Si può mettere in scacco la scienza del clima?

In breve La 65esima sessione plenaria dell’Ipcc è stata sospesa il 16 ottobre senza un accordo né sul calendario del settimo rapporto né sul bilancio per il 2027.

Arabia Saudita, Russia, India, Cina e Kenya frenano. Se il rapporto esce dopo il 2028, il Global Stocktake della Cop33 non potrà contare su una valutazione aggiornata.

Per le esperte sentite da Valori, gli attacchi all’Ipcc dimostrano che la transizione tocca interessi enormi. Intanto le aziende fossili moltiplicano la pubblicità attorno alle Cop.

C’è un problema per la politica climatica globale. Il Panel intergovernativo sui cambiamenti climatici (Ipcc), il principale organismo delle Nazioni Unite che riunisce gli scienziati di tutto il mondo, è paralizzato. A causa dei contrasti politici tra i governi, il prossimo rapporto scientifico dell’Ipcc, il settimo, rischia di essere pubblicato dopo il 2028. Troppo tardi per fornire le conoscenze più aggiornate alla Cop33, una conferenza decisiva che si terrà fra due anni e potrebbe essere ospitata dalla Cina. Un momento fondamentale per verificare se i Paesi hanno tenuto fede agli impegni presi nella lotta ai cambiamenti climatici.

Già durante i negoziati preparatori della Cop31, tenutisi a Bonn lo scorso giugno, erano emersi tentativi di indebolire il ruolo della scienza climatica nelle decisioni politiche. Al centro dello scontro, i riferimenti alle conclusioni (ormai asseverate negli anni) dell’Ipcc, all’obiettivo dell’Accordo di Parigi di limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi centigradi e alla necessità di ridurre le emissioni.

Il fronte di Arabia Saudita e India e la strategia del ritardo

Secondo la ricostruzione del sito Carbon Brief, Arabia Saudita e India si erano opposte ai richiami all’obiettivo di 1,5 gradi centigradi e alla necessità di contrastare la diffusione di informazioni false o fuorvianti sui cambiamenti climatici. Soprattutto i piccoli Stati insulari avevano contestato queste posizioni, rivendicando la centralità della scienza nei negoziati per ottenere impegni più ambiziosi sulla riduzione delle emissioni.

«Sono i soliti noti a cercare di bloccare i progressi», aveva denunciato Sivendra Michael, capo negoziatore delle Fiji, riferendosi ai tentativi di eliminare tali richiami dai testi negoziali. Anche Anne Rasmussen, capo negoziatrice dell’Alleanza dei piccoli Stati insulari (Aosis), aveva criticato i tentativi di sganciare l’obiettivo di 1,5 gradi centigradi dai negoziati sulla riduzione delle emissioni e sulla transizione giusta. L’Unione europea, da parte sua, aveva espresso preoccupazione per la campagna di disinformazione e per l’indebolimento dei riferimenti scientifici.

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Se non sarà possibile – come probabilmente accadrà – ridiscutere le fondamenta scientifiche della lotta al riscaldamento globale, la strategia è dunque quella di creare almeno uno sfasamento temporale che consenta di definire quelle conclusioni (il virgolettato è nostro) “superate”. Il rapporto Ipcc, infatti, esce ogni sei anni. L’ultimo risale al 2022.

La lettera aperta degli autori dopo lo stop alla plenaria Ipcc

Così, gli autori coinvolti – migliaia – hanno reagito in vista di Antalya. Il 19 ottobre, tre giorni dopo la sospensione della 65esima sessione plenaria dell’Ipcc, gli scienziati impegnati nella preparazione del settimo rapporto hanno pubblicato una lettera aperta per denunciare l’incertezza sul calendario delle prossime valutazioni scientifiche. Il presidente dell’Ipcc, Jim Skea, aveva sospeso i lavori dell’assemblea il 16 ottobre, dopo che i rappresentanti dei governi non erano riusciti a trovare un accordo né sui tempi di pubblicazione del rapporto né sul bilancio per il 2027. Quest’ultima è un’altra questione fondamentale: se vengono tagliati i fondi, il panel non può lavorare.

«Una valutazione scientifica che arriva dopo le decisioni che dovrebbe orientare non può assolvere al proprio scopo», scrivono. «Mentre il mondo si avvicina al superamento della soglia di riscaldamento globale di 1,5 gradi centigradi, un’azione climatica fondata sulla scienza è più importante che mai». Da qui l’appello ai governi a superare le divergenze politiche per consentire la pubblicazione dei rapporti nei tempi necessari. «Continueremo a lavorare. Vi chiediamo di lavorare con noi», concludono gli scienziati, preoccupandosi di sottolineare che l’opera dei ricercatori tiene conto di tutte le posizioni, comprese quelle non in lingua inglese (sottorappresentate nella letteratura scientifica), del cosiddetto Global South e delle comunità indigene.

Il linguaggio probabilistico dell’Ipcc e i veti di cinque governi

Per avere un’idea di cosa significhi, occorre spiegare come si presenta il documento finale. Ogni affermazione non viene presentata come assoluta, ma con un grado di probabilità che riassume le posizioni in campo. Il 100% non si raggiunge praticamente mai, ma ci sono verità che sfiorano questa soglia e, proprio per questo motivo, sono ormai ritenute incontestabili.

Secondo le ricostruzioni, Arabia Saudita, Russia, India, Cina e Kenya avrebbero ostacolato i tentativi di far uscire il prossimo rapporto in tempo, sostenendo che la scienza climatica è dominata dai Paesi “sviluppati” e che questo ne avrebbe quindi falsato i risultati. Ma «almeno dodici autori dei rapporti dell’Ipcc hanno legami con la compagnia petrolifera saudita Aramco, istituzioni del regno [saudita, ndr] o altri interessi del settore petrolifero e del gas, sollevando interrogativi sui possibili conflitti d’interesse all’interno del principale organismo scientifico sul clima», scrive il Guardian.

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Il settimo rapporto Ipcc dopo il 2028 e i rischi per la Cop33

Al momento, dunque, non è garantito che il secondo bilancio globale dell’Accordo di Parigi (Global Stocktake), previsto per la Cop33 del 2028, possa basarsi su una valutazione scientifica completa e aggiornata da parte dell’Ipcc. Gli scenari possibili sono diversi. Il primo è uno slittamento dell’intero settimo rapporto dell’Ipcc al 2029 o addirittura oltre, come chiedono i contrari. Una possibile soluzione di compromesso sarebbe – invece – pubblicare entro il 2028 soltanto la parte dedicata alle basi fisiche dei cambiamenti climatici, rinviando quelle sugli impatti e sulle strategie per ridurre le emissioni.

In entrambi i casi il Global Stocktake rischierebbe di essere azzoppato. Le posizioni di buoni e cattivi, qualsiasi cosa voglia dire, sarebbero mischiate. Non che attualmente non sia così – la Turchia, che organizza la Cop31 di Antalya, ha appena annunciato con orgoglio che metterà in funzione due nuovi siti per l’estrazione di petrolio, mentre la co-organizzatrice Australia è tra i principali esportatori mondiali di carbone. Ma aumenterebbe senz’altro il grado di confusione, rendendo le conferenze del clima una pagliacciata senza senso e senza valore.

La spesa dell’industria fossile per frenare l’azione climatica

Il denaro aiuta. «L’industria fossile investe moltissimo attorno alle Cop e sulle Cop, proprio per portare gli interessi verso la non azione climatica», fa notare Valeria Zanini, policy advisor del think tank Ecco. «C’è uno studio interessante dell’organizzazione non governativa Climate Action Against Disinformation. Ci dice che nelle settimane vicine alla Cop le aziende fossili hanno aumentato del 2.500% i loro investimenti su advertisement su Google, quindi sulla pubblicità».

È però possibile guardare la questione in maniera diversa. «Se l’Ipcc viene attaccato al punto da mettere a rischio la pubblicazione del suo report, non è un segnale di debolezza della scienza del clima. È la prova che la transizione ecologica è entrata nel vivo e tocca interessi enormi, economici e geopolitici», sottolinea Laura Corazza, docente all’università di Torino dove studia le questioni a cavallo tra economia e sostenibilità. «Gli Stati Uniti – aggiunge – hanno interrotto i finanziamenti e il bilancio del panel è sotto pressione, con il fondo fiduciario che rischia di esaurirsi entro il 2028. Chi vive di fossili difende la propria rendita, chi controlla rinnovabili e minerali critici il proprio vantaggio strategico. L’intensificarsi delle resistenze indica che l’azione climatica sta producendo effetti concreti. Proprio per questo è necessario non arretrare e difendere con determinazione la scienza che la sostiene».