I migranti climatici non esistono

Alluvioni, incendi, siccità. Sono queste le immagini che che compaiono in mente quando pensiamo agli effetti della crisi climatica. Ma se gli eventi metereologici estremi di vario tipo rappresentano la manifestazione più immediata, le conseguenze sociali di quegli stessi eventi sono il livello più rischioso e profondo del riscaldamento globale.

Nel Sud del Pianeta milioni di persone rischiano di dover fuggire dalle proprie case per via della crisi climatica. Una pentola a pressione a cui il mondo non è preparato.

Ne parliamo nell’ultimo episodio de L’Oblò con Grammenos Mastrojeni, Segretario generale dell’Unione per il Mediterraneo.

Ascolta sulla tua piattaforma preferita.