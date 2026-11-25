In breve Oltre 50 membri del Parlamento europeo hanno scritto a Ursula von der Leyen per chiedere di proteggere cittadini, organizzazioni e banche europee dalle sanzioni extraterritoriali degli Stati Uniti.

Le banche europee non sono obbligate ad applicare le liste statunitensi, ma lo fanno per non perdere l’accesso al dollaro e ai circuiti di pagamento come Visa e Mastercard.

Finora le sanzioni hanno colpito giudici della Corte penale internazionale, la relatrice speciale delle Nazioni Unite Francesca Albanese e Autistici/Inventati. Da aprile 2027 riguarderanno l’intera Corte, che ha sede all’Aia.

Più di 50 membri del Parlamento europeo chiedono alla Commissione europea di proteggere cittadini, organizzazioni e banche dagli effetti delle sanzioni extraterritoriali degli Stati Uniti. Lo fanno con una lettera indirizzata alla presidente Ursula von der Leyen e alla commissaria per i Servizi finanziari Maria Luís Albuquerque, presentata oggi, mercoledì 25 novembre, in una conferenza stampa a Strasburgo. Le 56 firme arrivano da cinque aree politiche: socialisti e democratici, verdi, sinistra, liberali di Renew Europe e non iscritti. Le firme italiane sono 18. Si va dai promotori Brando Benifei (Partito democratico) e Benedetta Scuderi (Alleanza verdi e sinistra) a Irene Tinagli, Giorgio Gori, Cecilia Strada, Leoluca Orlando e Pasquale Tridico.

Il punto di partenza è giuridico. Secondo il diritto dell’Unione, le banche devono congelare i conti solo di persone ed entità che compaiono nelle liste sanzionatorie dell’Unione europea o delle Nazioni Unite. Eppure in Europa c’è chi perde l’accesso a carte, conti correnti e servizi digitali per decisioni prese soltanto a Washington. «Le regole che determinano chi, in Europa, può accedere ai servizi finanziari devono essere regole europee», si legge nella lettera.

Da Albanese ad Autistici/Inventati: chi è già stato colpito in Europa

Tra i casi citati ci sono tredici giudici e funzionari della Corte penale internazionale (Cpi) e la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi occupati Francesca Albanese. C’è anche Autistici/Inventati, un collettivo toscano che forniva caselle email e siti web ad attivisti e associazioni. Nessuno compare nelle liste sanzionatorie europee. Un giudice francese della Corte, ricordano i firmatari, da oltre un anno non può usare la maggior parte delle carte bancarie.

E il problema è destinato ad allargarsi. Il 9 ottobre gli Stati Uniti hanno sanzionato la Corte penale internazionale come istituzione, con piena efficacia dal 7 aprile 2027. Così, osserva la lettera, anche la banca olandese che ne gestisce i conti rischia sanzioni secondarie. Meno di due settimane dopo, il Parlamento europeo ha assegnato alla Corte e ai suoi funzionari il Premio Sakharov 2026.

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Perché le banche europee applicano le sanzioni degli Stati Uniti

Una banca europea che continua a lavorare con un soggetto sanzionato da Washington rischia di essere esclusa dalle transazioni in dollari e dai principali circuiti di pagamento. In quel caso potrebbero bloccarsi le operazioni di tutta la sua clientela. Per le banche più piccole, sottolineano i firmatari, è un rischio impossibile da reggere da sole.

All’origine c’è una dipendenza strutturale. Secondo un rapporto della Banca centrale europea (Bce) del 2025, oltre il 60% dei pagamenti con carta nell’area Euro passa per circuiti internazionali, e 13 Paesi dell’area dipendono interamente da questi. Lo stesso vale per cloud e reti di comunicazione. Intanto la Commissione ha risposto il 3 novembre a un’interrogazione parlamentare: ha confermato di non avere il mandato per valutare le sanzioni di Paesi terzi contro soggetti europei. E ha precisato che il regolamento di blocco non si applica a questi casi.

«Le banche europee si trovano in una situazione paradossale: costrette a scegliere tra il rispetto del diritto europeo e la sopravvivenza all’interno di un’infrastruttura finanziaria globale dominata dai circuiti di pagamento statunitensi», commenta Federica Ielasi, vicepresidente di Banca Etica. «Tutelare l’accesso ai servizi bancari essenziali non è una mera questione tecnica, ma un tema di diritti fondamentali e di sovranità europea».

Le sette richieste: dal regolamento di blocco all’euro digitale

La lettera riprende le proposte inviate il 30 settembre alle istituzioni europee da oltre 20 organizzazioni della società civile e della finanza etica. Tra queste ci sono Banca Etica e la Federazione europea delle banche etiche e alternative (Febea). Alla Commissione si chiede di:

avviare un dialogo strutturato con i Paesi terzi che impongono le sanzioni;

aggiornare ed estendere il regolamento di blocco (Blocking Statute), che oggi protegge le imprese europee solo da alcune misure statunitensi su Cuba e Iran;

(Blocking Statute), che oggi protegge le imprese europee solo da alcune misure statunitensi su Cuba e Iran; valutare formalmente il ricorso allo strumento anticoercizione dell’Unione;

dell’Unione; garantire la continuità dei servizi bancari essenziali e tutelare le banche che non chiudono i rapporti con soggetti colpiti ingiustamente, nel rispetto delle norme antiriciclaggio;

creare un punto di contatto europeo e organismi indipendenti a cui le persone colpite possano rivolgersi;

fare dell’indipendenza finanziaria e digitale una priorità strategica, a partire dall’ euro digitale ;

; informare regolarmente su un sistema europeo integrato per i pagamenti digitali.

Chi ha firmato chiede anche un incontro con von der Leyen e Albuquerque nelle prossime settimane. Le misure restrittive dell’Unione, ricorda la lettera, prevedono garanzie e possono essere impugnate davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Chi in Europa viene colpito da misure di Paesi terzi non ha alcuna tutela paragonabile.