

Un vuoto politico evidenziato da più parti ma che nessuno è stato in grado di colmare, neanche l’Ue

Troppi, insomma, i punti senza compromessi per pensare a un accordo. «Pesa l’assenza degli Stati Uniti e il ruolo defilato della Cina. L’Europa difende la necessità di abbandonare i combustibili fossili, ma non riesce a colmare il vuoto diplomatico né a dare risposte concrete alle richieste dei Paesi in via di sviluppo sulla finanza per l’adattamento. A differenza di Parigi nel 2015, Antalya mette in evidenza l’assenza di una leadership politica capace di costruire il consenso», ha commentato Luca Bergamaschi, co-fondatore e direttore esecutivo di Ecco, think tank italiano specializzato sui cambiamenti climatici.

COP31 slipped into overtime as negotiators from nearly 200 countries struggled to bridge deep divisions over fossil fuels and climate finance in a two-week conference that was scheduled to end on November 20 https://t.co/wy6dJGfdJx pic.twitter.com/hljXU7OHND — Reuters (@Reuters) November 21, 2026

Quando all’Unione europea, Mohamed Adow, direttore di Power Shift Africa membro della rete di organizzazioni non governative Climate Action Network, ha osservato: «L’Ue ha respinto questo testo, ma non può lavarsi le mani delle macerie che ha contribuito a creare. L’adattamento, i finanziamenti e il meccanismo di transizione equa sono ormai in fase di stallo, mentre la questione delle perdite e dei danni è stata sistematicamente cancellata da questi negoziati. Per i Paesi che devono fronteggiare raccolti perduti, case distrutte e debiti crescenti, ciò equivale a un abbandono da parte delle nazioni ricche, le principali responsabili della crisi».

Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres si è detto «profondamente deluso». «Condivido – ha aggiunto – la profonda frustrazione di tutti coloro che si aspettavano che i governi si dimostrassero all’altezza della situazione, come richiesto dalla crisi climatica. Alla Cop28 di Dubai, tutti i Paesi hanno concordato di abbandonare i combustibili fossili in modo giusto, ordinato ed equo. Il compito ora è accelerare tale transizione, finanziarla e realizzarla».

I'm deeply disappointed that #COP31 has ended without consensus on an overarching outcome.



I share the very profound frustration of all those who expected governments to rise to the moment the climate crisis demands.



But this setback does not change the facts.



There may be no… pic.twitter.com/SBMZPpfU5l — António Guterres (@antonioguterres) November 22, 2026

La Cop31 si chiude dunque con una fotografia chiara: un mondo estremamente frammentato. Centrato e concentrato su interessi di parte, nazionali. Forse perfino personali. Privo dell’ambizione di lavorare per risolvere un problema che riguarda il Pianeta intero. Senza alcuna considerazione per le evidenze avanzate dalla comunità scientifica. Senza alcun rispetto per il futuro delle prossime generazioni.