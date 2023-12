COPcast, il diario della Cop28 di Dubai

Segui ogni giorno il diario della ventottesima conferenza sul clima della Nazioni Unite che si svolge a Dubai dal 30 novembre al 12 dicembre 2023.

30 novembre – Loss and damage, il fondo da riempire

Nel primo giorno della Cop28 di Dubai è stato approvato il fondo per il loss and damage. Restano tuttavia tanti punti interrogativi. Finora, l’industria fossile avrebbe potuto coprire interamente il loss and damage e guadagnare comunque 10mila miliardi di dollari.

