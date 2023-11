Rating di sostenibilità nelle assicurazioni. Cos’è e come funziona

Massimo venti domande e un punteggio tra 0 a 100 per stabilire la sostenibilità di imprese, enti del terzo settore, cooperative. Le finalità? Usufruire di servizi dedicati e condizioni agevolate sul piano assicurativo. Diviene così realtà il primo Rating di sostenibilità ideato e messo a terra dal Gruppo Assimoco, Caes Italia e Banca Etica, facente parte del progetto Eticapro, lanciato agli inizi del 2020. Le aziende e coop che lo desiderano, quindi, possono da subito ottenere una valutazione sul livello di sostenibilità delle proprie strutture, dei propri assetti, delle proprie procedure. Il Rating di sostenibilità Assimoco-Eticapro è già fruibile online.

Tre le fasce di punteggio che, da 0 a 100, esprimono il rating: basso, fino a 20; medio, tra 20 e 40; alto, sopra 40. Attraverso questa valutazione, emerge il posizionamento del soggetto. L’inquadramento si avvale di diverse cornici: dalle macro-tematiche dell’Agenda 2030 dell’Onu ai criteri Esg, parametri necessari all’analisi dell’attività dell’impresa sotto il profilo ambientale, sociale e buona governance.

Chi ha promosso il Rating di sostenibilità

Il questionario, insomma, offre immediatamente una valutazione sintetica sia qualitativa che quantitativa. Questo strumento, non a caso, è stato ideato da Caes Italia (Consorzio assicurativo etico solidale), Assimoco, protagonista nel settore grazie a un’esperienza pluridecennale, e prima compagnia assicurativa italiana certificata B Corp e società benefit. A ciò si aggiunge Banca Etica che radica ancor più le sue caratteristiche, col suo profilo di unica banca italiana interamente dedita alla finanza etica.

Quali sono i benefici per chi voglia effettuare il Rating di sostenibilità Assimoco-Eticapro? In base al punteggio ottenuto il soggetto giuridico che accetta la valutazione potrà usufruire di servizi dedicati, oltre che di condizioni agevolate sul piano assicurativo. Sconti, ad esempio, dal 5 al 15% sui prodotti pmi e sui prodotti della gamma Eticapro, proprio in funzione del rating raggiunto e a discrezione del partner intermediario. In prospettiva, sono in arrivo altri servizi specifici, come gli accordi per pronto intervento in caso di sinistro per la gestione delle criticità.

Insieme, per comunità maggiormente consapevoli

Ruggero Frecchiani, direttore generale del Gruppo Assimoco, parla di «strumento innovativo nel panorama assicurativo italiano che permette di aiutare imprese, cooperative, organizzazioni ad adottare condotte sempre più responsabili sotto il profilo sociale e ambientale». «Da assicurazione eticamente orientata – afferma Gianni Fortunati, direttore generale di Caes Italia – ci poniamo come attivatori di un processo di etica assicurativa con l’obiettivo di promuovere e di consolidare tali percorsi virtuosi, anche attraverso la creazione di un movimento di consumatori assicurativi consapevoli».

Secondo Roberto Marino, responsabile del dipartimento Proposta di finanza etica di Banca Etica, «il Rating di sostenibilità, stimolato dall’attribuzione di agevolazioni economiche e servizi aggiuntivi per chi lo alimenta, rappresenta una via nuova per indurre le imprese a investire su azioni responsabili sotto il profilo sociale e ambientale, associando così al proprio e immediato vantaggio un contributo a creare comunità proiettate allo sviluppo sostenibile».