Giorno 2: il gioco delle Parti

Allora, c’è una cosa particolarmente odiosa che facciamo noi europei appena usciamo dai Paesi occidentali in senso stretto, stretto, stretto. Ed è una cosa che oggi corro il rischio di fare anche io.

Mi riferisco all’abitudine di orientalizzare ciò che vediamo, cioè di trovare in ogni cosa qualche elemento magico, ancestrale, di antica saggezza. Come se il resto del mondo fosse il viaggio nel regno della fantasia di Geronimo Stilton, e non un posto vero con persone vere.

Ecco, questa è una cosa che dobbiamo abituarci a evitare. Ma il caso ha voluto che oggi la prima persona turca con cui ho passato del tempo da quando sono qui facesse una cosa interessantissima: mi ha letto i fondi del caffè. Dopo che ho bevuto il mio caffè turco, quello amaro e con tutta la polvere sul fondo, ha capovolto la tazzina, l’ha lasciata raffreddare e ci ha cercato delle immagini.

La lettura diceva un sacco di cose, ma il messaggio di fondo suonava più o meno così: c’è un peso che hai nel cuore e di cui fatichi a liberarti. La liberazione non sarà immediata, ma quando arriverà sarà bella. Il simbolo principale era un lupo che ulula.

Il mio primo pensiero è stato scandagliare le profondità del mio cuore in cerca di pesi nascosti. Qualcuno l’ho trovato. Il secondo è stato pensare alla Cop (poi dici la deformazione professionale), a quanto sia piena di cose che tutti pensano ma nessuno può dire. Su tutte, le parole “combustibili fossili”, evitate per vent’anni abbondanti anche se tutti sapevano che stavamo parlando di loro.

Ho pensato a quanto è stato liberatorio, a Dubai alla Cop28, quando finalmente sono state usate. E a quanto sarà liberatoria la fine dell’era fossile, quando la vedremo. Serve pazienza, dice il caffè. Succederà, dice il caffè.

Amica turca, se mi stai ascoltando, grazie dell’aneddoto di oggi. Questo è il secondo episodio di Copcast, il podcast quotidiano di Valori.it che ti racconta la Cop31 di Antalya. Cominciamo!

Su Valori.it trovate un approfondimento sull’obiettivo 35×35 di cui parlavamo ieri. In breve: l’elettrificazione è importante, ma non basta se mancano i soldi per finanziarla e le rinnovabili per pulire il mix elettrico.

Qui sul podcast vale la pena cominciare a ricostruire chi pensa cosa. Spesso seguiamo le Cop di fretta e ne parliamo quasi come se fossero un corpo a sé stante. In realtà sono uno spazio in cui si scontrano opinioni e interessi nazionali diversi e dove, alla fine, si trova una faticosissima quadra.

Per ora alcuni Paesi sono a favore dell’obiettivo 35×35 così com’è. Ci sono la Turchia e l’Australia, che hanno la presidenza e si giocano un po’ di prestigio internazionale, ma anche Brasile, Germania, Etiopia e Norvegia. Secondo il sempre affidabile Simon Evans di Carbon Brief, sarebbe d’accordo anche la Cina.

Poi ci saranno di sicuro i contrari. Non si sono ancora esposti, ma è probabile (lo spazio per le sorprese c’è sempre) che stiano tra Riad, Teheran e Mosca.

C’è poi chi propone una cosa più ambiziosa: siamo a favore, ma a condizione che la nuova elettricità sia pulita. Sia chiaro, sono parole. Se poi il target non viene rispettato nessuno ti multa, e nessuno ti multa nemmeno se continui a produrre elettricità col carbone. Ma le parole giuste darebbero un segnale ai mercati e ai governi. In questo blocco ci sono, a quanto pare, le istituzioni europee, ma non tutti i governi europei. L’idea piace soprattutto a chi le rinnovabili le sta già installando in quantità, come Spagna e Portogallo. La pensano così anche il Regno Unito e i piccoli Stati insulari come Figi, Palau e Nauru. Alle Cop questi Stati hanno un grande peso simbolico, perché rischiano letteralmente di sparire, ma un peso negoziale reale scarso o nullo.

C’è infine un terzo blocco, fatto di Paesi poveri, soprattutto africani, che in sostanza dice: a noi va bene un po’ tutto, basta che ci date i fondi per farla, questa benedetta elettrificazione. Anche perché per loro il tema non è tanto portare all’elettrico i consumi termici, quanto far arrivare la corrente a chi non ce l’ha. Sono soldi che dovrebbero arrivare dal Nord globale e non sotto forma di prestiti, perché questi Stati non hanno spazio fiscale per indebitarsi ancora.

E l’Italia, direte voi, dov’è? Ecco, bella domanda. Io sto finendo la valigia, domani mi sposto da Istanbul ad Antalya. Se becco il ministro Pichetto Fratin nei corridoi glielo chiedo e ve lo racconto. A domani!