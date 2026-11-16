Le società benefit compiono dieci anni e crescono coniugando profitto e bene comune

La ricerca del profitto a ogni costo non è l’unica via, per quanto una certa retorica neoliberista si ostini a presentarla come tale. Le imprese possono restare sul mercato e, al tempo stesso, assumersi precise responsabilità verso l’ambiente e la comunità, a cominciare dalle persone che ci lavorano.

Troviamo una dimostrazione proprio qui in Italia: è il modello della società benefit, che compie dieci anni con una platea di aziende in costante crescita e risultati solidi anche dal punto di vista economico. A fare un ritratto del settore è l’edizione aggiornata della Ricerca nazionale sulle società benefit, pubblicata a ottobre 2026.

Cosa sono le società benefit e che differenza c’è con le B Corp

L’Italia è stata il primo Stato sovrano a introdurre nella propria legislazione lo statuto giuridico di società benefit, nel 2016. Prima di noi c’era arrivato solo lo Stato americano del Maryland, nel 2010. Da allora, qualsiasi società può diventare benefit se inserisce nel proprio statuto una finalità di beneficio comune, designa una figura responsabile e redige ogni anno una relazione d’impatto, da depositare presso la Camera di Commercio insieme al bilancio. Si tratta sempre di società private, dunque, non di enti non profit.

Nonostante il nome sia simile, società benefit non è sinonimo di B Corp. Quest’ultima è una certificazione rilasciata da un ente privato, B Lab, a seguito di un percorso di valutazione recentemente rinnovato e reso più stringente. In Italia, a chi vuole certificarsi come B Corp viene richiesto anche di diventare società benefit modificando lo statuto. Non vale il contrario: una società benefit non è obbligata a certificarsi B Corp.

L’identikit delle società benefit in Italia: dove sono e di cosa si occupano

Nel 2017, all’indomani della legge che le ha istituite, le società benefit in Italia erano 177. Tra il 2020 e il 2021 hanno superato la soglia delle mille unità. Il 30 giugno 2026 erano 5.968, con un aumento di oltre il 15% rispetto a un anno prima. Restano una nicchia, perché sono appena il 2 per mille delle società registrate in Italia. Ma è comunque una nicchia che, si legge nella ricerca, dà lavoro a quasi 260mila persone e registra un valore della produzione di 71 miliardi di euro, il 2,5% del totale delle società italiane.

La loro presenza resta piuttosto concentrata, sia in termini geografici sia di settore. Quasi quattro società benefit su dieci in Italia hanno sede nel Nord-Ovest, soprattutto in Lombardia (che ne ospita 1.825). «Ad oggi le società benefit si sono diffuse soprattutto dove reddito, competenze e capacità innovativa offrono condizioni più favorevoli», si legge nelle conclusioni del rapporto. «È un esito coerente con la natura volontaria del modello. Allo stesso tempo indica un limite, perché senza un accompagnamento specifico la diffusione può seguire i divari territoriali esistenti più che contribuire a ridurli».

Guardando invece agli ambiti di attività, sul podio ci sono servizi professionali (1.622), telecomunicazioni (944) e manifattura (664). In valore assoluto, le società benefit sono soprattutto microimprese fino a nove dipendenti (4.342 su poco meno di 6mila). Un dato che rispecchia la netta preponderanza delle microimprese nel tessuto produttivo italiano. Se si guarda invece all’incidenza, il rapporto si ribalta: sono benefit il 2,4% delle grandi imprese con oltre 250 addetti, contro lo 0,16% delle microimprese.

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Società benefit e imprese tradizionali, i risultati economici a confronto

Oltre a fare una mappatura delle società benefit in Italia, la ricerca ne analizza i risultati economici. Lo fa su due livelli complementari. Il primo – pubblicato già a marzo – mette a confronto i bilanci 2022-2024 di poco più di 2mila società benefit e oltre 19mila imprese non benefit. I campioni sono simili tra loro, sia per settore sia per dimensioni. In termini mediani, il fatturato delle prime è crescoiuto del 15% nel periodo considerato, contro il 5% delle imprese tradizionali. Sempre tra il 2022 e il 2024, il 63% delle società benefit ha aumentato il numero di addetti, contro il 48% delle altre imprese esaminate. Come sempre, però, correlazione non significa causalità: questi dati non bastano a dimostrare che la qualifica di società benefit determini una maggiore crescita.

L’aggiornamento di ottobre introduce quindi un secondo livello: un’analisi econometrica su circa 4mila imprese, metà benefit e metà no, abbinate tra loro per dimensione, settore, età e sede. Confrontando aziende il più possibile simili, gli autori cercano di capire quanto il vantaggio economico sia associato alla qualifica benefit e quanto, invece, dipenda da altre loro caratteristiche. Anche da questo confronto emerge una crescita maggiore per le società benefit: il vantaggio stimato è del 13% per il fatturato, del 17% per il costo del lavoro e del 12% per il valore aggiunto.

Ma la misurazione dell’impatto resta un punto debole

Il modello, insomma, risulta solido. Il prossimo passo? Misurare in modo ancora più preciso l’impatto in termini ambientali, sociali e di governance. Delle 5.660 azioni realizzate dalle società benefit studiate nel rapporto, infatti, poco più della metà (il 57%) è accompagnata da un indicatore quantitativo. A complicare le cose, il fatto che gli indicatori siano formulati quasi sempre in modo diverso da impresa a impresa: lo studio ne conta 2.714, di cui addirittura il 93% compare soltanto una volta. Rendere questi dati più confrontabili aiuterebbe a capire quali benefici producono le iniziative e per chi.