Il 19 novembre, mentre alla Cop31 di Antalya i delegati discutevano un testo negoziale che non sarebbe mai arrivato a compimento, a Bruxelles Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea hanno raggiunto un accordo politico provvisorio sulla revisione del regolamento europeo sulla finanza sostenibile (Sfdr). Ed è un accordo che lascia uno spazio a un settore che, in linea di principio, con la sostenibilità ha ben poco a che fare: quello dei combustibili fossili. Mancano solo gli ultimi dettagli tecnici e l’adozione formale, a cui seguirà la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. A quel punto, il regolamento rivisto entrerà in vigore dopo 20 giorni e le nuove regole si applicheranno due anni dopo.

Cosa prevede la revisione del regolamento europeo sulla finanza sostenibile (Sfdr)

Come abbiamo spiegato su Valori, il regolamento europeo sulla finanza sostenibile (Sfdr) si applica dal 2021 e da allora ha contribuito a mettere ordine in un settore in forte ascesa. Al tempo stesso, però, si è creato uno scollamento tra le sue intenzioni originarie e le dinamiche commerciali. L’articolo 6, infatti, stabilisce gli obblighi informativi di base per tutti i prodotti finanziari. Gli articoli 8 e 9 ne aggiungono altri per quelli che, rispettivamente, promuovono caratteristiche ambientali, sociali e di governance (Esg) e si pongono un esplicito obiettivo di sostenibilità. Col tempo, però, questi obblighi di trasparenza sono stati interpretati come etichette “verdi”, creando una certa confusione.

La revisione del regolamento, dunque, riparte da zero introducendo tre nuove categorie. I prodotti finanziari sostenibili contribuiscono esplicitamente a obiettivi di sostenibilità, quelli di transizione investono in aziende e progetti che non possono ancora essere definiti sostenibili ma hanno un piano credibile per diventarlo, mentre gli Esg basics si limitano a integrare approcci Esg. Per rientrare in una delle tre categorie, i prodotti finanziari dovranno destinare almeno il 70% degli investimenti ad attività coerenti con la strategia scelta. Devono inoltre rispettare le esclusioni previste per settori e attività dannosi. Solo i prodotti che rientrano in una categoria potranno fare riferimento a caratteristiche Esg nel nome o nei materiali promozionali.

I titoli dei colossi oil&gas nei portafogli dei fondi di transizione

La revisione del regolamento Sfdr sulla finanza sostenibile mantiene dunque l’architettura che la Commissione aveva proposto un anno prima. Ma con una differenza non da poco. La prima bozza, infatti, escludeva dai portafogli dei prodotti sostenibili e di transizione i titoli delle aziende che sviluppano nuovi progetti legati ai combustibili fossili. Per gli Esg basics, invece, l’unico vietato era il carbone. Sarebbe stata la Francia, stando alle indiscrezioni circolate negli scorsi mesi, a premere per riaprire la porta anche alle società del petrolio e del gas. E così è stato.

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L’accordo tra Parlamento e Consiglio, infatti, prevede che i fondi di transizione possano investire anche in società attive nel settore dei combustibili fossili, purché queste adottino una strategia chiara, con scadenze definite, per ridurre le emissioni di gas serra in linea con l’Accordo di Parigi. In più, per essere ammissibili devono destinare il 20% della spesa in conto capitale ad attività economiche allineate alla tassonomia europea, aumentando questa quota nel tempo.

Le pressioni delle lobby fossili e la ferma contrarietà delle ong

Lara Wolters, che ha seguito il negoziato sulla Sfdr per il gruppo dei Socialisti e democratici al Parlamento europeo, descrive l’accordo come «un passo avanti necessario e pragmatico verso regole europee sulla finanza sostenibile più credibili e più facili da applicare». L’europarlamentare parla di un «negoziato difficile» in cui il suo gruppo ha dovuto «fare i conti con le forti pressioni delle aziende del settore dei combustibili fossili».

Molto meno diplomatico il commento di Paul Schreiber della ong Reclaim Finance: «I decisori politici europei hanno ceduto alle pressioni delle lobby del petrolio e del gas e degli Stati membri che le hanno sostenute. Questo sfacciato greenwashing distrugge la credibilità della finanza sostenibile nell’Unione europea». Poi Schreiber invita le società di gestione a prendere sul serio le preferenze della clientela e rivedere la propria offerta di conseguenza: «Chi cerca fondi a tema climatico per investire i propri risparmi non vuole mettere i propri soldi in società che sviluppano nuovi progetti legati ai combustibili fossili». E conclude: «Le società di gestione che sfruttano la scappatoia normativa aperta dai decisori politici dell’Unione europea per vendere loro prodotti di questo tipo abusano della loro fiducia e le traggono in inganno».