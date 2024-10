Greenpeace: così i media hanno distorto le ragioni delle proteste degli agricoltori

Le proteste degli agricoltori sembrano finite. Erano esplosa qualche anno fa, nell’Est dell’Europa. Poi erano deflagrate lo scorso autunno, quando i trattori avevano cominciato a bloccare le strade e invadere le piazze di Paesi come Germania, Francia e Italia. Arrivando poi nella scorsa primavera a stazionare sotto le varie sedi dell’Unione europea a Bruxelles. Le proteste degli agricoltori sembrano finite. Perché a poche settimane dalle ultime elezioni continentali il Parlamento europeo, su pressione della presidente della Commissione Ursula von der Leyen, ha di fatto eliminato la transizione ecologica. Ha rimodellato al ribasso i contenuti accettabili del Green Deal e limato gli unici punti condivisibili dalla già blanda e controversa Pac (Politica agricola comune).

Perché le proteste degli agricoltori si sono fermate

Il che è un paradosso. Perché tutti questi provvedimenti messi in campo dall’Unione europea erano già inutili al fine della transizione ecologica e punitivi nei confronti dell’agricoltura, che si diceva di voler aiutare. Se è vero che tra il 2014 e il 2023 sono state approvate 63 diverse misure a favore degli agricoltori per 2,5 miliardi di euro, questi fondi sono finiti non ai piccoli coltivatori ma alle multinazionali. In pratica l’80% della Pac è andata al 20% dei coltivatori parte delle grandi corporazioni. Il secondo paradosso è che, dopo l’intervento di von der Leyen che ha fermato le proteste degli agricoltori, questa iniqua distribuzione è rimasta. Mentre sono saltati tutti i punti relativi a un graduale abbandono di pesticidi ed energie fossili.

Perché, come raccontato fin da subito da Valori, tutta la protesta in fondo si è giocata su un paradosso in cui il nemico, invece di essere il capitale, l’iniqua distribuzione dei sussidi, i diserbanti e i combustibili fossili che inquinano e devastano la Terra, sono diventati le azioni climatiche e la transizione ecologica. Le uniche idee sensate per salvare il pianeta e, quindi, l’agricoltura e la filiera del cibo. Una filiera che è stata studiata appositamente dai burocrati di Bruxelles per proteggere i grandi monopoli della coltivazione, della distribuzione e della vendita al dettaglio. A discapito dei piccoli produttori, come raccontato su queste pagine da Daniele Calamita.

Proteste degli agricoltori: tra estrema destra e false narrazioni

E questi paradossi non sono innocenti, o casuali. Perché dietro lo spostamento dell’asse della protesta dal vero nemico a quello che dovrebbe essere il miglior amico è stato dimostrato esserci una vera e propria strategia. Assai costosa, pagata dalle multinazionali e messa a terra dall’estrema destra, da sempre al servizio dei padroni. E questo, come dimostra un recente rapporto di Greenpeace realizzato in collaborazione con l’Osservatorio di Pavia, è potuto accadere anche grazie alla interessata collaborazione di una certa parte dei media e della stampa italiana. Anch’essa storicamente in prima linea nel difendere il diritto del più forte, anche a costo di manipolare la realtà.

Il report si focalizza sul periodo dal primo gennaio al 29 febbraio 2024. Prende in esame i sette telegiornali della tv generalista (Tg1, Tg 2, Tg 3, Tg 4, Tg5, Studio Aperto e Tg La7) e i grandi quotidiani come Corriere della sera, la Repubblica, Il Sole 24 Ore, Avvenire e La Stampa. «La costruzione del racconto sulla natura delle proteste mette però spesso insieme le due dimensioni (climate action e ragioni delle proteste, ndr.). Questo avviene sia nella mediazione giornalistica, sia quando protagonisti della narrazione sono direttamente le voci di chi manifesta e di altri soggetti intervistati. L’indistinto flusso narrativo che mischia i due ambiti non giova alla comprensione del fenomeno. […] Il risultato è in molti casi quello di ridurre la complessità in una semplificata dicotomia giornalistica tra misure per l’ambiente e bisogni del mondo agricolo».

Le responsabilità dei media: la costruzione di un falso nemico

Analizzando il materiale estrapolato, articoli dei quotidiani e servizi dei notiziari, il report individua quindi sette tipi di narrative ricorrenti. Europa cattiva /Europa incapace, dove a essere cattive sono soprattutto le misure di transizione ecologica. L’ambientalismo ideologico/il finto ambientalismo, ovvero il nemico supremo. Il conto da pagare, come se questo non fosse responsabilità di multinazionali e sperequazione negli aiuti. Il buon contadino custode dell’ambiente, ovvero nessuno ci deve dire come proteggere la natura. Tradizionale (e tipico) è bello, quindi no alle innovazioni ecologiche. No global in salsa anti green, un chiaro indirizzo sovranista. Mangiare sintetico, ecco il complotto e la diffusione della paura: se guidiamo le macchine elettriche, poi scordatevi le lasagne di nonna perché finiremo a cibarci di insetti.

Ecco dunque perché le proteste degli agricoltori sembrano finite. Non perché abbiano vinto, o abbiano ottenuto quello che chiedevano. Ma perché fin da subito si è creato un falso bersaglio: le misure green e la transizione ecologica. Un diversivo che potesse proteggere le multinazionali che monopolizzano la filiera e i legislatori che destinano loro l’80% degli aiuti miliardari. Un falso nemico che potesse allo stesso tempo proteggere i veri responsabili dei gravissimi problemi che attraversano il mondo agricolo e impedire ogni passo verso la sostenibilità che, essendo equa, va a loro svantaggio. E questo è stato possibile grazie alla manovalanza dell’estrema destra e all’interessato aiuto dei grandi media. Perché, come conclude il report, «la costruzione del nemico, quando si parla di politiche green, è negli articoli e nei servizi analizzati molto chiara».

