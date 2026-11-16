Ubs contro Berna, la banca salvata che non vuole pagare il prezzo della sicurezza

In breve Il 23 settembre il Consiglio degli Stati ha votato per obbligare Ubs a coprire al 90% con capitale primario le partecipazioni nelle controllate estere, contro il 45% attuale.

Più capitale proprio significa che, in caso di crisi, le perdite colpiscono prima gli azionisti e non lo Stato: per la banca vale 16 miliardi di dollari in più.

Ubs, che ha inglobato Credit Suisse grazie a garanzie pubbliche, ventila il trasferimento negli Stati Uniti: la partita misura quanto la politica può imporre limiti alla grande finanza.

Sedici miliardi di dollari. È il capitale aggiuntivo che, secondo i suoi calcoli, Ubs dovrebbe mettere da parte se il Parlamento svizzero confermerà la versione della riforma approvata dal Consiglio degli Stati. Ed è il prezzo che la più grande banca del Paese, con un bilancio che supera di gran lunga il prodotto interno lordo (Pil) elvetico, giudica troppo alto. Al punto da lasciar circolare l’ipotesi di trasferirsi all’estero. Il paradosso è che quelle regole servono a evitare che si ripeta quanto accaduto nel marzo 2023, quando per tenere in piedi il sistema bancario svizzero dovette intervenire lo Stato.

In quell’anno, nell’arco di un solo fine settimana, il governo, la banca centrale (Banca nazionale svizzera, Bns) e l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Finma) convinsero Ubs ad assorbire Credit Suisse, ormai sull’orlo del fallimento. Per rendere possibile l’operazione lo Stato garantì fino a 100 miliardi di franchi (circa 101 miliardi di euro al cambio dell’epoca) di prestiti d’emergenza concessi dalla Bns e si accollò fino a nove miliardi di dollari di eventuali perdite. Quelle garanzie sono state estinte nell’agosto dello stesso anno senza costi per le casse pubbliche che, anzi, hanno incassato circa 200 milioni di franchi di commissioni. Ma per mesi il rischio del fallimento di una banca privata è gravato sui contribuenti.

La copertura delle controllate estere al centro dello scontro

Il cuore dello scontro è tecnico, ma decisivo. Per coprire il valore delle partecipazioni nelle sue controllate estere, Ubs deve oggi tenere da parte nella casa madre svizzera una quota di capitale. Il 45% deve essere capitale primario di qualità, quello che i regolatori chiamano Cet1 (Common equity tier 1). Si tratta di azioni e utili non distribuiti, cioè denaro della banca che non va restituito a nessuno e che assorbe per primo le perdite.

Le obbligazioni AT1 (Additional tier 1) possono coprire un ulteriore 17%. Sono titoli di debito che pagano interessi elevati proprio perché sono rischiosi. Se il capitale della banca scende sotto una certa soglia, vengono trasformati in azioni o cancellati, così che le perdite ricadano su chi li ha comprati. È quello che è successo con Credit Suisse, quando la Finma azzerò circa 16 miliardi di franchi di questi titoli.

I nuovi requisiti patrimoniali al voto in Parlamento

Il governo, con il sostegno della banca centrale e della Finma, ha proposto di portare la copertura al 100% di solo capitale primario. L’idea della ministra delle Finanze Karin Keller-Sutter è che in una crisi le filiali estere possano essere vendute o lasciate andare senza trascinare con sé la casa madre e, con essa, lo Stato. «Chi deve sopportare i rischi che una grande banca si assume all’estero?», ha chiesto in aula poco prima del voto del Consiglio degli Stati, la camera alta del Parlamento.

Il 23 settembre 2026 i senatori hanno scelto, con 29 voti contro 16, una versione al 90%. Hanno quindi bocciato il compromesso più morbido (metà capitale primario, metà AT1) che la banca considerava sopportabile. Per Ubs significherebbe, appunto, circa 16 miliardi di dollari di capitale in più, mentre il governo stima un fabbisogno reale tra cinque e nove miliardi. Ora tocca al Consiglio nazionale, la camera bassa. La commissione dell’Economia esaminerà il testo nel dettaglio il 23 e 24 novembre. Il voto in aula è atteso nella sessione invernale di dicembre. Se le due camere non troveranno un’intesa, il dossier potrebbe trascinarsi nel 2027. E il Partito socialista ha già annunciato un referendum nel caso in cui la legge finale risultasse troppo favorevole alla banca.

La minaccia di Ubs di trasferirsi negli Stati Uniti

Ubs ha condotto la sua campagna con toni insoliti per un istituto che ha sempre fatto della discrezione un marchio di fabbrica. Al quotidiano zurighese Neue Zürcher Zeitung, l’amministratore delegato Sergio Ermotti ha ammesso che la banca non potrà uscirne «senza un occhio nero». Ma ha avvertito che «due occhi neri e un naso rotto è troppo». Il presidente Colm Kelleher aveva detto già ad aprile, davanti all’assemblea degli azionisti, che «decisioni di business cruciali potrebbero presto diventare inevitabili». Nel novembre 2025 il Financial Times aveva rivelato che Kelleher aveva discusso con il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent l’ipotesi di trasferire la sede della banca negli Stati Uniti. E che l’amministrazione Trump sarebbe stata disposta ad accoglierla.

Così sono scesi in campo gli azionisti. Il fondo d’investimento svedese Cevian, tra i soci di peso della banca, ha definito «non sostenibile» guidare una grande banca internazionale dalla Svizzera con le nuove regole. A fine settembre la società di gestione statunitense Artisan Partners, che amministra per conto dei suoi clienti circa l’1,8% delle azioni, ha scritto al consiglio di amministrazione che «la Svizzera non è più una sede attraente» per Ubs, chiedendo apertamente il trasloco. Sulla stampa elvetica circolano indiscrezioni su possibili fusioni con banche straniere. Ufficialmente Ubs ripete che il suo obiettivo è «continuare a operare con successo come banca globale dalla Svizzera». Il governo, invece, legge la minaccia come una tattica negoziale.

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Il compromesso al 75% e il nuovo calcolo delle controllate estere

La pressione, intanto, produce effetti. In Parlamento circola l’ipotesi di un compromesso al 75%. A inizio novembre un membro del Consiglio nazionale ha presentato una proposta che interviene su un altro fronte: il modo in cui la casa madre iscrive a bilancio le controllate estere. Oggi il capitale da accantonare si calcola sul valore contabile di quelle partecipazioni; la proposta prevede di stimarlo con il cosiddetto metodo del patrimonio netto, che lo àncora al patrimonio effettivo delle filiali e registra subito le loro perdite.

Il risultato sarebbe una valutazione più prudente, quindi più bassa, e di conseguenza una base più ridotta su cui applicare la percentuale richiesta. In pratica, meno capitale da mettere da parte, anche se non è ancora chiaro di quanto. Il giorno in cui la notizia è circolata, complici anche nuove voci di acquisizione, il titolo Ubs ha guadagnato il 4%.

L’identità svizzera di Ubs come limite alla minaccia di trasloco

Dietro le percentuali c’è una questione che va oltre la contabilità. Una banca con più capitale proprio è una banca che, quando sbaglia, brucia prima i soldi dei suoi azionisti e solo dopo, eventualmente, quelli pubblici. Meno capitale, invece, significa più leva, cioè più operazioni finanziate a debito e rendimenti più alti nelle fasi buone. È esattamente ciò che gli azionisti chiedono. La giurista Corinne Zellweger-Gutknecht dell’università di Basilea, citata dal giornalista Alessandro Lubello nella sua newsletter “Economica”, sostiene che, senza regole più severe, Ubs potrebbe assumersi rischi eccessivi negli Stati Uniti per sostenere i suoi piani di espansione. Proprio come accadeva venticinque anni fa, quando Ubs e Credit Suisse riuscivano a comprare agevolmente a credito.

La minaccia di andarsene ha però dei limiti evidenti. Come ha osservato il quotidiano svizzero francofono Le Temps, Ubs è una banca «troppo svizzera» per essere venduta o trasferita senza perdere qualcosa: molti clienti internazionali la scelgono proprio perché svizzera, non statunitense, e alcuni cambierebbero probabilmente istituto se passasse sotto controllo straniero. Per il primo gestore patrimoniale al mondo, la bandiera rossocrociata è parte del prodotto che vende.

I rapporti di forza tra lo Stato e le grandi banche

Resta la domanda politica. Uno Stato che ha garantito il salvataggio di una banca ha il diritto di imporle regole più severe, oppure la mobilità del capitale rende quel diritto soltanto teorico? Daniel Binswanger, giornalista del magazine online Republik, ha descritto un’economia di mercato che l’opinione pubblica percepisce sempre più come «un campo di battaglia fittizio» in cui non contano i risultati ma si mercanteggiano «rendite, monopoli e garanzie statali». Ha inoltre denunciato il «cinismo» di una banca che nel 2023 si è fatta servire Credit Suisse «su un vassoio d’argento» e oggi combatte le regole per scaricare sulla collettività rischi sistemici ancora più grandi.

Non è un problema solo svizzero. Ogni volta che un grande gruppo finanziario minaccia di spostarsi altrove, la politica si trova a scegliere tra la propria capacità di fissare limiti e il timore di perdere posti di lavoro, gettito e prestigio. Quando la minaccia arriva da un istituto che esiste nella sua forma attuale grazie a una garanzia pubblica, la scelta diventa anche una prova della capacità della democrazia di tenere testa alla grande finanza. A breve sapremo se Berna ha ancora le risorse politiche per superare questa prova.