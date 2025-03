Emergency: un concorso per gli alunni delle scuole primarie e secondarie

Immaginare un mondo senza guerra, un mondo in pace, come inizio di un progetto nuovo. È questo il filo conduttore della quindicesima edizione del Premio Teresa Sarti Strada, istituito e finanziato da Fondazione Prosolidar, organizzato da Emergency e dedicatoagli studenti delle scuole primarie e secondarie di I grado di tutta Italia.

Bambini e ragazzi potranno esprimere la loro creatività come singoli, collaborando con i loro compagni di classe e gli insegnanti, o anche insieme ad altre classi. Per esplorare, partendo dall’articolo 11 della nostra Costituzione e dalla campagna “Ripudia” di Emergency, il racconto di un mondo senza guerra. In cui gli ideali di pace, solidarietà e giustizia sociale vengano rispettati e condivisi da tutte le persone, in cui i diritti umani valgano per tutti senza distinzione.

Un bando dedicato a Teresa Sarti, co-fondatrice di Emergency insieme a Gino Strada

Il bando dedicato a Teresa Sarti, co-fondatrice di Emergency insieme a Gino Strada dell’ong di cui è stata presidente fino al 2009, offre ai giovani studenti la possibilità di partecipare con un elaborato grafico, scritto o audio-video. Per i nove elaborati selezionati dalla giuria, tre per ogni categoria, gli istituti scolastici riceveranno un premio del valore di 800 euro per acquistare materiale didattico.

Il concorso prevede anche l’assegnazione del “Premio speciale della giuria” per quei lavori che si contraddistinguano per espressività, profondità di analisi sul tema o tecnica. L’elenco dei vincitori sarà pubblicato sul sito di Emergency a partire dal 13 maggio insieme a città e luogo della premiazione, che si svolgerà il 31 maggio.

Da quindici anni, il concorso intende stimolare l’interesse di bambini e ragazzi verso le tematiche sociali più attuali e urgenti. L’edizione del 2024 ha visto la partecipazione di 73 scuole primarie e 74 scuole secondarie di I grado con 131 elaborati grafici, 122 composizioni scritte e 104 video. Per un totale di 3.495 studentesse e studenti.

Esercitare l’immaginazione e sviluppare la creatività

Quando si esercita l’immaginazione nascono progetti, sorge un mondo nuovo. Proprio per questo al centro del Premio dell’edizione 2025 c’è «l’immaginare un mondo senza guerra». Con questo senso profondo Emergency e Fondazione Prosolidar invitano gli studenti a misurarsi. Proprio come canta John Lennon in Imagine: «Imagine there’s no countries, It isn’t hard to do, nothing to kill or die for and no religion too».

Perché come diceva Gino Strada: «Immaginare un mondo senza guerre, è il compito più ambizioso che la specie umana si possa dare». Queste due citazioni, in una versione più estesa nel bando, saranno il punto di partenza da cui prendere “il volo” per sviluppare a propria creatività.

Anche le nostre madri e i nostri padri Costituenti hanno immaginato un mondo senza guerra. E hanno scelto per il nostro Paese, un punto di partenza chiaro, l’articolo 11 della Costituzione. Quest’articolo dice una cosa bellissima: l’Italia non farà mai più la guerra, la ripudia. Impegnandosi a risolvere i conflitti con la diplomazia. Emergency, per ricordarlo a tutti, ha lanciato la campagna “Ripudia”, a cui ciascuno può partecipare.

Ecco come partecipare al concorso di Emergency e Fondazione Prosolidar

I bambini delle scuole primarie potranno prendere parte al concorso con disegni o elaborati grafici che dovranno essere convertiti digitalmente nei formati jpg/jpeg o pdf. I ragazzi delle scuole secondarie, invece, potranno partecipare con composizioni scritte di massimo 2.500 battute (spazi esclusi) in formato pdf. Gli alunni di entrambi gli ordini potranno scegliere di concorrere con elaborati multimediali (audio/video) in formato mp4 e/o mov della lunghezza massima di 2 minuti e 30 secondi. Ogni partecipante (singolo o in gruppo) potrà presentare un solo elaborato.

Entro il 18 aprile bisognerà mandare all’indirizzo premioteresa@emergency.it la domanda di partecipazione al concorso. In risposta si riceverà un link per caricare i lavori entro le ore 14.00 del 28 aprile 2025. Il bando e il modulo di partecipazione al concorso, da scaricare e compilare, sono disponibili sulla pagina del Premio del sito di Emergency e sul sito di Fondazione Prosolidar. La lista dei vincitori sarà pubblicata a partire dal 13 maggio 2025 sempre sulla pagina del Premio, in fondo alla quale sono disponibili anche gli elaborati vincitori dell’edizione 2024.