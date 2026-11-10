Cop31, perché elettrificare non basta

In breve Alla Cop31 di Antalya la presidenza turco-australiana punta sull’obiettivo «35×35»: portare l’elettricità al 35% dei consumi energetici finali globali entro il 2035, da poco più del 20% di oggi.

Elettrificare taglia le emissioni solo se l’elettricità è pulita: nel 2025 il carbone era ancora la prima fonte mondiale e in Italia il gas supera eolico, solare e idroelettrico insieme.

Appena il 2% degli investimenti nella transizione arriva in Africa, e la coalizione lanciata dall’Ue per finanziare l’elettrificazione del Sud globale non ha cifre né impegni vincolanti.

Ad Antalya, in Turchia, si è aperta la Cop31, l’incontro negoziale sul clima delle Nazioni Unite. La parola chiave è elettrificazione. Rendere cioè elettrici quei consumi che, oggi, non lo sono. Dalla benzina che bruciamo nelle nostre auto al carbone degli altiforni.

Ma elettrificare non è sufficiente, avvertono esperti ed attivisti. Se non si cambia il modo in cui l’elettricità viene prodotta, il rischio è che si finisca solo con il delocalizzare il problema.

L’obiettivo 35×35 porta l’elettrificazione al centro della Cop31

Che al negoziato Onu di quest’anno si sarebbe parlato di elettrificazione lo si sapeva prima ancora di cominciare. La presidenza, condivisa tra Turchia ed Australia, già da mesi aveva annunciato l’intenzione di lavorare sul tema. La formula da tenere a mente è “35×35“: elettrificare il 35% dei consumi energetici finali globali entro il 2035. Oggi, per avere un metro di paragone, siamo poco sopra il 20%.

L’Agenzia Internazionale dell’Energia (Iea), l’ente Ocse che si occupa di energia, è tra le grandi promotrici dell’iniziativa. «Antalya potrebbe passare alla storia come il luogo di una decisione storica, se i Paesi concordassero su un aumento della quota di elettricità sul consumo energetico globale», ha dichiarato il suo direttore esecutivo Fatih Birol all’apertura del vertice.

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E l’elettrificazione è effettivamente un collo di bottiglia cruciale per la transizione. L’elettricità, infatti, è il tipo di energia che sappiamo produrre meglio in modo pulito. L’Energy Transitions Commission stima che accelerare l’elettrificazione pulita possa ridurre il riscaldamento globale di circa 0,3 gradi centigradi. Ma questo non significa che il 35×35, da solo, basti a risolvere la questione climatica nell’energia. È una questione anche di fonti e di capitali.

Il carbone resta la prima fonte di elettricità nel mondo

Il fatto che sia relativamente semplice produrre elettricità in modo pulito non implica che l’elettricità, oggi, lo sia. Al 2025, secondo il centro studi Ember, la principale fonte di elettricità nel mondo è il carbone, seguita dal gas. Le fonti pulite, nonostante l’enorme crescita delle rinnovabili, sono ancora meno della metà del mix. All’Italia va meglio, col carbone quasi azzerato dal mix – rimangono accese solo le due centrali sarde. Ma anche da noi è il settore delle fonti fossili a farla da padrone, col gas che da solo fornisce più corrente di eolico, solare ed idroelettrico sommati. Parliamo di 125 TWh contro 108 TWh.

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Per questo alla Cop31 alcuni blocchi di Paesi spingono perché, nell’accordo finale, si specifichi che i consumi elettrificati devono essere coperti da energia pulita. Questa è la posizione di alcuni Stati dell’Unione Europea e dell’Alleanza dei piccoli Stati insulari (Aosis), che rappresenta soprattutto le nazioni del Pacifico a rischio scomparsa per via dell’innalzamento del livello dei mari (provocato dalla fusione delle calotte polari). Ma molti altri – compresa la Turchia, padrona di casa – preferiscono evitare.

I Paesi del Sud globale chiedono capitali per l’elettrificazione

C’è poi il tema della finanza climatica. Secondo l’Ocse, arrivare al 35% di elettrificazione globale entro il 2035 richiede circa 3.500 miliardi di dollari di investimenti l’anno, contro i 1.800 di oggi. E per molte nazioni del cosiddetto Sud globale elettrificare è prima di tutto una questione di accesso all’energia. Per l’Africa e parti di America Latina ed Asia, il tema è quello di far arrivare la corrente a chi non ce l’ha, piuttosto che sostituire un tipo di consumo con un altro. La Banca Mondiale e la Banca africana di sviluppo, ad esempio, hanno annunciato un piano il cui obiettivo è connettere alla rete 300 milioni di africani entro il 2030.

Queste nazioni sono restie ad accettare limitazioni sul modo in cui producono elettricità. E chiedono, soprattutto in caso di accordo sull’uso di elettricità a basse emissioni, risorse finanziarie per costruire le infrastrutture necessarie. Secondo l’organizzazione internazionale Sustainable Energy for All, i Paesi cosiddetti in via di sviluppo generano circa l’80% della crescita della domanda globale di elettricità. Eppure, circa il 90% degli investimenti nella transizione energetica va alle economie avanzate – stati Uniti, Ue, Cina ed altri. All’Africa arriva appena il 2%.

Martedì 10 novembre alla Cop31 l’Unione europea, assieme a nazioni africane, come il Kenya, e del Pacifico, come Palau, ha lanciato l’Electrify Now Finance Coalition. Un gruppo di Paesi che collabora per garantire i capitali necessari ad elettrificare chi non se lo può permettere. Ma si tratta, per ora, di un impegno senza cifre chiare né patti vincolanti. Un altro gruppo – Utilities for Net Zero Alliance, formata da aziende del settore – ha promesso di aumentare i suoi investimenti annuali da 148 a 156 miliardi di dollari. Ma sono soldi che andranno dove detta il mercato, non la politica.

La volontà politica manca nonostante il caro combustibili fossili

«Il caos dei costi dei combustibili fossili sta diffondendo l’inflazione come un cancro», ha affermato nel suo discorso d’apertura ad Antalya Simon Stiell, capo della diplomazia climatica Onu. Un reminder sul fatto che l’elettrificazione, se accompagnata dalla crescita delle rinnovabili, è anche un modo per abbassare le bollette. Specie in tempi di crisi energetica e chiusura dello Stretto di Hormuz.

Ma la volontà politica necessaria ad accelerare manca. Il boom dei costi del petrolio seguito all’aggressione statunitense e israeliana all’Iran, accompagnato dai progressi tecnologici delle rinnovabili, ha portato ad un calo delle emissioni derivanti da combustibili fossili. E Paesi come la Cina guidano il mondo nello sviluppo dell’energia pulita. Ma i numeri sono ancora lontani dal necessario, e la Cop31 non si apre sotto i migliori auspici. Wopke Hoekstra, commissario europeo per il clima, ha ammesso dalla Turchia che «le aspettative (per questa Cop, ndr) sono basse». E la Cop31 è cominciata appena due giorni fa.