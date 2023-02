Milano si tinge di verde: sabato 4 febbraio arriva la “Festa del BIO”

Una giornata all’insegna del biologico, per riflettere sul ruolo e sul futuro dell’alimentazione e per degustare buon cibo bio. Sabato 4 febbraio alle ore 10 presso Palazzo Giureconsulti si aprirà la tappa milanese della Festa del BIO. Organizzata da FederBio, con la partecipazione di Legambiente, Slow Food Italia, Lipu, WWF Italia, ISDE Medici per l’Ambiente, AssoBio, Altromercato, Coalizione CambiamoAgricoltura, Cambia la Terra e Kyoto Club, la Festa del BIO è un evento itinerante che ha l’obiettivo di far conoscere e riflettere sui valori del vero biologico attraverso momenti di confronto e approfondimento, alternati a show cooking con degustazione, contest e divertimento.

Benessere animale e pesticidi al centro del programma della Festa del BIO di Milano

La tappa milanese propone un palinsesto particolarmente ricco. “Allevamenti. Se sono biologici curano il benessere animale, l’ambiente e la salute umana” è il titolo del primo talk durante il quale sarà presentato il Quaderno di Cambia la Terra. Si parlerà delle differenze tra gli allevamenti intensivi, responsabili secondo dati FAO del 18% delle emissioni climalteranti, e quelli biologici improntati al benessere animale.

Il modello di allevamento intensivo appare un modello poco sostenibile. Un altro modo di allevare è possibile. Tenendo insieme vantaggi per l’ambiente, per l’uomo e per il benessere degli animali. Patrizio Roversi coordinerà il dialogo tra Maria Grazia Mammuccini, Presidente di FederBio, Damiano di Simine di Legambiente e il medico veterinario Sujen Santini. Porteranno un contributo al tema anche Barbara Nappini, Presidente Slow Food Italia e Marco Paravicini Crespi, agricoltore biodinamico e Vice presidente FederBio.

Alle 15.30 spazio a un tema di grande attualità: i pesticidi, la cui diminuzione è fondamentale per proteggere gli insetti impollinatori, gli ecosistemi e la biodiversità. Durante il talk verrà presentato l’Atlante sui Pesticidi curato della Coalizione #CambiamoAgricoltura con la partecipazione di Federica Luoni, Responsabile Agricoltura Lipu–Coalizione #CambiamoAgricoltura, Benjamin Fishman, Heinrich-Böll-Stiftung Parigi – Francia / Italia, Carlotta Priore, Legambiente, Paolo Toniolo, Medico nutrizionista, ISDE Italia–Medici per l’Ambiente, Niccolò Reverdini, Cascina La Forestina – Agricoltore Bio Parco Agricolo Sud Milano, Anna Ganapini, Vicepresidente Unaapi – Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani.

L’intervista Il biologico può essere una soluzione alle crisi attuali L’agricoltura biologica può essere una delle soluzioni alle crisi attuali. Intervista a Maria Grazia Mammuccini, presidente di FederBio

Il biologico: una delle soluzione alle crisi attuali

L’agricoltura biologica, che coniuga la qualità dei prodotti con la sostenibilità e la tutela della biodiversità, ha dimostrato grande resilienza ai cambiamenti climatici che contribuisce a mitigare attraverso una maggiore capacità di immagazzinare CO2 nei suoli riducendo contemporaneamente le emissioni climalteranti. Nella sfida lanciata dall’Eu con il Green Deal e le strategie Farm to Fork e Biodiversità, affinché l’innovazione agricola passi dalla sostenibilità, il mondo del biologico italiano è pronto a distinguersi per scelte sempre più innovative e all’avanguardia per diventare il modello di riferimento per tutto il comparto agroalimentare.

Questi i temi al centro del dialogo “L’agricoltura biologica per la difesa della biodiversità e la sicurezza alimentare” che coinvolgerà voci autorevoli come Angelo Gentili, Responsabile nazionale Legambiente Agricoltura, Maria Grazia Mammuccini, Presidente FederBio e Stefano Bocchi del dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali Università di Milano. Con la moderazione di Tessa Gelisio interverranno anche: Giorgio Baracani, Presidente CONAPI, Tommaso Carioni, presidente Carioni Food & Health, Maurizio Gritta, Presidente Iris Bio e Damiano di Simine, Coalizione #CambiamoAgricoltura.

Contest e eventi per grandi e piccini

Nel contest “BUONO. È BIO!“ si sfideranno i 3 finalisti dell’Istituto Professionale Servizi per L’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Amerigo Vespucci” di Milano, per contendersi il “Mestolino BIO”. Obiettivo del contest è sensibilizzare all’utilizzo di prodotti buoni, sani e sostenibili, coltivati nel rispetto della terra senza l’uso di chimica di sintesi. Alle 18.15 la presentazione del contest fotografico, aperto a tutti gli instagrammer amanti della biodiversità, “Bio intorno a te!“.

Merenda bio alle 16 e poi presentrazione del libro “Il profitto e la cura” di Cinzia Scaffidi. Seguirà alle 17.15 il talk che dà voce agli agricoltori per raccontare come ogni giorno affrontano gli effetti del cambiamento climatico, dialoga con loro Stefano Caserini meteorologo e ricercatore.

Conclude la giornata lo show cooking con degustazione “Tutti i colori della cucina amica dell’ambiente” esaltati dall’estro creativo dello chef e star di TikTok Daniele Resconi, cui seguirà un gustoso BIOAperitivo per tutti.

Per maggiori dettagli sulla Festa del BIO e gli aggiornamenti del programma visita il sito: https://www.festadelbio.it/tappe/milano-4-febbraio-2023/