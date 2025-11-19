Chat | 10 domande (e risposte) su rinnovabili e transizione

È vero che esistono anche da noi dei casi in cui c’è quantomeno una vicinanza culturale tra media conservatori, mondo del fossile e movimenti contrari alle rinnovabili o altre infrastrutture ecologiche. A Roma si è parlato molto della campagna del quotidiano di destra Il Messaggero contro i tram, e dei legami che secondo alcuni questa campagna avrebbe con gli interessi dell’editore del giornale, impegnato in un progetto concorrente. In Sardegna alcuni dei comitati che si definiscono anti-speculazione energetica coltivano ottimi rapporti con l’Unione Sarda, il principale gruppo editoriale dell’isola storicamente favorevole all’uso del gas e nel cui consiglio d’amministrazione siede un lobbista della multinazionale del fossile Snam.

Ma sarebbe un errore credere che i dubbi e le perplessità di molti cittadini e cittadine derivino solo dall’impatto delle lobby o della stampa contraria alla transizione. È vero ad esempio che in Italia è possibile installare un impianto energetico (come più o meno ogni altra industria) quasi senza bisogno di coinvolgere le comunità locali. Ed è vero che, essendo aziende private a presentare i progetti relativi a pale e pannelli, i profitti vanno in gran parte a chi ne detiene la proprietà, non a chi ci lavora o a chi vive nei territori circostanti. L’ostilità alle rinnovabili nasce anche da qui, e la risposta – quale che essa sia – può essere solo politica, non tecnica.