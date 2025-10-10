Imprese che scelgono di fare profitto creando anche valore sociale e ambientale.

Le B Corp sono aziende che rispettano elevati standard di sostenibilità, misurati con indicatori rigorosi. Lavorano per avere un impatto positivo su lavoratori, comunità, clienti, ambiente.

La certificazione B Corp è rilasciata dall’ente no profit indipendente B Lab a seguito di un’approfondita valutazione, chiamata B Impact Assessment, che prende in esame l’intera azienda, comprese tutte le linee di prodotto o servizio. Potenzialmente, qualsiasi impresa (indipendentemente dal settore o dalle dimensioni) può intraprendere questo iter.

Se le B Corp sono anche società benefit, assumono una forma giuridica ad hoc che (nell’ordinamento italiano) impone loro di modificare lo statuto per esplicitare la propria finalità di beneficio sociale. Ma esistono anche B Corp che non sono società benefit, e viceversa.

Per la finanza etica, le B Corp rappresentano un ponte tra impresa e attivismo: dimostrano che è possibile fare business creando valore condiviso.