BlackRock riduce ulteriormente il suo sostegno alle risoluzioni ambientali

Il gigante della gestione patrimoniale BlackRock ha ulteriormente ridotto il suo sostegno alle risoluzioni climatiche e sociali quest’anno, approvando solo il 4% di queste proposte. L’azienda le ritiene contrarie agli interessi degli investitori, e la crescente pressione politica negli Stati Uniti gioca un ruolo significativo in questa decisione.

BlackRock diminuisce il suo impegno climatico

Per il terzo anno consecutivo, BlackRock ha diminuito il suo impegno ambientale e sociale nelle assemblee generali. Su 493 risoluzioni di questo tipo proposte nell’ultimo anno fino a giugno, solo il 4% ha ricevuto l’approvazione della società. Un calo rispetto al 7% dell’anno scorso, al 20% del 2022 e al 47% del 2021. Solo le risoluzioni riguardo alla governance sono cresciute: +21%, un aumento significativo rispetto all’11% dell’anno precedente.

Nel suo rapporto “2024 Global Voting Spotlight”, BlackRock spiega di essersi opposta alle risoluzioni climatiche presentate dagli azionisti a causa della loro «scarsa qualità o disconnessione dai meccanismi di creazione di valore per gli azionisti». Negli Stati Uniti, la maggior parte delle risoluzioni degli azionisti riguardano il clima. E sebbene queste siano aumentate del 13% rispetto al 2023, molti investitori le hanno trovate troppo restrittive, prive di fondamento economico, o già affrontate dalle aziende stesse.

Colpa dei Repubblicani

Secondo molti osservatori, questo passo indietro è in gran parte dovuto alla crescente pressione politica dei Repubblicani negli Stati Uniti, i quali accusano le società di gestione di sacrificare la performance dei risparmi degli americani in nome dell’impegno climatico. Questo movimento anti-climatico ha già avuto un costo significativo per BlackRock. Che ha perso importanti mandati di gestione di denaro pubblico in stati come il Texas e la Florida.

In generale, il disinteresse per le cause climatiche è diffuso. Secondo i dati di ISS Corporate, le risoluzioni degli azionisti su questioni climatiche e sociali hanno ricevuto solo il 21% e il 18% di approvazioni quest’anno nelle aziende dell’indice Russell 3000, che comprende la maggior parte delle società quotate negli Stati Uniti. Solo due risoluzioni climatiche hanno ottenuto una maggioranza di voti.