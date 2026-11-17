In breve Il 29 ottobre 2026 Binance ha subito il più grande furto di criptovalute di sempre: circa 6,3 miliardi di dollari, attribuiti dall’Fbi a hacker nordcoreani.

Il colpo è partito da uno strumento per sviluppatori manomesso e da un finto colloquio di lavoro, che hanno aperto la strada al servizio che firma le transazioni.

Circa 2,85 miliardi sono stati congelati e Binance dice di aver coperto il 95% delle perdite, ma ora si moltiplicano le truffe che sfruttano il panico.

Il 29 ottobre 2026 Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, ha subito il furto informatico più grave di sempre. Sono spariti circa 6,3 miliardi di dollari, oltre quattro volte il precedente record, gli 1,5 miliardi di Bybit nel 2025. E non sbaglia chi la definisce la più grande rapina in banca della storia, compiuta alla velocità di Internet.

La vicenda riguarda anche chi non ha mai comprato una sola criptovaluta, o una sua frazione, perché mostra quanto sia fragile l’infrastruttura di un mercato con milioni di utenti, quanto contino le regole, come quelle che l’Europa ha appena iniziato ad applicare, e quanto in fretta le truffe si infilino nelle crepe di ogni crisi.

Come è avvenuto il furto a Binance: dal malware al colloquio

Secondo il rapporto pubblicato da Binance il 3 novembre 2026 , l’operazione che ha condotto al furto è durata cinque mesi e si è servita della tecnica del social engineering (ingegneria sociale). Tutto ha preso il via a giugno attraverso uno strumento per sviluppatori manomesso, scaricato da un ingegnere del team dei wallet, i portafogli digitali per la conservazione delle criptovalute. Una volta rilevata l’anomalia nello strumento, Binance aveva sostituito il pc dell’ingegnere. Ma gli hacker a quel punto avevano già prelevato le informazioni sulla vittima e sui suoi colleghi. Informazioni che hanno portato ai passaggi successivi.

Falsi selezionatori di un’azienda inesistente hanno contattato un altro ingegnere del team per fissare un colloquio in videochiamata. E gli hanno chiesto di scaricare un file di lavoro, che nascondeva un malware, peraltro sconosciuto agli antivirus presenti sul suo device. Il malware ha compromesso i computer di tre ingegneri: il primo citato, quello del colloquio e un loro collega. E, attraverso uno strumento interno di intelligenza artificiale, gli hacker hanno raggiunto il servizio che firma le transazioni, quello che di fatto autorizza i movimenti. Il 29 ottobre il servizio è stato usato per spostare fondi, sfruttando una funzionalità di Ethereum, piattaforma software decentralizzata basata su una tecnologia blockchain. Binance afferma di non aver trovato prove della sottrazione di chiavi private, i codici necessari per accedere alle proprie criptovalute.

Hot wallet e riciclaggio: i punti deboli emersi dopo il colpo

C’è poi la questione degli hot wallet, i portafogli collegati alla rete che servono a pagare i prelievi, dunque connessi al fine di gestire le transazioni. Il co-ceo di Binance, Richard Teng, sostiene che la maggior parte degli asset dei clienti sia in cold wallet, dunque offline, e che sia stato colpito un hot wallet dell’exchange. Però non ha indicato la ripartizione esatta tra hot e cold. Sorge dunque il dubbio che Binance tenesse troppi fondi negli hot wallet.

Per ripulire il denaro trafugato gli hacker hanno convertito le stablecoin in Ether, usato i bridge (collegamenti) tra blockchain e frazionato i fondi tra migliaia di indirizzi, in modo da far perdere le tracce delle crypto rubate. L’Fbi attribuisce il colpo alla Corea del Nord, al gruppo TraderTraitor. È la stessa unità di hacker che l’Fbi ritiene responsabile dell’attacco a Bybit.

Quanto denaro è sparito e quanto ne è stato davvero bloccato

È la stessa Binance a dichiarare la stima dei fondi trafugati, quantificandola a circa 6,34 miliardi di dollari. Tuttavia, non si sono tutti tradotti in un guadagno per gli hacker.

Il primo argine lo hanno alzato gli emittenti di stablecoin. Tether, meno di 40 minuti dopo il loro arrivo nel wallet principale degli hacker, ha congelato circa 1,6 miliardi di dollari in Usdt. Circle ha bloccato oltre 800 milioni di dollari in Usdc pochi minuti più tardi. Al 3 novembre risultavano congelati o intercettati circa 2,85 miliardi, dunque non tutto il “bottino” è stato bloccato. Nella prima ora gli hacker avrebbero scambiato circa 325 milioni di Usdt in Ether, che l’emittente non ha potuto bloccare. Ma attenzione, congelare non vuol dire recuperare. Un blocco impedisce di spostare i fondi, non li restituisce automaticamente.

A coprire il buco è stata Binance. Ha accantonato oltre 6,34 miliardi di fondi aziendali e ha dichiarato di aver già coperto circa il 95% dell’importo sottratto. Il restante 5% riguarda token (asset digitali) meno liquidi.

Dopo l’attacco Binance ha sospeso i prelievi, promettendo una ripartenza per fasi, e i prezzi delle principali criptovalute sono crollati. Il via libera è arrivato domenica 1° novembre alle 7, tre giorni dopo il furto, con la riapertura graduale.

È stato un test di fiducia. Nelle prime nove ore e mezza i prelievi lordi hanno raggiunto quasi 4,7 miliardi di dollari a fronte di depositi per 1,01 miliardi, cioè 3,64 miliardi netti. Il deflusso netto vale circa il 2,1% degli asset dichiarati.

Dove sono finiti i fondi rubati che non sono stati congelati

Cosa è accaduto ai fondi trafugati e non bloccati dagli emittenti?

In tre giorni e mezzo i fondi sono passati per circa 12mila wallet su 11 blockchain, con oltre 40mila transazioni, praticamente un indirizzo nuovo ogni 25 secondi. Per confondere le tracce sono stati usati anche sei token usa e getta (disposable tokens) sulla blockchain NEAR, il cui pool di liquidità (riserva di criptovalute pronte per le transazioni) era l’unico legame tra chi vendeva e chi incassava. THORChain ha fatto transitare oltre 46 milioni di dollari rubati nelle prime 72 ore e ha incassato più di 200mila dollari di commissioni, continuando a lavorare nonostante le richieste dell’Fbi e spiegando di non poter fermare i trasferimenti. Nel frattempo Binance ha riferito di aver respinto 57 incidenti sospetti legati alla Corea del Nord solo nel 2026.

Le truffe dopo il furto: falsi servizi di recupero per gli utenti

Un furto spettacolare, insomma, ma con dei risvolti inquietanti che vanno oltre la perdita di denaro. Innanzitutto un colosso che ha asset per circa 171 miliardi di dollari è stato aggirato praticamente attraverso un finto colloquio di lavoro. A questo rischio si sono aggiunte le truffe. Il 2 novembre Binance ha denunciato l’esistenza di impostori che offrono servizi di ripristino prioritario e di custodia sicura, anche attraverso mail con finte procedure di “riconciliazione” che chiedono anticipi e false verifiche. In sostanza si capitalizza sul panico creato dal furto per truffare ulteriormente le persone colpite.

Purtroppo in un settore ancora fortemente deregolamentato, la forma di difesa più potente è la conoscenza, ad esempio quella su come e dove si conservano le criptovalute . Non sapere alimenta il panico e può aumentare le perdite o coinvolgere nelle sottrazioni di fondi anche chi non ne era stato originariamente colpito.